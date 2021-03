Devenir le principal fournisseur de services de localisation destinés aux médias axée sur la technologie avec la plus grande empreinte internationale

LOS ANGELES, 26 mars 2021 /CNW/ - Iyuno Media Group a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fait l'acquisition de la totalité de SDI Media. Cette transaction réunit deux des principales entreprises dans le domaine de la localisation, dont la mission commune consiste à soutenir les clients dans leurs efforts visant à atteindre des auditoires à l'échelle mondiale.

L'entreprise combinée, désormais nommée Iyuno-SDI Group, offre au secteur des médias des solutions de localisation et de technologie de divertissement depuis plus de 70 ans collectivement. Grâce à ses racines profondes dans le processus créatif et à son réseau d'installations mondiales, elle offre une expertise inégalée et les producteurs de contenu lui confient leurs actifs les plus précieux.

La nouvelle marque Iyuno-SDI Group possède et exploite désormais 67 bureaux répartis dans 34 pays dans le monde, ce qui lui permet d'offrir une gamme complète de solutions de bout en bout avec une profondeur et une capacité accrues pour soutenir l'envergure future du secteur. La technologie combinée des deux entreprises créera la prochaine génération de plateformes de localisation.

« L'accélération des changements dans le monde crée le besoin d'avoir plus de contenu qui rejoint les auditoires dans tous les coins du monde. Nous savons que nous devons accélérer notre innovation technique en mettant à profit les progrès de l'intelligence artificielle, de l'automatisation du flux de travail, de la traduction automatique et des infrastructures technologiques mondiales, explique David Lee, qui a assumé le rôle de président-directeur général d'Iyuno-SDI Group. En plus de ces avancées technologiques, nous avons une priorité égale de faire progresser le processus artistique, qui réunit ensuite la combinaison parfaite des deux disciplines pour faire progresser les services de localisation. »

« Nous sommes ravis de nous joindre à Iyuno. Cette combinaison nous donne l'envergure nécessaire pour répondre aux demandes de plus en plus complexes des clients, commente Mark Howorth, l'ancien président-directeur général de SDI Media qui a été nommé président d'Iyuno-SDI Group. Nos clients ont besoin d'un délai d'exécution rapide, d'une technologie de pointe et d'une empreinte mondiale. Les ressources combinées d'Iyuno-SDI nous permettent d'offrir des solutions de bout en bout et de maintenir le plus haut niveau de sécurité du contenu. »

Iyuno est appuyée par Altor, Shamrock Capital et SoftBank Ventures Asia, ses principaux partenaires financiers.

À PROPOS D'IYUNO-SDI GROUP

Iyuno-SDI Group est le principal fournisseur de services de localisation du secteur des médias et du divertissement. En tant que partenaire mondial de confiance des studios de divertissement, des plateformes de diffusion en continu et des créateurs les plus reconnus au monde, il offre des services de localisation de bout en bout, qu'il s'agisse de doublage, de sous-titrage et des services de gestion des médias, de transformation et de distribution - dans plus de 100 langues pour tous les types de plateformes de distribution de contenu. Profondément enracinée dans le secteur depuis 1965, l'entreprise est inégalée en matière d'expertise opérationnelle, d'envergure, de capacité et d'étendue des services.

Iyuno-SDI Group a été créé en 2021 à la suite de l'acquisition de SDI Media par Iyuno Media Group. Tirant parti des meilleurs talents créatifs et techniques, des installations de pointe et des technologies de la prochaine génération, l'entreprise possède maintenant la plus grande empreinte mondiale avec 67 bureaux dans 34 pays. L'envergure et l'approche axée sur le client de l'entreprise lui permettent de mettre l'accent sur sa mission qui consiste à relier le contenu et les gens.

