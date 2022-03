J'aime mon quartier ! - Une exposition artistique sur le boulevard Pie-IX

MONTRÉAL, le 28 mars 2022 /CNW Telbec/ - Les commerçants du boulevard Pie-IX à Montréal-Nord présentent « J'aime mon quartier ! » : une exposition de portraits de citoyens du quartier qui saura mettre de la vie et de la couleur sur le boulevard. En pleine transformation, le boulevard et ses commerçants se sont alliés à l'artiste nord-montréalaise Émilie Morneau afin d'exposer, à l'angle de la rue Monselet, des illustrations dynamiques qui marqueront un changement et un renouveau. Venez faire un tour pour contempler les 24 œuvres représentant toute la diversité de Montréal-Nord !

Ce projet découle de la volonté des commerçants de joindre les développements économique et culturel dans leur secteur commercial. Il est rendu possible par le financement du programme Artère en transformation de la Ville de Montréal ainsi que par les collaborations de la CDEC Montréal-Nord, de l'Arrondissement de Montréal-Nord, du Centre de service scolaire de la Pointe-de-l'Île et de l'École Saint-Rémi.

Émilie Morneau X Les couleurs essentielles

Émilie est une fière résidente de Montréal-Nord et dessine depuis qu'elle est toute petite. Après des études en arts visuels à l'université, elle a œuvré dans les sphères de la radio, de la culture et du développement social, tout en conservant un vif intérêt pour l'image. Elle s'intéresse aux gens, à leurs parcours, leurs joies et leurs peines. Espérant transmettre un peu de bonheur à travers ses dessins, elle emploie motifs et couleurs en abondance.

Cette exposition s'inscrit dans le projet collectif Les couleurs essentielles; une initiative de Paperole qui vise à apporter sourire et bonheur en contexte de covid-19.

Pie-IX Mtl-Nord

Après trois ans de travaux, les commerçants voient tranquillement la lumière au bout du boulevard. Bien que le chantier du projet intégré SRB Pie-IX reprenne ce printemps principalement pour des travaux d'aménagement paysager et d'asphaltage, l'ensemble des voies seront rouvertes à la circulation et les commerces demeureront accessibles. L'entrée en fonction du SRB Pie-IX est prévue d'ici la fin de l'année 2022.

À propos

Le boulevard Pie-IX est une artère commerciale centrale de l'arrondissement de Montréal-Nord. Regroupant plus d'une centaine de places d'affaires, l'artère propose une diversité de biens et services. Situé au cœur de l'arrondissement, son périmètre s'étend sur une distance de 1,5 km entre le boulevard Henri-Bourassa et le boulevard Industriel.

SOURCE CDEC Montréal-Nord

Renseignements: Olivier Trudeau, [email protected], 438-521-1765