MONTRÉAL, le 26 juin 2023 /CNW/ - Ivanhoé Cambridge, leader mondial du secteur de l'immobilier, est fière d'annoncer son nouveau partenariat stratégique avec Safely Store Self Storage (« Safely Store »), qui cible le secteur américain de l'entreposage libre-service, et fait, par le fait même, sa première incursion dans cette classe alternative d'actifs industriels. Safely Store est une plateforme d'investissement consacrée à l'entreposage libre-service créée par les dirigeants d'Iron Point Partners, LLC (« Iron Point ») et la plateforme d'entreposage libre-service de Taylor/Theus Holdings inc. (« Taylor/Theus »). Ensemble, Ivanhoé Cambridge, un autre investisseur institutionnel international et Safely Store investiront une somme initiale de 400 millions de dollars américains en capitaux propres à l'échelle nationale au cours des prochaines années, avec la possibilité d'accroître cet apport au fil du temps.

Ivanhoé Cambridge réalise son premier investissement dans le secteur de l’entreposage libre-service aux côtés de partenaires stratégiques (Groupe CNW/Ivanhoé Cambridge Inc.)

Ce partenariat mise sur une stratégie d'investissement axée sur les marchés de niveau I et II et conçue pour couvrir l'ensemble du spectre risque/rendement afin de concilier un rendement à valeur ajoutée avec des projets de développement, de réaménagement, et des acquisitions de projets de mise en location et d'actifs opérationnels sous-gérés.

« Le secteur de l'entreposage libre-service a démontré une bonne résilience aux cycles économiques, affichant à court et à long terme des rendements supérieurs à ceux de presque tous les autres secteurs, ce qui en fait un ajout intéressant à notre portefeuille alors que nous cherchons continuellement à nous diversifier dans des segments porteurs », mentionne Michael Neuman, chef, Industriel, États-Unis et Amérique latine. « De plus, cette classe d'actif, de par sa nature, soutient nos convictions profondes en matière d'investissement durable en desservant les communautés locales avec une offre de grande qualité pour une faible empreinte carbone associée. »

Ivanhoé Cambridge est particulièrement ravie de faire son entrée dans ce secteur aux côtés de partenaires stratégiques chevronnés et engagés, notamment Iron Point Partners et Taylor/Theus, qui se sont établis dans le domaine de l'entreposage libre-service grâce à un bilan solide et à un réseau bâti au cours des 15 dernières années.

« L'équipe d'Iron Point est très heureuse de poursuivre sa relation de longue date avec Taylor/Theus dans le cadre de la création de la plateforme Safely Store, et ce, aux côtés de nos nouveaux partenaires, Ivanhoé Cambridge et un autre investisseur institutionnel international d'envergure », indique Ryan Haas, partenaire chez Iron Point Partners. « Selon nous, Safely Store, grâce à son équipe de direction agile, à son solide bilan ainsi qu'à ses investisseurs de premier plan, devrait créer d'incroyables occasions à l'avenir. »

« Notre structure initiale du capital à effet de levier inférieur ainsi que notre capacité à nous adapter en temps réel aux conditions du marché en investissant dans une grande variété d'occasions dans le secteur de l'entreposage libre-service devraient permettre à Safely Store d'être extrêmement bien positionnée pour créer un portefeuille national de grande qualité », souligne Tyler Colpini, chef de la direction de Safely Store. « Le secteur de l'entreposage libre-service est résilient en contexte de récession et possède plusieurs caractéristiques attrayantes qui font que ce type de bien immobilier est intrinsèquement moins risqué et plus rentable, notamment des marges bénéficiaires d'exploitation élevées, de faibles dépenses en immobilisations, une clientèle fidèle et des baux mensuels, qui constituent une protection contre l'inflation. »

À propos d'Ivanhoé Cambridge

Ivanhoé Cambridge développe et investit dans des propriétés, des projets et des sociétés immobilières de grande qualité, qui façonnent la trame urbaine des villes dynamiques à travers le monde. Elle le fait de manière responsable afin de générer de la performance à long terme. Ivanhoé Cambridge s'engage à créer des espaces vivants qui favorisent le bien-être des gens et des communautés, tout en réduisant son empreinte écologique.

Ivanhoé Cambridge s'associe dans le monde entier à des partenaires stratégiques et à des fonds immobiliers d'envergure qui sont des chefs de file dans leurs marchés. Par l'entremise de filiales et de partenariats, elle détient une participation dans 1 500 immeubles, principalement dans les secteurs des bureaux, des centres commerciaux, de l'industriel et logistique et du résidentiel. Ses actifs immobiliers s'élevaient à 77 G$ CA au 31 décembre 2022. Ivanhoé Cambridge est une filiale immobilière de la CDPQ (cdpq.com), un groupe mondial d'investissement. Pour plus de renseignements : ivanhoecambridge.com.

