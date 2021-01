Le but est de créer l'entreprise offrant les services de localisation les plus complets du secteur des médias et du divertissement

LOS ANGELES, 22 janvier 2021 /CNW/ - Iyuno Media Group, chef de file du marché des services de localisation destinés au secteur des médias et du divertissement, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente avec Imagica Group Inc. dans le but d'acquérir la totalité de SDI Media. Cette transaction, qui sera soumise à l'examen et à l'approbation des autorités compétentes, réunit deux entreprises ayant la mission commune de soutenir, moderniser et guider l'art du récit à l'échelle mondiale. Les modalités de la transaction n'ont pas été dévoilées.

« L'association avec SDI Media va de soi pour Iyuno, a déclaré Shaun Gregory, chef de la direction d'Iyuno Media Group. Nos priorités s'harmonisent bien sur le plan des normes de qualité, nos stratégies sont complémentaires et nos offres de services sont compatibles. En tant qu'entité combinée, nous continuerons d'offrir à nos clients du secteur des services et des innovations technologiques de premier ordre. Nous sommes convaincus que nos clients, nouveaux et actuels, tireront profit de l'expérience et des capacités collectives de notre entreprise combinée. »

« Le secteur des médias et du divertissement a connu une croissance rapide au cours des dernières années avec l'essor des services de diffusion vidéo en continu, et nous avons observé la fusion d'entreprises de médias dans le but de créer et d'offrir encore plus de contenu à un auditoire toujours plus diversifié dans le monde entier, a déclaré David Lee, président-directeur de Iyuno Media Group. Aujourd'hui plus que jamais, les téléspectateurs consomment des émissions produites à l'étranger adaptées dans leur langue. Cette situation crée une demande accrue pour produire du contenu dans l'ensemble des langues recherchées, au format et à la vitesse qui répondent aux besoins de nos clients. »

Selon les prévisions, les dépenses des consommateurs en contenu doubleront entre 2019 et 2024; cette croissance explosive se traduira par une augmentation parallèle de la demande pour du contenu local de grande qualité.

« En tant que deux des principaux fournisseurs de services de localisation destinés au secteur des médias et du divertissement au monde, nous offrirons ensemble une solution sans précédent au marché, a poursuivi M. Lee. Nos deux entreprises sont considérées comme des chefs de file en matière de services de qualité, de couverture mondiale et d'innovation. La combinaison de nos forces vise à répondre efficacement aux besoins en forte croissance des entreprises de médias du monde entier, non seulement en offrant des capacités de couverture mondiale à grande échelle de bout en bout dans l'ensemble de nos opérations mondiales, mais aussi en utilisant des technologies de pointe comme l'intelligence artificielle pour apporter un véritable soutien à l'industrie. »

« Nous sommes ravis de nous joindre à Iyuno et de devenir partie intégrante de la principale entreprise de services de localisation du secteur, a déclaré Mark Howorth, chef de la direction de SDI Media. Nous croyons que les besoins croissants du secteur en matière de diffusion de contenu mondial ne peuvent être comblés que par un fournisseur de services complémentaire à grande échelle qui appuient leurs besoins. »

Iyuno a été appuyée dans cette transaction par Altor, Shamrock Capital et SoftBank Ventures Asia, ses principaux partenaires financiers. Les trois investisseurs sont heureux de constater cette dynamique soutenue dans l'expansion et la diversification du portefeuille d'Iyuno Media Group. L'exécution de cette transaction demeure assujettie à l'examen et à l'approbation des autorités compétentes.

À PROPOS D'IYUNO MEDIA GROUP

Iyuno Media Group (www.iyunomg.com) est un chef de file du marché proposant des services de localisation à la pointe de l'évolution technologique destinés au secteur des médias dans les domaines du doublage et du sous-titrage et des services d'ingénierie des médias dans plus de 80 langues. Iyuno Media Group, un précurseur novateur aux valeurs fondamentales bien ancrées dans un secteur en constante évolution, utilise sa technologie interne sophistiquée dans tous ses produits et services. L'entreprise exploite aujourd'hui 35 installations locales à l'échelle mondiale couvrant un réseau d'établissements en propriété exclusive dans 30 pays d'Europe, d'Asie et des Amériques, et propose des solutions de bout en bout pour les diffuseurs, tous les grands studios de cinéma, la TPC et les plateformes de diffusion en continu.

À PROPOS DE SDI MEDIA

SDI Media (www.sdimedia.com), l'un des principaux fournisseurs de services de localisation destinés aux médias au monde offrant des services de doublage et de sous-titrage et des services d'ingénierie des médias aux propriétaires de contenu, aux diffuseurs et aux distributeurs multiplateformes. SDI Media offre une solution complète de localisation de bout en bout pour les sorties en salle et les séries épisodiques, qui fait appel à l'une des gammes d'applications logicielles de localisation les plus complètes du secteur. L'entreprise possède et exploite un réseau de 33 établissements de doublage en Asie, dans la région de l'EMOA et en Amérique qui regroupe plus de 150 salles d'enregistrement et 85 salles de mixage partout dans le monde.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse peut être considéré comme contenant des énoncés prospectifs, sous réserve des règles d'exonération de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995, y compris les énoncés concernant la stratégie d'Iyuno visant à fournir des solutions améliorées de localisation et de traduction en ayant recours aux actifs de SDI Media, la réalisation prévue de l'acquisition et la période au cours de laquelle cela se produira, et les retombées éventuelles pour Iyuno et ses clients découlant de l'acquisition. Les lecteurs sont prévenus que ces énoncés prospectifs ne se basent que sur des prévisions et qu'ils peuvent se révéler sensiblement différents des événements ou des résultats futurs en raison de différents facteurs, notamment le non-respect des conditions de réalisation de la transaction ou le report de la réalisation de la transaction, les répercussions possibles sur les activités commerciales de SDI Media en raison de l'incertitude entourant l'acquisition, le maintien en poste des employés de SDI Media et la capacité d'Iyuno à intégrer avec succès les activités de SDI Media et de réaliser les bénéfices attendus, les conditions commerciales et économiques et les tendances de croissance dans les marchés pertinents et les différentes régions géographiques, la conjoncture mondiale et les incertitudes au sein de l'environnement géopolitique et d'autres facteurs de risque. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont fondés sur des renseignements limités dont dispose actuellement Iyuno, et qui sont sujets à changement, et Iyuno ne mettra pas nécessairement à jour ces renseignements.

