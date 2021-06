Le plus important prêt vert de construction dans l'histoire du marché immobilier canadien

TORONTO, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - Ivanhoé Cambridge et Hines, de concert avec la Banque CIBC comme agent administratif et agent de structuration verte, ainsi que Desjardins Marché des capitaux et HSBC comme co-arrangeurs de premier niveau, annoncent le financement de la construction du 141 Bay, qui est la phase II de CIBC SQUARE, avec un prêt vert de construction de 780 M$. L'opération s'aligne sur les principes régissant les prêts verts établis par l'Asia Pacific Loan Market Association, la Loan Market Association et la Loan Syndications and Trading Association en date de mai 2020.

« Pour nous, la finance et la responsabilité sociale d'entreprise (RSE) sont désormais indissociables. Le financement durable est déterminant dans l'atteinte de nos engagements en matière de responsabilité sociale d'entreprise. Comme nous avons été la première société immobilière canadienne à avoir émis des obligations vertes en 2019, nous sommes déterminés à innover de nouveau en mettant en place le plus important prêt vert de construction dans l'histoire du marché canadien », a déclaré Simon Lauzier, chef des finances et de la performance d'affaires d'Ivanhoé Cambridge. « Grâce à ce prêt, nous faisons en sorte que ce projet transformateur au centre-ville de Toronto reflète notre vision de l'impact significatif et durable que nous voulons avoir sur les communautés où nous sommes présents », a ajouté Stéphane Villemain, vice-président, Responsabilité sociale d'entreprise d'Ivanhoé Cambridge.

Hines s'efforce continuellement d'être un leader de l'industrie en matière de développement durable. « Dès le début, nous avons ressenti une responsabilité envers l'avenir et une volonté de mieux faire les choses, a indiqué Avi Tesciuba, directeur délégué principal et chef national de Hines Canada. Ce prêt vert de construction va aider CIBC SQUARE à accomplir sa mission qui consiste à incorporer d'une façon méticuleuse des solutions environnementales et économiques innovatrices, de la conception au développement. »

« Nous sommes fiers d'avoir fourni notre expertise en finance durable pour l'octroi de ce prêt vert de construction d'exception, et d'aider ainsi Ivanhoé Cambridge et Hines à renforcer leur leadership en matière de développement durable, a précisé Susan Rimmer, directrice générale et chef, Services financiers aux entreprises à l'échelle mondiale de la Banque CIBC. Le monde met de plus en plus l'accent sur la nécessité d'opter pour la décarbonisation et de créer un avenir plus durable, et la Banque CIBC est déterminée à collaborer avec nos clients pour offrir des solutions de financement novatrices qui les aideront à réaliser leurs ambitions en matière de développement durable. »

Le 141 Bay de CIBC SQUARE va répondre aux normes d'efficacité et de conception les plus récentes et les plus innovatrices qui soient. Le projet est conçu pour obtenir une certification LEED® Platine pour la protection de l'environnement et la limitation des émissions de carbone, et une certification WELLTM pour la santé de ses occupants.

Le campus CIBC SQUARE sera le premier complexe de bureaux à Toronto à réduire sa consommation d'eau grâce au captage, à la filtration et à la désinfection de l'eau souterraine qui sera utilisée dans les toilettes de ses bâtiments, en plus de l'eau de pluie. Il sera directement relié à la gare Union et disposera de plus de 500 places pour ranger des vélos ainsi que de douches afin d'inciter les occupants à opter pour des moyens de transport à plus faible impact. Ces caractéristiques s'ajoutent aux programmes de réduction et de détournement appliqués à tous les édifices, notamment des stations pour trier les déchets et matières organiques, et des distributeurs d'eau pour encourager l'utilisation de gobelets réutilisables.

EllisDon, un entrepreneur d'expérience en construction d'édifices certifiés LEED, va continuer à superviser et à soutenir la phase II de CIBC SQUARE. Au fil des ans, EllisDon a fourni des conseils et un soutien technique à plus de 160 projets de bâtiments durables au Canada et à l'étranger, ce qui représente des travaux de construction d'une valeur totale de plus de 13 G$.

WSP est l'organisme accréditeur LEED et WELL

WSP est le professionnel accrédité LEED et WELL chargé d'assurer la surveillance et de rendre compte des cibles LEED Platine et WELL Platine pendant toute la période de construction. Chef de file au Canada pour l'écologisation de bâtiments neufs et existants, WSP aide les édifices à obtenir une reconnaissance grâce à des programmes d'étiquetage et de certification qui se démarquent dans l'industrie. Au cours des 15 dernières années, WSP a mené plus de 600 études sur la mesure de la conservation énergétique, dont des analyses financières, dans le cadre de 700 projets de construction certifiés LEED et WELL ainsi que d'autres bâtiments et initiatives durables.

Ivanhoé Cambridge et Hines se sont associés au cours des 18 dernières années pour développer certains projets parmi les plus iconiques et définisseurs de villes du monde, notamment la phase I de CIBC SQUARE, les tours est et ouest de Eighth Avenue Place à Calgary, River Point à Chicago, Texas Tower à Houston et les tours Duo à Paris. La construction de la phase II de CIBC SQUARE a débuté en mars 2021.

Le financement vert de cette construction a été assuré par un syndicat de prêteurs parmi lesquels la Banque canadienne impériale de commerce agit comme agent de structuration verte, co-arrangeur de premier niveau et teneur de livres conjoint; Desjardins Marché des capitaux et la Banque HSBC interviennent comme co-arrangeurs de premier niveau et teneurs de livres conjoints; et la Banque Nationale, la Banque Toronto-Dominion, la Banque Scotia, la Banque de Montréal et la Banque Wells Fargo, Amérique du Nord, Division canadienne, sont des participants.

À propos d'Ivanhoé Cambridge

Ivanhoé Cambridge développe et investit dans des propriétés, des projets et des sociétés immobilières de grandes qualités, qui façonnent la trame urbaine des villes dynamiques à travers le monde. Elle le fait de manière responsable, avec une vision à long terme, afin de générer des rendements optimaux ajustés au risque. Ivanhoé Cambridge s'engage à créer des espaces vivants qui favorisent le bien-être des gens et des communautés, tout en réduisant son empreinte écologique.

Ivanhoé Cambridge s'associe ailleurs dans le monde à des partenaires stratégiques et à des fonds immobiliers d'envergure qui sont des chefs de file dans leurs marchés. Par l'entremise de filiales et de partenariats, elle détient une participation dans plus de 1 100 immeubles, principalement dans les secteurs résidentiels, des bureaux, des centres commerciaux, de l'industriel et de la logistique. Ses actifs s'élevaient à plus de 60,4 G$ CA au 31 décembre 2020. Ivanhoé Cambridge est une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (cdpq.com), l'un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada. Pour plus de renseignements : ivanhoecambridge.com.

À propos de Hines

Hines est une société d'investissement immobilier privée de stature mondiale fondée en 1957, et présente dans 240 villes et 27 pays. L'entreprise a environ 160,9 G$ d'actifs sous gestion, dont 81,7 G$ pour lesquels elle fournit des services de gestion des investissements, notamment des actifs non immobiliers, et 79,2 G$ pour lesquels Hines offre des services tiers au niveau des propriétés. Hines a 181 développements en cours dans le monde. Historiquement, Hines a développé, redéveloppé ou acquis 1 450 propriétés totalisant plus de 45 M m2 (485 M pi2). Le portefeuille actuel de propriétés et de gestion d'actifs de l'entreprise inclut 622 propriétés représentant plus de 24 M m2 (256 M pi2). Hines, qui possède une vaste expérience des investissements dans tout le spectre des risques et tous les types de propriétés, et qui est un pionnier de l'engagement envers le développement durable, est une des sociétés immobilières les plus importantes et les plus respectées du monde.

Depuis le lancement de ses opérations au Canada en 2004, Hines a développé, acquis et/ou géré plus de 1,2 M m2 (13 M pi2) de projets prestigieux représentant une grande variété de types de produits allant d'immeubles de bureaux définissant les villes à des développements commerciaux, résidentiels et à usage mixte. L'équipe, qui a des bureaux à Toronto, Calgary et Edmonton, et qui compte plus de 97 employés, s'est taillé une solide réputation en matière de création de valeur économique, d'intendance des investissements, de technologie avancée pour la conception d'immeubles et de réalisations architecturales, qui continue d'attirer d'importants investisseurs, clients et partenaires afin d'aider à refaçonner les profils urbains du Canada.

¹Les actifs sous gestion incluent l'organisation mondiale Hines ainsi que les actifs sous gestion du conseiller en placement inscrit.

À propos de la Banque

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, de ses emplacements dans tout le Canada et de ses bureaux aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC à l'adresse www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

