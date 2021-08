« Nous sommes ravis d'amener une entreprise de renommée mondiale à accroître son empreinte et ses investissements au Québec. Cette alliance nous permet de nous recentrer sur notre métier premier d'investisseur immobilier, ainsi que d'uniformiser notre modèle d'affaires à l'échelle mondiale. Nous avons trouvé un partenaire ayant fait ses preuves, avec l'envergure et l'expertise nécessaires pour poursuivre l'optimisation de nos actifs et générer de la valeur à long terme pour nos déposants, a déclaré Nathalie Palladitcheff, présidente et cheffe de la direction d'Ivanhoé Cambridge. La réputation mondiale de JLL et sa culture similaire à la nôtre vont nous soutenir dans l'atteinte de nos objectifs, tout en créant des possibilités de développement de carrière pour nos équipes se joignant à JLL. »

Ivanhoé Cambridge et JLL partagent aussi la même philosophie progressiste de la gestion des opérations fondée sur le développement durable. Ensemble, elles travailleront à accroître l'efficacité énergétique et réduire l'empreinte environnementale des centres commerciaux, appuyant ainsi l'atteinte de l'objectif de carboneutralité pour Ivanhoé Cambridge d'ici 2040.

« Depuis plus de dix ans, le commerce de détail connaît une période de transition importante fondée sur la création d'espaces expérientiels durables, dynamiques et mobilisateurs pour les communautés desservies. La pandémie a grandement contribué à accélérer ces tendances, a affirmé Greg Maloney, chef de la direction de JLL, Amériques, Commerce de détail. Notre division se consacre exclusivement au commerce de détail et nous sommes ravis d'étendre notre portée et de mettre notre expertise à contribution au Canada et au Québec, en plus de faire de JLL le plus important opérateur de centres commerciaux au Canada. »

En collaboration avec Ivanhoé Cambridge, JLL mettra sur pied à Montréal un Centre d'excellence en développement durable (CEDD). L'accélération de la transition vers l'immobilier durable et inclusif ainsi que le partage des meilleures pratiques seront au cœur des priorités du Centre. Ses travaux s'appuieront notamment sur l'usage des technologies dans le secteur immobilier et incluront la production d'études de cas, en collaboration avec des équipes de recherche universitaires à Montréal.

« Avec cette alliance, nous renforçons notre présence au Québec, un marché stratégique pour la croissance de JLL, compte tenu du dynamisme de son secteur immobilier et de ses différentes industries qui contribuent à l'économie canadienne. Notre collaboration avec Ivanhoé Cambridge nous permettra de créer des occasions de croissance en misant sur la technologie et le CEDD, a expliqué Alan MacKenzie, chef de la direction de JLL Canada. Je suis enthousiaste à l'idée de faire équipe avec Ivanhoé Cambridge, afin de mettre nos efforts en commun, et créer de la valeur pour les détaillants et leurs clients ainsi que pour l'environnement. »

En plus de maintenir au Québec des emplois de qualité, dont des postes décisionnels, ainsi que d'investir dans le développement du CEDD, JLL s'engage à créer un impact positif dans la communauté. Pour assurer un avenir innovant et responsable pour l'industrie immobilière au Québec, JLL prévoit doubler les bourses universitaires annuelles qu'elle offre actuellement à l'École de gestion John-Molson de l'Université Concordia en plus de créer une bourse équivalente dans une université québécoise francophone. De plus, JLL reconduira pendant encore cinq années son appui au Club des petits déjeuners, organisme à but non lucratif basé au Québec qu'ils soutiennent depuis plus de sept ans.

JLL se passionne pour le commerce de détail. Nous offrons de formidables expériences aux consommateurs - dans les artères commerçantes comme les centres commerciaux. Et nous sommes prêts à vous aider à réaliser vos ambitions. En tant que fournisseur tiers de services de vente au détail de premier plan, nous avons accès à plus de 2 000 centres totalisant 17,3 M m2 (186 M pi2) sous gestion à louer et à vendre. Nos experts en courtage de location, qui sont plus de 215 et couvrent 47 marchés aux États-Unis et au Canada, soutiennent plus de 2 132 clients en restructurant ou en renouvelant des baux et de la dette, en proposant des stratégies de vente ou de placement, et/ou en faisant évoluer les espaces commerciaux pour suivre les consommateurs sans cesse changeants. Voyez comment nous aidons nos clients à réaliser leurs ambitions et abonnez-vous aux séries de balados Where We Buy et Everything We Know About Retail pour écouter de vraies discussions sur les tendances qui se répercutent sur le commerce de détail. Pour plus de nouvelles, vidéos et études de l'équipe du commerce de détail de JLL, visitez www.jll.com.

JLL (NYSE : JLL) est une société de services professionnels de premier plan spécialisée dans l'immobilier et la gestion de placements. JLL façonne l'avenir de l'immobilier pour un monde meilleur en utilisant les technologies les plus avancées pour créer des occasions enrichissantes, de superbes espaces et des solutions immobilières durables pour nos clients, nos employés et nos collectivités. JLL figure dans le classement du Fortune 500, avec un chiffre d'affaires annuel de 16.6 milliards de dollars en 2020, qui exerce ses activités dans plus de 80 pays et comptait plus de 92 000 employés à l'échelle mondiale au 30 juin 2021. JLL est le nom commercial et une marque de commerce déposée de Jones Lang LaSalle Incorporated. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le jll.com.

Ivanhoé Cambridge développe et investit dans des propriétés, des projets et des sociétés immobilières de grande qualité, qui façonnent la trame urbaine des villes dynamiques à travers le monde. Elle le fait de manière responsable afin de générer de la performance à long terme. Ivanhoé Cambridge s'engage à créer des espaces vivants qui favorisent le bien-être des gens et des communautés, tout en réduisant son empreinte écologique.

Ivanhoé Cambridge s'associe dans le monde entier à des partenaires stratégiques et à des fonds immobiliers d'envergure qui sont des chefs de file dans leurs marchés. Par l'entremise de filiales et de partenariats, elle détient une participation dans plus de 1 100 immeubles, principalement dans les secteurs des bureaux, des centres commerciaux, de l'industriel et logistique et du résidentiel. Ses actifs immobiliers s'élevaient à 60,4 G$ CA au 31 décembre 2020. Ivanhoé Cambridge est une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (cdpq.com), un groupe mondial d'investissement. Pour plus de renseignements: ivanhoecambridge.com .

