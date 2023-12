LaSalle devient propriétaire de l'un des centres commerciaux les plus importants de la région du Grand Toronto aux côtés d'Ivanhoé Cambridge, propriétaire de longue date

MONTRÉAL, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Ivanhoé Cambridge (« IC ») a annoncé aujourd'hui avoir syndiqué une participation de 49 % dans le centre commercial Vaughan Mills à LaSalle Investment Management (« LaSalle ») dans le cadre d'un processus de syndication. La participation de 49 % représente l'une des plus importantes transactions qu'a effectuées Ivanhoé Cambridge dans le secteur des centres commerciaux au cours des dernières années.

Vaughan Mills (Groupe CNW/Ivanhoé Cambridge Inc.)

Conformément aux conditions de la syndication, Ivanhoé Cambridge et LaSalle seront copropriétaires, et IC continuera d'agir à titre de gestionnaire d'actif dans la réalisation du plan d'affaires du centre commercial.

« Nous sommes très heureux d'annoncer ce partenariat renforcé avec LaSalle, un acteur de premier plan qui contribuera au succès continu de cette propriété », a indiqué Annie Houle, cheffe du Canada chez Ivanhoé Cambridge. « Vaughan Mills est un centre commercial d'envergure qui s'est démarqué au cours des vingt dernières années, ce qui souligne la force du commerce de détail. »

« Nous sommes heureux de poursuivre notre relation fructueuse avec Ivanhoé Cambridge, un partenaire et chef de file en immobilier », a déclaré Stephen Robertson, Chef des transactions au Canada chez LaSalle.

Stuart Sziklas, Premier directeur général et gestionnaire de portefeuille chez LaSalle, a ajouté : « Les centres commerciaux de premier plan sont restés très résilients à travers les cycles, et le bilan de location et d'occupation de Vaughan Mills met en évidence son emplacement de premier choix et son statut sur le marché. »

Situé à Vaughan, en Ontario, le centre commercial Vaughan Mills attire annuellement plus de 13 millions de visiteurs. Ce centre commercial se distingue du fait de son positionnement unique, de sa configuration distinctive de « piste de course » à un étage de 1,7 km et de son offre de commerces de détail qui comprend des marques courantes et des marques de type « outlet » principalement axées sur le divertissement et les loisirs.

Le taux d'occupation de Vaughan Mills s'élève à 97 %. Proposant un mélange de marques nationales et internationales, le centre commercial a été agrandi en 2015 et est certifié BOMA Best Platinum, le niveau le plus élevé de ce programme qui soutient les activités de construction intelligente et durable dans le monde entier.

CBRE Limited a agi à titre de conseillers immobiliers et RBC Capital Markets Realty Inc. a agi à titre de conseillers financiers pour Ivanhoé Cambridge.

À propos d'Ivanhoé Cambridge

Ivanhoé Cambridge développe et investit dans des propriétés, des projets et des sociétés immobilières de grande qualité, qui façonnent la trame urbaine des villes dynamiques à travers le monde. Elle le fait de manière responsable, avec une vision à long terme. Ivanhoé Cambridge s'engage à créer des espaces vivants qui favorisent le bien-être des gens et des communautés, tout en réduisant son empreinte écologique.

Ivanhoé Cambridge s'associe dans le monde entier à des partenaires stratégiques et à des fonds immobiliers d'envergure qui sont des chefs de file dans leurs marchés. Par l'entremise de filiales et de partenariats, elle détient une participation dans 1500 immeubles, principalement dans les secteurs des bureaux, des centres commerciaux, de l'industriel et logistique et du résidentiel. Ses actifs immobiliers s'élevaient à 77 G$ CA au 31 décembre 2022. Ivanhoé Cambridge est une filiale immobilière de la CDPQ ( cdpq.com ), un groupe mondial d'investissement. Pour plus de renseignements : ivanhoecambridge.com

About LaSalle Investment Management

LaSalle Investment Management est l'un des principaux gestionnaires d'investissements immobiliers au monde. À l'échelle mondiale, LaSalle gère environ 89 milliards de dollars d'actifs dans des biens immobiliers privés et publics et des investissements en dette au troisième trimestre 2023. La clientèle diversifiée de LaSalle comprend des fonds de pension publics et privés, des compagnies d'assurance, des gouvernements, des entreprises, des fonds de dotation et des particuliers du monde entier. La société soutient une gamme complète de véhicules d'investissement, y compris des comptes séparés, des fonds ouverts et fermés, des titres publics et des investissements au niveau de l'entité. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.lasalle.com et LinkedIn

