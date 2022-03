J. BALVIN ET ED SHEERAN COLLABORENT POUR LA PREMIÈRE FOIS SUR UN MICRO ALBUM RÉVOLUTIONNAIRE COMPTANT DEUX CHANSONS : « SIGUE » ET « FOREVER MY LOVE »

« Sigue », une chanson de reggaeton dansante et rythmée, et « Forever My Love », une belle chanson d'amour, montrent la capacité unique de Balvin et Sheeran non seulement d'opérer un croisement entre les genres, mais aussi de démontrer leur expertise dans leur capacité à diversifier le type de musique qu'ils écrivent et jouent. Les deux ont prouvé que lorsqu'il est question de musique, il n'y a pas d'obstacle. En combinant les genres pop et reggaeton, ce partenariat promet de révolutionner et d'unir le monde de la musique tel que nous le connaissons.

« Tout ce qui est bon prend du temps à obtenir. Il y a six mois, j'étais à la salle de sport et je me disais : « Ce gars ressemble à Ed Sheeran. » C'était bien lui. Nous avons pris un café et nous avons parlé de la vie, et il y avait une super ambiance. Nous avons tissé des liens sur des choses toutes simples et nous sommes vraiment liés d'amitié : nous avons même parlé de ce que c'est que d'être papa. Nous avons prévu une journée de travail en studio à New York et… vous allez voir le résultat! Les deux premières chansons que nous avons composées étaient « Sigue » et « Forever my Love » et maintenant, elles seront révélées au grand jour. Je voulais qu'il vienne dans le monde du reggaeton et il m'a invité dans son monde aussi. C'était vraiment cool de l'entendre chanter en espagnol et nous espérons que vous aimerez tous les chansons autant que nous. Beaucoup de paix et d'amour. »

- J. BALVIN

« J'ai rencontré J. Balvin dans une salle de sport à New York l'an dernier. Il n'y avait que lui et moi, très tôt le matin. J'ai reconnu sa voix alors qu'il parlait au téléphone, alors je me suis levé et je l'ai salué. Nous avons bavardé tellement longtemps que nous avons fini par déjeuner et prendre le thé en après-midi. Puis nous sommes devenus de bons amis qui bavardent sans arrêt. J'étais à New York à Noël pour des spectacles et nous avons décidé d'organiser une journée de travail en studio, ce qui nous a permis d'en faire tellement plus. Les deux premières chansons que nous avons écrites étaient « Sigue » et « Forever My Love », et je les aime beaucoup. Il voulait me faire entrer dans son monde, et je voulais le faire entrer dans le mien. C'était un vrai défi d'apprendre l'espagnol pour cette collaboration et j'ai eu tellement de plaisir à le faire. J'espère que vous aimerez ces titres autant que moi et qu'il y en aura d'autres. »

- ED SHEERAN

Ensemble, les deux artistes décorés et à succès sont en mesure d'atteindre 281 millions de personnes dans le monde.

À propos de J. Balvin :

Vedette mondiale, entrepreneur et défenseur engagé de la santé mentale, J. Balvin est une icône musicale maintes fois décorée qui a remporté des prix de musique Billboard, des American Music Awards, des Latin GRAMMY's et bien d'autres. En tant qu'artiste latino-américain, il a surmonté sans relâche les obstacles culturels et est devenu l'un des 10 artistes les plus écoutés au monde, comptant des légions d'admirateurs. Salué par Billboard comme « la plus grande révélation que la musique latine ait connue depuis de nombreuses années » et décrit par Pitchfork comme « le visage du reggaeton moderne », Balvin est un chef de file de la deuxième génération d'étoiles Musica Urbana qui ont propulsé la musique latine vers une portée mondiale sans précédent qui transcende les genres. Plus récemment, il a décroché son 33e prix Latin Airplay, plus que tout autre artiste de l'histoire. En plus de ses nombreux succès dans le domaine de la musique, J. Balvin a été l'un des premiers artistes d'origine hispanique à forger des partenariats avec des marques importantes dans des catégories lucratives comme Jordan Brand, Givenchy, Louis Vuitton, Moschino, Gopuff, Fortnite et Discord. Sa plus récente passion est la sensibilisation à l'importance de la santé mentale et aux ressources qui y sont consacrées.

À propos d'Ed Sheeran

Ed Sheeran est un artiste qui marque son époque. Avec des ventes record pour sa musique enregistrée et ses prestations en direct, et comptant une pléthore de prix, l'auteur-compositeur-interprète britannique, sous contrat avec Atlantic Records, est le talent sans borne derrière certaines des plus grandes chansons de l'histoire. Le récipiendaire de 4 prix GRAMMY a toujours trouvé un écho auprès des amateurs de musique du monde entier avec son art de la chanson sans pareil et sa palette de musique exceptionnelle. Avec quatre albums acclamés par la critique, soit « + » (2011), « x » (2014), « ÷ » (2017) et « No 6 Collaborations Project » (2019), Sheeran cumule plus de 60 milliards d'écoutes et a vendu plus de 50 millions d'albums à ce jour dans le monde. Il est aussi l'un des six artistes à compter trois chansons, « Thinking Out Loud », « Perfect » et « Shape Of You », certifiées diamant par la RIAA pour des ventes équivalant à plus de 10 millions de dollars aux États-Unis seulement. La plus récente tournée mondiale de deux ans de Sheeran, un artiste sans égal en spectacle, a marqué l'histoire : c'est la tournée la plus courue et la plus rentable de tous les temps. En 2021, Sheeran lance « =», le quatrième volet de sa série d'albums emblématiques, mis en évidence par les chansons à succès « Shivers » et « Bad Habits », qui ont reçu une nomination GRAMMY pour la « chanson de l'année ». L'album « = », qui a débuté au premier rang du palmarès Billboard Top 200, est le quatrième album complet consécutif de Sheeran à occuper le premier rang du palmarès une semaine après son lancement. Véritable phénomène mondial, « = », s'est classé au premier rang dans 19 pays dans le monde.

À propos de Universal Music Group

Universal Music Group (UMG) est le chef de file mondial du divertissement musical, avec un large éventail d'entreprises actives dans le domaine de la musique enregistrée, de l'édition musicale, du marchandisage et du contenu audiovisuel dans plus de 60 pays. Avec le catalogue le plus complet d'enregistrements et de chansons de tous les genres musicaux, UMG repère et développe des artistes et produit et distribue la musique la plus acclamée et la plus lucrative au monde. Engagé dans l'art, l'innovation et l'entrepreneuriat, UMG favorise le développement de services, de plateformes et de modèles d'affaires afin d'élargir les opportunités artistiques et commerciales pour nos artistes et de créer de nouvelles expériences pour les amateurs.

Universal Music Group est une compagnie du groupe Vivendi. Pour de plus amples renseignements, visitez le site : http://www.universalmusic.com

