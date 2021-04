Un investissement pour favoriser le développement accéléré des technologies de la prochaine génération et la diffusion mondiale des contenus localisés du monde entier

LOS ANGELES, 9 avril 2021 /CNW/ - Iyuno-SDI Group, le principal fournisseur de services de localisation pour le secteur des médias et du divertissement (« Iyuno-SDI » ou la « Société »), a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un investissement de 160 millions de dollars de SoftBank Vision Fund 2*. L'investissement fournira à Iyuno-SDI les ressources nécessaires pour appuyer sa mission de transformation de l'industrie de la localisation. SoftBank Vision Fund 2 deviendra l'un des plus importants actionnaires d'Iyuno-SDI et se joindra à son conseil d'administration avec Altor, David Lee (PDG d'Iyuno-SDI Group), Shamrock Capital Advisors et SoftBank Ventures Asia Corp.

Iyuno-SDI Group a été à l'avant-garde du développement de solutions de pointe, en tirant parti des meilleures technologies d'IA et de traduction automatique neuronale en combinaison avec des compétences créatives et linguistiques acquises au cours de 70 années d'expérience collective dans la prestation de services de localisation de la plus haute qualité aux plus grands producteurs et distributeurs de contenu au monde.

« Le fait que SoftBank Vision Fund 2 rejoigne l'impressionnant groupe d'investisseurs d'Iyuno-SDI est une étape importante dans l'évolution de notre entreprise », a déclaré David Lee, PDG d'Iyuno-SDI Group. « Les entreprises du portefeuille de SoftBank Vision Fund 2 sont toutes des transformatrices dans leur secteur respectif, et Iyuno-SDI est fière de se joindre à ce réseau d'entreprises qui innovent et font progresser la technologie de pointe. »

« Nous croyons que le secteur des médias et du divertissement subit d'énormes perturbations, alors que les modes de distribution et de consommation de contenu changent radicalement », a déclaré Chris Lee, directeur de SoftBank Investment Advisers. « Nous sommes ravis de nous associer à David et à l'équipe Iyuno-SDI pour appuyer leur mission qui consiste à offrir des services de localisation axés sur la technologie au secteur des médias et du divertissement. »

SoftBank Group est devenu en 2018 l'un des premiers investisseurs institutionnels de Iyuno Media Group par l'entremise de sa filiale de capital-risque, SoftBank Ventures Asia Corp, et a continué à soutenir les initiatives de croissance de la Société.

L'annonce de l'investissement de SoftBank Vision Fund 2 dans Iyuno-SDI ne survient que deux semaines après l'achèvement par Iyuno Media Group de son acquisition de SDI Media, qui a presque doublé la présence mondiale de la Société combinée avec 67 bureaux dans 34 pays.

À PROPOS D'IYUNO-SDI GROUP

Iyuno-SDI Group est le principal fournisseur de services de localisation du secteur des médias et du divertissement. En tant que partenaire mondial de confiance des studios de divertissement, des plateformes de diffusion en continu et des créateurs les plus reconnus au monde, il offre des services de localisation de bout en bout, qu'il s'agisse de doublage, de sous-titrage et des services de gestion des médias, de transformation et de distribution - dans plus de 100 langues pour tous les types de plateformes de distribution de contenu. L'entreprise, qui a de profondes racines dans l'industrie depuis 1965, n'a pas son égal en matière d'expertise opérationnelle, d'envergure, de capacité et d'étendue des services.

Iyuno-SDI Group a été créé en 2021 à la suite de l'acquisition de SDI Media par Iyuno Media Group. Tirant parti des meilleurs talents créatifs et techniques, des installations de pointe et des technologies de la prochaine génération, l'entreprise possède maintenant la plus grande empreinte mondiale avec 67 bureaux dans 34 pays. L'envergure et l'approche axée sur le client de l'entreprise lui permettent de mettre l'accent sur sa mission qui consiste à relier le contenu et les gens.

*À la date du présent communiqué, SoftBank Group Corp. a fait des apports de capital pour permettre des investissements par SoftBank Vision Fund 2 (« SVF 2 ») dans certaines sociétés de portefeuille. Les renseignements contenus dans le présent document sont fournis à titre informatif seulement et ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de parts de société en commandite dans un fonds, y compris SVF 2. SVF 2 n'a pas encore fait l'objet d'une clôture externe, et tout investisseur tiers potentiel recevra des renseignements supplémentaires relatifs à tout investissement de SVF 2 avant la clôture.

