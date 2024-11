MONTRÉAL, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Dans le cadre d'une initiative destinée à encourager les commerces du Sud-Ouest, la campagne de sociofinancement J'aime mon Sud-Ouest, au cœur des commerces invite les citoyens à participer à un mouvement d'achat local. Cette initiative est portée par la collaboration des trois Sociétés de développement commercial (SDC) du Sud-Ouest -- la SDC Monk, la SDC Pointe-Saint-Charles et la SDC Les Quartiers du Canal -- et vise à encourager les achats de proximité tout en offrant un avantage économique aux consommateurs.

Grâce à la contribution de La Caisse Desjardins du Sud-Ouest de Montréal et de l'arrondissement du Sud-Ouest, une partie des fonds collectés sera remise à trois organismes : Solidarité Saint-Henri, Station Familles et Partageons L'Espoir, renforçant ainsi l'engagement communautaire au cœur de cette initiative.

« La collaboration entre La Caisse Desjardins, l'arrondissement et les trois SDC du Sud-Ouest marque un moment historique pour notre économie locale. Avec cette campagne, nous unissons nos efforts pour valoriser nos commerces et renforcer leur rayonnement. C'est motivant de constater qu'ensemble, nous pouvons générer un impact positif et faire du Sud-Ouest un lieu dynamique, vibrant et attrayant. »

-- Francis Blouin, Directeur Général de la SDC Pointe-Saint-Charles

Un concept gagnant-gagnant pour les commerçants et les consommateurs

L'objectif de la campagne est d'encourager l'économie locale tout en offrant aux consommateurs une opportunité d'augmenter leur pouvoir d'achat.

Les consommateurs pourront acheter des coupons au coût de 20$ et recevront une bonification de 10$, leur permettant ainsi de dépenser 30$ dans le commerce participant. Cette offre a pour objectif de permettre aux clients de découvrir de nouveaux commerces ou à soutenir leurs boutiques préférées.

« À l'approche des fêtes de fin d'année, cette première collaboration les trois SDC va aider à mettre en lumière la diversité commerciale offerte dans le Sud-Ouest. C'est aussi une occasion idéale pour les Montréalais de découvrir un large éventail d'options pour leurs cadeaux. Avec de plus en plus de citoyens et d'entrepreneurs attirés par le Sud-Ouest, il est essentiel que nos trois SDC continuent d'unir leurs forces. J'espère donc que ce n'est que le début d'une belle aventure collective. »

-- Cyrille Bodiot, Directeur Général de la SDC Les Quartiers du Canal

Un geste concret pour un impact durable

Cette campagne s'inscrit dans un mouvement plus large de revitalisation des communautés locales. En choisissant de consommer local, chaque achat devient un investissement direct dans la prospérité de la communauté et la préservation du tissu économique local.

« L'implication solidaire des partenaires économiques du milieu démontre clairement l'importance de coopérer pour atteindre des objectifs de rayonnement et d'optimiser notre potentiel de vitalité commerciale. Ensemble soutenons l'économie local afin de demeurer au cœur des commerces. »

-- Marie-Josée Choquette, Directrice Générale de la SDC MONK

Comment ça fonctionne ?

Achetez un coupon : Rendez-vous sur La Ruche Québec, choisissez le commerce de votre choix et procéder à une promesse d'achat d'un montant de 20$. Recevez un bonus : Pour chaque 20$ dépensés, un montant supplémentaire de 10$ est ajouté à votre promesse d'achat. Consommez localement : Une fois l'objectif de la campagne atteint, utilisez vos certificats et soutenez l'économie locale.

Lancement et participation

La campagne J'aime mon Sud-Ouest au cœur des commerces démarre officiellement le 5 novembre 2024. Les coupons sont disponibles à l'achat jusqu'au 29 novembre 2024 ou jusqu'à épuisement des stocks. Les clients contributeurs peuvent se rendre sur le site pour acheter leurs coupons et découvrir la liste des commerces participants.

Contacts :



boulmonk.ca - [email protected]

Lesquartiersducanal.com - [email protected]

SDC Pointe Saint Charles - [email protected]

Lien de la campagne : https://laruchequebec.com/jaimemonsud-ouest

SOURCE SDC Pointe-Saint-Charles

Contact Média - [email protected]