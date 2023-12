La collaboration est axée sur la recherche appliquée et l'innovation afin de susciter des idées réalisables qui contribuent à faire progresser la durabilité sociale.

NEW YORK, 20 décembre 2023 /CNW/ - L' International WELL Building Institute (IWBI), l'autorité mondiale pour la transformation du marché vers des bâtiments, des organisations et des collectivités en santé, et le GRESB , le point de repère mondial des facteurs ESG pour l'immobilier et l'infrastructure, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique visant à accélérer la durabilité sociale en améliorant les capacités de déclaration et de divulgation pour les principaux facteurs sociaux, y compris la santé, l'équité et le bien-être.

Compte tenu des attentes accrues de la société et de l'évolution du contexte réglementaire, les entreprises et leurs investisseurs sont de plus en plus motivés à tenir compte de la durabilité sociale, le « S » dans les facteurs ESG. Pour aider les investisseurs, les gestionnaires de fonds et les entreprises à prioriser la durabilité sociale, le partenariat IWBI-GRESB cherchera à :

Élaborer des ressources pour aider les investisseurs, les entreprises et les exploitants d'actifs à intégrer la performance sociale dans le processus d'engagement des investissements.

Créer conjointement un tableau de bord de durabilité sociale avec des indicateurs de rendement en utilisant les données de l'évaluation des biens immobiliers du GRESB.

Réunir les intervenants pour explorer les pratiques exemplaires et les structures de rapport qui appuient les composantes sociales et les interventions qui abordent la durabilité sociale.

Fournir d'autres documents d'appui pour aider les investisseurs à utiliser l'information des rapports et outils sur la durabilité sociale du GRESB et de l'IWBI.

« Grâce à l'adoption rapide à l'échelle mondiale de la norme de construction WELL, la plus importante norme mondiale axée sur la promotion de la santé et du bien-être des gens, l'IWBI est à l'avant-garde pour aider les organisations du monde entier à mettre en œuvre des stratégies visant à renforcer la durabilité sociale, a déclaré Chris Pyke, chef de l'innovation, GRESB. Notre nouveau partenariat nous permettra de créer de nouveaux outils pour aider les investisseurs à comprendre et à promouvoir la durabilité sociale des sociétés et des fonds d'actifs réels partout dans le monde. »

Comme le définit le Pacte mondial des Nations Unies, la durabilité sociale est le processus qui consiste à identifier et à gérer les impacts des entreprises, tant positifs que négatifs, sur les gens. La durabilité sociale est au cœur de la composante « S » des facteurs ESG. Il a été démontré que ces aspects des facteurs ESG sont en corrélation avec les occasions commerciales et les risques auxquels font face les investisseurs et les gestionnaires d'actifs réels.

« Avec une rapidité sans précédent, le GRESB a positionné son point de repère ESG novateur en matière d'immobilier et d'infrastructure comme cadre de référence de premier ordre, en obtenant une reconnaissance universelle de la part des investisseurs et en étendant son influence à presque tous les coins du monde, a déclaré Rachel Hodgdon, présidente et chef de la direction, IWBI. Grâce à ce partenariat stratégique avec le GRESB, nous saisissons l'occasion pour accélérer les progrès en matière de durabilité sociale, en créant de nouveaux outils pour aider les investisseurs et les gestionnaires à produire des effets positifs pour les gens et les collectivités. »

L'intégration d'un accent plus marqué sur la santé, le bien-être et l'équité sociale dans les stratégies et les rapports sur la durabilité aidera également à combler les lacunes dans les cadres ESG existants entourant la durabilité sociale.

« Notre collaboration avec le GRESB est prête à aider à façonner l'avenir en accordant la priorité aux gens et aux performances sociales, a déclaré Kelly Worden, vice-présidente, ESG, IWBI. En travaillant ensemble, nous pouvons jouer un rôle central dans la promotion de cette mission commune et aider les investisseurs et les organisations à s'y retrouver dans les complexités de la durabilité sociale. »

La norme WELL est le principal cadre mondial pour l'amélioration de la santé des bâtiments, des organisations et des collectivités. Élaborée sur une décennie et appuyée par plus de 7 000 études et d'autres preuves démontrant les dernières recherches scientifiques, la norme WELL décrit les interventions clés au niveau des bâtiments et les stratégies organisationnelles dans 10 catégories : l'air, l'eau, l'alimentation, la lumière, le mouvement, le confort thermique, le son, les matériaux, l'esprit et la communauté. Aujourd'hui, la norme WELL est utilisée dans plus de 125 pays, par plus de 25 % des entreprises du Fortune 500 et sur 4,9 milliards de pieds carrés d'immobilier.

À propos de l'International WELL Building Institute

Leader mondial, l'International WELL Building Institute (IWBI) est une société d'intérêt public qui se concentre d'abord sur les gens pour faire progresser une culture mondiale de la santé. L'IWBI mobilise sa communauté par l'administration de la WELL Building Standard (WELL) et de ses cotes WELL, la gestion de l'accréditation WELL AP, la poursuite de recherches applicables, l'élaboration de ressources éducatives et la promotion de politiques qui favorisent la santé et le bien-être partout. De plus amples renseignements sur WELL, sont disponibles ici .

International WELL Building Institute, IWBI, WELL Building Standard, WELL v2, WELL Certified, WELL AP, WELL EP, WELL Score, The WELL Conference, We Are WELL, WELL Community Standard, WELL Health-Safety Rated, WELL Performance Rated, WELL Equity Rated, WELL Equity, Works with WELL, WELL et d'autres, et leurs logos connexes sont des marques de commerce ou des marques de certification de l'International WELL Building Institute pbc aux États-Unis et dans d'autres pays.

SOURCE International WELL Building Institute

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]