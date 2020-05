J'achète local dans MHM, une campagne de financement participative pour sauver les commerces de proximité

MONTRÉAL, le 8 mai 2020 /CNW Telbec/ - En partenariat avec Desjardins et l'Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, la SDC Hochelaga-Maisonneuve et l'Association des commerçants de Tétreaultville lancent aujourd'hui la campagne de financement participatif J'achète local dans MHM sur la plateforme de sociofinancement La Ruche, afin de stimuler la relance économique des commerces de quartiers tout en soutenant le Fonds d'urgence local de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. La campagne reçoit l'appui du programme Du cœur à l'achat de Desjardins en vue de soutenir le Fonds d'urgence local.

Concrètement, la campagne de financement participatif J'achète local dans MHM permettra aux entrepreneurs et aux commerçants indépendants de recevoir une vague d'amour et de soutien, en plus de liquidités instantanées et sans endettement. Au moyen de l'achat de cartes cadeaux, les citoyens disposeront de cinq options pour témoigner de leur fidélité envers leurs commerces préférés et encourager l'emploi local. Au total, si l'objectif est atteint, c'est plus de 100 000 $ qui sera injecté directement dans les commerces et organismes communautaires de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et, de façon plus générale, dans l'économie québécoise. J'achète local dans MHM permettra également au Fonds d'urgence local de l'arrondissement de poursuivre ses missions d'aide aux citoyens.

Desjardins s'engage dans la campagne

La campagne J'achète local dans MHM profitera d'une contribution financière additionnelle offerte par Desjardins qui souhaite ainsi manifester un appui concret à la relance économique et à la vitalité du milieu. « Grâce à notre programme Du cœur à l'achat, nous allons chaleureusement appuyer l'initiative en doublant le montant recueilli, jusqu'à concurrence de 25 000 $, dans le but de témoigner notre confiance à l'élan de solidarité qui s'opère. Nous invitons toute la population à contribuer généreusement. », explique Michel Meloche, directeur général de la Caisse populaire Desjardins d'Hochelaga-Maisonneuve

L'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve s'engage dans la campagne

« On le dit souvent, le commerce local est vital pour un quartier. Souvent créés par des gens du quartier, ces petits commerces de proximité emploient des résidents du quartier et desservent une clientèle de quartier. Bref, ils contribuent à la richesse d'un quartier, et pas simplement sur le plan monétaire. Ils aident aussi à tisser des liens à l'intérieur de la communauté. Et présentement, c'est du soutien de cette communauté dont ils ont besoin pour se relever de cette crise. L'arrondissement s'est bien sûr engagé à les soutenir, et on invite les citoyens à en faire autant, dans la mesure de leurs moyens, évidemment », explique Pierre Lessard-Blais, maire de l'Arrondissement MHM.

Les citoyens de l'arrondissement pourront se montrer solidaires en bénéficiant d'une des 5 options en contrepartie de leur investissement dans un commerce local de l'arrondissement, et ce, pour une durée d'un mois, entre le 8 mai et le 8 juin, via la campagne sur la plateforme de sociofinancement québécoise La Ruche : http://laruchequebec.com/jacheteMHM .

OPTION 1 - Je me gâte : Pouvoir d'achat augmenté chez les commerçants locaux et organismes communautaires! Grâce à Desjardins et à l'Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, les citoyens pourront acheter un bon d'achat de 20$ à dépenser chez le commerce participant de leur choix et qui sera ensuite bonifié de 10$ par l'Arrondissement. Cela fait 30$ versé directement au commerçant. Desjardins redonnera ensuite 20$ au Fonds d'urgence local de MHM. Au final, c'est 50$ par bon d'achat qui sera directement injecté dans l'économie d'ici au 1er juillet.

Grâce à Desjardins et à l'Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, les citoyens pourront acheter un bon d'achat de 20$ à dépenser chez le commerce participant de leur choix et qui sera ensuite bonifié de 10$ par l'Arrondissement. Cela fait 30$ versé directement au commerçant. Desjardins redonnera ensuite 20$ au Fonds d'urgence local de MHM. Au final, c'est 50$ par bon d'achat qui sera directement injecté dans l'économie d'ici au 1er juillet. OPTION 2 - J'aime mon commerçant : Les citoyens auront également la possibilité, à l'achat d'un bon de 20$, d'offrir leur bonification de 10$ directement au commerçant en plus du 20$ remis par Desjardins au Fonds d'urgence local.

Les citoyens auront également la possibilité, à l'achat d'un bon de 20$, d'offrir leur bonification de 10$ directement au commerçant en plus du 20$ remis par Desjardins au Fonds d'urgence local. OPTION 3 - Hochelaga porté fièrement : Les citoyens pourront acheter un autocollant et un t-shirt édition spéciale dont le visuel est une création de l'illustratrice Camille Lussier en vente au coût de 35$. Suite à leur achat, 20$ sera remis au commerce participant de leur choix et Desjardins donnera 35$ au Fonds d'urgence local.

Les citoyens pourront acheter un autocollant et un t-shirt édition spéciale dont le visuel est une création de l'illustratrice en vente au coût de 35$. Suite à leur achat, 20$ sera remis au commerce participant de leur choix et Desjardins donnera 35$ au Fonds d'urgence local. OPTION 4 - Tétreaultville porté fièrement : Les citoyens pourront acheter un sac réutilisable édition spéciale dont le visuel est une création de l'illustratrice Annie St-Amant en vente au coût de 20$. Suite à leur achat, 5$ sera remis au commerce participant de leur choix et Desjardins donnera 20$ au Fonds d'urgence local.

Les citoyens pourront acheter un sac réutilisable édition spéciale dont le visuel est une création de l'illustratrice en vente au coût de 20$. Suite à leur achat, 5$ sera remis au commerce participant de leur choix et Desjardins donnera 20$ au Fonds d'urgence local. OPTION 5 - Don caritatif : Les citoyens pourront décider de remettre un don au Fonds d'urgence local et Desjardins versera le même montant au Fonds.

« En cette période empreinte de nouveaux défis et d'instabilité, vos commerçants de quartier ont plus que jamais besoin de votre aide pour soutenir leurs entreprises. Notre campagne vous permet d'augmenter votre pouvoir d'achat, de soutenir vos entreprises locales préférées dans cette crise et le dynamisme de votre quartier, et ce, tout en investissant dans des projets de nature communautaire pour ceux qui en ont le plus besoin, difficile de trouver mieux », explique Jimmy Vigneux, directeur général de la SDC Hochelaga-Maisonneuve.

« Cette campagne vient permettre aux citoyens et citoyennes de participer concrètement au soutien de leurs commerçants locaux et de faire une différence dans la communauté. Avec les partenaires impliqués, nous arrivons à bonifier les retombées des investissements individuels pour les rendre collectifs. Ce geste est un beau témoignage de confiance et de solidarité des consommateurs envers leurs commerces locaux », explique Viviane Caron, directrice générale de l'Association des commerçants de Tétreaultville.

À propos du programme Du cœur à l'achat, encouragé par Desjardins

En vue de soutenir la vitalité socio-économique des communautés dans le contexte de la COVID-19, Desjardins met en place un programme de soutien pour l'ensemble du Québec. Desjardins appuiera les campagnes de financement participatif permettant au grand public de soutenir les commerces locaux et d'appuyer les organismes du milieu à l'aide d'un don. Cette initiative associe solidarité, stimulation de l'économie locale et participation citoyenne en facilitant les campagnes de financement au bénéfice des organismes et des regroupements d'entreprises touchées par la COVID-19. Le programme Du cœur à l'achat, encouragé par Desjardins prendra fin le 31 août 2020.

Ensemble, faisons une différence auprès de nos commerces locaux! Cette campagne de sociofinancement sera lancée simultanément avec deux autres initiatives du même type grâce au dynamisme et à l'implication de la SDC Wellington et de la SDC Les Quartiers du Canal. Dans les prochaines semaines, d'autres campagnes seront lancées afin de soutenir les commerces de proximité à travers l'ensemble de la Ville de Montréal.

À propos de la SDC Hochelaga-Maisonneuve et de l'Association des commerçants de Tétreaultville

La Société de développement commercial d'Hochelaga-Maisonneuve et l'Association des commerçants de Tétreaultville sont des catalyseurs commerciaux et sociaux qui s'engagent envers leurs commerçants membres et leur population à soutenir des projets de développement et de revitalisation de leurs artères commerciales, soit Ontario et Sainte-Catherine Est pour la SDC dans Hochelaga-Maisonneuve et Hochelaga et des Ormeaux pour l'Association dans Tétreaultville.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Renseignements: Eric Santerre, TOK Communications, Tél. : 514 914-3077, [email protected]; Julie Bellemare, Chargée de communication, Arrondissement de MHM, Tél. : 514 294-6820, [email protected]

Liens connexes

https://montreal.ca/mercier-hochelaga-maisonneuve