La Fondation redouble d'efforts pour soutenir les organismes partenaires qui favorisent la transition du Canada vers une économie à faible émission de carbone

TORONTO, le 29 nov. 2022 /CNW/ - Ivey Foundation, la sixième plus ancienne fondation familiale privée au Canada, a annoncé aujourd'hui qu'elle mettra fin à ses activités d'ici la fin de 2027. Elle distribuera la totalité de sa dotation de 100 millions de dollars au cours des cinq prochaines années, à compter de 2023.

Cette décision intervient alors que la Fondation célèbre son 75e anniversaire. Depuis 1947, plus de 100 millions de dollars ont été versés à des organismes de bienfaisance pour améliorer le bien-être des Canadiens et l'environnement naturel du Canada. La majorité des 100 millions de dollars supplémentaires qui sont annoncés aujourd'hui serviront à intensifier les efforts de la Fondation pour lutter contre le changement climatique et faire progresser le Canada vers la réalisation d'une économie à faible émission de carbone. Cela permettra de doubler les subventions à vie de la Fondation et accroîtra la capacité d'action des principaux partenaires de la Fondation qui se trouvent en première ligne de la transition climatique et énergétique du Canada.

C'est après mûre réflexion que le conseil d'administration de Ivey Foundation a pris cette décision en tenant compte du fait que les fondations ne doivent pas se perpétuer pour le simple plaisir de la perpétuité. Il y a tout lieu de penser que leurs ressources philanthropiques peuvent, et dans certains cas devraient, être pleinement utilisées pour résoudre les problèmes les plus critiques auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Par exemple, la Fondation se concentre sur un problème actuel qui est urgent et d'une importance vitale pour les Canadiens, soit celui du changement climatique. Cela fait de cette Fondation un organisme très bien adapté pour distribuer des fonds de manière ponctuelle en vue de favoriser un impact optimal.

Le conseil d'administration prend cette décision en se fiant à l'expertise du personnel de la Fondation pour mettre en œuvre une approche très rigoureuse et stratégique de l'octroi des subventions, et aussi dans l'espoir qu'elle pourra inspirer d'autres bailleurs de fonds privés à rejoindre le nombre croissant de ceux qui ont augmenté les quotas de décaissement et déterminé des durées de fonctionnement limitées.

« Le conseil d'administration de Ivey Foundation s'est engagé à distribuer les fonds de dotation de la Fondation au profit de la génération actuelle, à un moment où il est de toute urgence nécessaire et encore possible d'agir pour assurer la viabilité de la planète et la prospérité d'une économie décarbonée », a déclaré Rosamond Ivey, présidente du conseil d'administration, Ivey Foundation. « Le moment est venu de mettre à profit nos actifs, notre expérience, notre personnel de talent et notre réseau bien positionné de partenaires et de bénéficiaires de subventions pour aider le Canada à se maintenir sur la voie du succès. »

L'annonce de la Fondation intervient à un moment où il reste moins de 30 ans au Canada pour atteindre la carboneutralité et seulement huit ans pour réaliser les ambitieux objectifs climatiques de 2030. En même temps, l'économie forte et les emplois dont dépendent les Canadiens se trouvent menacés par les divers concurrents mondiaux qui essaient de dominer des secteurs essentiels, là où le Canada se trouve en bonne position pour jouer un rôle de premier plan, comme les véhicules zéro émission, la modernisation et l'expansion des réseaux électriques, les bâtiments à faible émission de carbone et l'économie de l'hydrogène. « La lutte contre le changement climatique et l'assurance de la capacité concurrentielle à long terme du Canada dans une économie mondiale décarbonée sont des problèmes qui sont imbriqués et qui nécessitent une bonne compréhension, une coordination et un passage à l'action dès aujourd'hui », a déclaré le Dr. Bruce Lourie, président, Ivey Foundation. « En concentrant toutes les ressources de la Fondation sur les solutions les plus pertinentes en matière de carboneutralité, nous espérons avoir le meilleur impact possible pour aider le Canada à lutter contre le changement climatique au cours de la période cruciale des cinq ans à venir. »

La Fondation continuera d'octroyer des subventions par l'entremise de son programme Économie et environnement afin de soutenir les initiatives qui accélèrent les progrès vers un avenir prospère. Ces initiatives, menées en partenariat avec les gouvernements, les ONG, les universités et l'industrie, sont conçues pour permettre au Canada de s'engager sur la voie de la réussite à l'heure où le monde se dirige vers la décarbonation.

Le financement sera consacré aux organisations partenaires bien établies avec lesquelles la Fondation a travaillé, notamment l'Accélérateur de transition, l'Institut climatique du Canada, Efficacité énergétique Canada et les Fermiers pour la transition climatique, pour n'en citer que quelques-unes. La Fondation n'examinera que les propositions de subvention qui seront invitées par le personnel et n'acceptera pas de propositions non sollicitées.

Un plan d'affaires détaillé pour la réduction progressive des activités est en cours d'élaboration. Des mises à jour supplémentaires seront affichées sur le site Web de Ivey Foundation dès qu'elles seront disponibles.

À propos de Ivey Foundation

Ivey Foundation est une fondation caritative privée dotée d'un fort historique d'excellence, d'imputabilité et de transparence. Le mandat de la Fondation a évolué vers les enjeux situés à l'intersection du développement éconoique et de la lutte aux changements climatiques.

Pour soutenir cette transition, la Fondation collabore avec des organisations non gouvernementales, des chefs de file du monde universitaire, des gouvernements et l'industrie et elle soutient des initiatives qui accélèrent le développement de l'économie à faible émission de carbone du Canada par l'entremise de son programme de subventions Économie et environnement. Le financement qu'elle apporte soutient la collecte et l'analyse rigoureuse d'informations, la capacité organisationnelle de recherche sur les politiques, la création de réseaux de collaboration et les méthodes de communication publique afin d'accroître la mise en œuvre des solutions pratiques à grande échelle.

Depuis 2014, la Fondation a contribué à l'établissement d'un certain nombre d'institutions et de collaborations sur mesure conçues pour combler les lacunes du Canada en ce qui a trait à sa capacité de rechercher, comprendre, communiquer et surmonter les obstacles fondamentaux à la transition de l'économie. Ces organisations comprennent notamment l'Accélérateur de transition, l'Institut climatique du Canada, l'Institute for Sustainable Finance, la Commission de l'écofiscalité du Canada (dont le mandat a pris fin), Efficacité énergétique Canada, le Centre canadien d'information sur l'énergie, les Collèges canadiens pour une reprise résiliente, l'Initiative canadienne de droit climatique, les Fermiers pour la transition climatique ainsi que le Clean Economy Fund.

Veuillez cliquer ici pour accéder au centre des médias de la Fondation qui présente une liste d'experts en la matière et leurs coordonnées ainsi que les dernières nouvelles, communiqués et événements liés à l'économie carboneutre.

