Cette installation artistique est réalisée grâce au soutien financier du Fonds de maintien des actifs stratégiques en tourisme de Tourisme Montréal et à la participation financière du gouvernement du Québec à l'initiative « J'aime travailler au centre-ville » de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour la relance du centre-ville de Montréal.

Les Montréalais et les Montréalaises seront également conviés à un moment de célébration sur l'Esplanade PVM pour assister en grande première à l'illumination de l'Anneau plus tard cette année.

« Avec cette installation artistique magistrale, nous ancrons notre présence au Québec et posons un geste fort pour le dynamisme du centre-ville de Montréal, tout en positionnant l'Esplanade PVM comme un lieu de rencontre urbain digne des grandes métropoles du monde. Ivanhoé Cambridge façonne des espaces vivants de manière à créer de la valeur pour ses communautés, et l'Anneau en est la démonstration même. »

- Nathalie Palladitcheff, Présidente et cheffe de la direction, Ivanhoé Cambridge

« Geste audacieux et pérenne pour le centre-ville de Montréal, l'Anneau s'inscrit dans l'axe emblématique de l'avenue McGill College où s'alignent Place Ville Marie, l'Université McGill, l'ancien hôpital Royal Victoria et le Parc du Mont-Royal, révélant ainsi plus de 200 ans d'histoire de notre ville. »

- Claude Cormier, architecte paysagiste et fondateur, Claude Cormier + Associés

« Montréal et son centre-ville sont des catalyseurs pour l'économie du Québec. Les milieux des affaires, de la culture et du tourisme ont agi rapidement pour redonner vie au cœur de notre métropole. Une installation monumentale comme l'Anneau aura le pouvoir d'attirer les visiteurs et viendra couronner tous les efforts déployés depuis deux ans. Je remercie les partenaires d'avoir mis la main à la pâte pour dynamiser le centre-ville de Montréal et l'aider à retrouver son attrait et sa vitalité. »

- Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« À la sortie de la crise sanitaire, Montréal avait besoin d'amour ! Et Claude Cormier lui a passé l'Anneau au doigt ! Égal à lui-même, cet architecte paysagiste de renom a encore une fois montré son talent et son amour pour notre ville, cette fois-ci en collaboration avec Ivanhoé Cambridge qui ne cesse de réinventer les paysages urbains pour les Montréalais et les touristes. Ce nouveau symbole suspendu de Montréal saura se faire une place de choix dans nos cœurs et sur les photos qui feront le tour du monde. »

- Yves Lalumière, président-directeur général, Tourisme Montréal

« Nous sommes heureux de poursuivre le déploiement de la programmation ré·CRÉATIONMTL avec l'installation artistique monumentale d'Ivanhoé Cambridge, que nous avions retenu dans le cadre de notre appel à projets créatifs. L'Anneau est un projet ambitieux, à l'image de notre métropole, qui justifie à lui seul une visite au centre-ville. J'invite tout le monde à découvrir cette création dans le lieu de rassemblement emblématique qu'est l'Esplanade PVM. »

- Michel Leblanc, Président et chef de la direction, Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Coup d'œil sur l' Anneau :

Pèse plus de 23 000 kilogrammes (50 000 livres) en acier inoxydable

Tube cintré de 80 cm de diamètre qui forme un anneau 30 mètres de diamètre (90 pieds)

Représente près de 2 ans de collaboration d'équipes multidisciplinaires

Est fabriqué par la firme Marmen, basée à Trois-Rivières et possédant une expertise internationale en usinage de haute précision, en fabrication et en assemblage mécanique.

Une installation artistique signée par des créateurs montréalais visionnaires

La firme d'architecture de paysage montréalaise, Claude Cormier et Associés, est une figure de proue du milieu architectural et artistique québécois. Elle met de l'avant une démarche qui brouille les frontières entre le design et l'art, la nature et l'artifice, le réel et le surréel. Nous leur devons notamment l'installation « 18 nuances de gai », les fameuses boules colorées formant un ruban ininterrompu de 1km de long qui a longtemps flotté au-dessus de la rue Sainte-Catherine Est. Fort de ses 25 ans d'expérience, Claude Cormier et Associés a remporté près de 100 prix et mentions et Claude Cormier a été reçu chevalier de l'Ordre national du Québec en 2009. La firme occupe une place unique dans le monde de l'architecture de paysage au Québec, au Canada et à l'international.

L'Anneau : Point culminant de la revitalisation de Place Ville Marie

L'arrivée de l'Anneau représente le dernier jalon de travaux majeurs réalisés à PVM depuis 2017, alors que 200 M$ ont été investis pour améliorer sa performance énergétique, transformer sa galerie commerciale, revitaliser son Esplanade, créant ainsi une connexion avec le centre-ville via son escalier monumental. Cette revitalisation d'envergure visant à redynamiser le cœur de la ville a été réalisée par les firmes montréalaises Sid Lee Architecture et Menkès Shooner Dagenais Létourneux Architectes.

Des esquisses architecturales de l'Anneau sont disponibles ici.

À propos d'Ivanhoé Cambridge

Ivanhoé Cambridge développe et investit dans des propriétés, des projets et des sociétés immobilières de grande qualité, qui façonnent la trame urbaine des villes dynamiques à travers le monde. Elle le fait de manière responsable afin de générer de la performance à long terme. Ivanhoé Cambridge s'engage à créer des espaces vivants qui favorisent le bien-être des gens et des communautés, tout en réduisant son empreinte écologique.

Ivanhoé Cambridge s'associe dans le monde entier à des partenaires stratégiques et à des fonds immobiliers d'envergure qui sont des chefs de file dans leurs marchés. Par l'entremise de filiales et de partenariats, elle détient une participation dans plus de 1 200 immeubles, principalement dans les secteurs des bureaux, des centres commerciaux, de l'industriel et logistique et du résidentiel. Ses actifs immobiliers s'élevaient à 69 G$ CA au 31 décembre 2021. Ivanhoé Cambridge est une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (cdpq.com), un groupe mondial d'investissement. Pour plus de renseignements : ivanhoecambridge.com.

