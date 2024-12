NEW YORK, 11 décembre 2024 /CNW/ -- J.F. Lehman & Company (JFLCO), une société de capital-investissement de premier plan du marché intermédiaire axée exclusivement sur les secteurs de l'aérospatiale, de la défense, de la marine, du gouvernement et de l'environnement, a annoncé aujourd'hui la clôture réussie de son dernier fonds phare, JFL Equity Investors VI, L.P. et les véhicules de placement affiliés (« Fund VI »). Avec 2,23 milliards de dollars, l'offre est la plus importante de l'histoire de 33 ans de l'entreprise et a été largement sursouscrite par rapport à sa cible de 1,6 milliard de dollars.

Le Fonds VI permettra à JFLCO de continuer d'exécuter sa stratégie d'investissement de longue date en tirant parti de plus de trois décennies de connaissances spécialisées de l'industrie et de capacités opérationnelles éprouvées pour aider les entreprises à atteindre leur plein potentiel. Le nouveau fonds porte le total des actifs sous gestion de l'entreprise à 7 milliards de dollars au 30 novembre 2024.

« Le résultat très réussi de cet effort de marketing reflète notre capacité démontrée à trouver des entreprises de valeur intrinsèque, à apporter des améliorations tangibles à notre portefeuille et à renforcer la confiance considérable accordée à notre équipe, a déclaré Louis N. Mintz, associé. « Nous sommes déterminés à continuer de générer des rendements ajustés au risque attrayants alors que nous continuons de déployer et de gérer le Fonds VI. »

« Nous sommes reconnaissants du soutien de nos partenaires de longue date, dont bon nombre ont appuyé nos efforts au début du processus avec une conviction accrue, a ajouté Karina Perelmuter, directrice générale, Relations avec les investisseurs et marketing. « Nous sommes tout aussi reconnaissants de la confiance accordée à notre équipe par les nombreux nouveaux partenaires qui appuient notre stratégie axée sur le secteur. »

UBS Securities LLC a agi à titre d'agent de placement pour le Fonds VI et Davis Polk & Wardwell LLP a agi à titre de conseiller juridique.

À propos de J.F. Lehman & Company, Inc.

Fondée en 1992, J.F. Lehman & Company se concentre exclusivement sur l'investissement dans les industries de l'aérospatiale, de la défense, du transport maritime, du gouvernement et de l'environnement. L'entreprise a des bureaux à New York et à Washington, D.C.

