MONTREAL, le 1er mars 2023 /CNW/ - Dans J'accuse les tortionnaires d'Omar Khadr, livre-choc consacré au parcours invraisemblable de l'enfant-soldat, Frédéric Bérard, appuyé de plus de mille sources, divulgue le détail de l'une des pires abominations de l'histoire occidentale contemporaine.

Radicalisé depuis l'âge de quatre ans par son père, acteur principal d'Al-Qaïda et proche de ben Laden, Omar Khadr se retrouve au centre d'un conflit où les fondements mêmes de la justice, soumis à un remaniement unilatéral par les Américains, sont pulvérisés.

Capturé mourant à la suite d'une attaque américaine en sol afghan, l'enfant-soldat et citoyen canadien sera plongé dans l'enfer de Guantanamo où, seul mineur depuis la Seconde Guerre mondiale à être accusé de crimes de guerre, il croupira pendant dix ans, battu, humilié et torturé, sans espoir de procès digne de ce nom. Pris en otage par de multiples dirigeants dont Stephen Harper, le jeune Khadr deviendra un outil électoral puissant qu'on utilisera sans scrupule ni morale.

Ce livre raconte l'histoire troublante d'un jeune qui a baigné dans un environnement- catastrophe tout au long de sa jeune existence : d'un côté, un père manipulateur et extrémiste et un entourage toxique ; de l'autre, une Amérique manipulant les règles de droit au gré des conflits et des intérêts, entraînant le Canada à sa suite.

Frédéric Bérard est avocat, détenteur d'une maîtrise en sciences politiques et d'un doctorat en droit constitutionnel. Il a aussi effectué des études postdoctorales en philosophie. Lauréat de 14 prix d'excellence en enseignement universitaire, il a présidé les consultations nationales entourant la réforme de la Loi sur les langues officielles. Ses recherches scientifiques ont été citées par les tribunaux, notamment la Cour suprême du Canada. Chroniqueur et analyste prisé des médias, il a prononcé une centaine de conférences ici et à l'étranger, dont une Ted Talk sur l'affaire Khadr.

