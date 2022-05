Le leader de l'immobilier entend ainsi créer un effet d'entraînement dans l'industrie et auprès de ses partenaires pour accélérer la transition climatique

MONTRÉAL, le 3 mai 2022 /CNW Telbec/ - En marge de sa participation au Sommet climat Montréal qui se tient aujourd'hui, Ivanhoé Cambridge s'engage à réduire l'intensité carbone de ses actifs montréalais de 55% d'ici 2030 par rapport à 2017. Cet engagement qui équivaut actuellement à une réduction d'environ 8 000 tonnes équivalents CO 2 (t éq. CO 2 ) permettra au portefeuille de Montréal de l'entreprise de suivre une trajectoire alignée avec un scénario 1.5 degré Celsius, en adéquation avec l'objectif de l'Accord de Paris.

Une partie importante des réductions prévues est liée à une stratégie qui mise sur la sobriété énergétique, l'amélioration de l'efficacité des systèmes et des bâtiments, le recours à des technologies éprouvées et la transition vers l'électrification. L'engagement d'Ivanhoé Cambridge est également aligné avec le Plan climat de la Ville de Montréal et les engagements annoncés par la Ville lors du Sommet concernant la décarbonation des bâtiments à Montréal.

« En annonçant cet engagement aujourd'hui, nous souhaitons continuer à jouer un rôle de leader au sein de notre industrie et inspirer nos pairs à prendre à leur tour des engagements ambitieux et à s'investir dans la transition vers un immobilier sobre en carbone. Comme nous l'avons fait en novembre dernier à Glasgow, lors de la COP26, nous sommes déterminés à travailler avec l'ensemble des acteurs de l'industrie immobilière afin d'identifier des solutions qui nous permettront d'accélérer la décarbonation de nos actifs immobiliers. », a déclaré Élise Proulx, Cheffe, développement économique Québec chez Ivanhoé Cambridge.

Le rôle clé du secteur de l'immobilier

Le dernier rapport du GIEC le précise, en comparaison d'autres secteurs économiques, le secteur de l'immobilier devra contribuer à hauteur d'un quart (1/4) de toutes les réductions d'émissions nécessaires pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Alors que 80% des bâtiments qui seront présents en 2050 sont déjà construits, le défi de taille concerne la transformation du parc immobilier existant.

Rappelons qu'en avril dernier, Ivanhoé Cambridge annonçait des cibles ambitieuses en matière de décarbonation avec son engagement d'atteinte de la neutralité carbone d'ici 2040 pour son portefeuille global d'actifs. Cet engagement prévoit à moyen terme:

La réduction de l'intensité carbone du portefeuille global de 35% d'ici 2025 par rapport à 2017

L'augmentation des investissements sobres en carbone de 6 G$ d'ici 2025 par rapport à 2020

À partir de 2025, nous visons que tous nos nouveaux développements soient net zéro carbone

« La cible que nous établissons pour 2030 pour nos actifs montréalais se veut donc être un jalon ambitieux de plus vers notre engagement global de neutralité carbone en 2040. », a ajouté Élise Proulx.

Ivanhoé Cambridge entend poursuivre sa participation active aux travaux du Partenariat climat Montréal (PCM) qui regroupent des acteurs de premier plan de divers milieux qui ont tous à cœur la concrétisation des ambitions climatiques de la métropole. L'entreprise prend notamment part au groupe de travail Bâtiments du PCM et continuera à partager son expérience de décarbonation avec le groupe et à contribuer à la recherche de solutions communes.

