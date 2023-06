GTIS Partners, Rockpoint, Tishman Speyer, Breakthrough Properties, CIM Group, Gaw Capital, Walker & Dunlop, Greystar et Hines deviennent signataires alors que d'autres partenaires cherchent à s'arrimer avec Ivanhoé Cambridge

MONTRÉAL, le 22 juin 2023 /CNW/ - Ivanhoé Cambridge, un investisseur immobilier mondial, est fière d'accueillir ses partenaires GTIS Partners, Rockpoint, Tishman Speyer, Breakthrough Properties, CIM Group, Gaw Capital, Walker & Dunlop, Greystar et Hines parmi les signataires de l'initiative Diversity in Action (DIA) de l'Institutional Limited Partners Association (ILPA), alors que d'autres partenaires comptent emboîter le pas au cours des prochains mois. Cet élan vient du fait qu'Ivanhoé Cambridge, qui s'est engagée auprès de l'initiative DIA en 2022, cherchait à accélérer le changement dans le secteur de l'investissement immobilier en invitant et en encourageant activement ses pairs à prendre le même engagement. Ivanhoé Cambridge et ses neuf partenaires se sont joints à un réseau de plus de 300 pairs qui partagent un engagement visant à faire progresser la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI) dans le secteur du capital-investissement.

« La convergence des intérêts est essentielle pour établir et maintenir des relations solides avec nos partenaires. De plus, en tant qu'employeur et investisseur inclusif, nous avons cherché à tirer parti de notre influence dans l'industrie afin de créer un sentiment d'inclusion et d'appartenance au sein des communautés dans lesquelles nous investissons », a déclaré Sunita Mahant, cheffe de l'impact social et de l'inclusion, Investissement durable chez Ivanhoé Cambridge. « Nous sommes extrêmement heureux d'être alignés avec GTIS Partners, Rockpoint, Tishman Speyer, Breakthrough Properties, CIM Group, Gaw Capital, Walker & Dunlop, Greystar et Hines, qui se sont engagés sans hésitation, et nous sommes ravis de soutenir plusieurs autres de nos pairs tout au long de leur processus d'adhésion. »

Tom Shapiro, président, fondateur et directeur des placements chez GTIS Partners, a déclaré : « GTIS considère le capital humain comme l'un de ses actifs les plus précieux et s'est donc engagée à favoriser, cultiver et préserver une culture de la diversité, de l'équité et de l'inclusion depuis sa création. La somme collective de nos différences individuelles, de nos expériences de vie, de nos connaissances et de nos capacités uniques est à l'origine de la culture, de la réputation et des réalisations de l'entreprise. Notre diversité demeure un élément important de nos principes, et en rejoignant l'initiative DEI de l'ILPA en 2022, GTIS s'est engagée à rejoindre d'autres leaders d'opinion pour le bénéfice de notre industrie. »

Tanya Oblak, directrice générale principale et cheffe de la gestion du capital humain chez Rockpoint, a déclaré : « Dans le cadre de notre soutien de longue date d'Ivanhoé Cambridge et d'ILPA, deux chefs de file de la promotion des pratiques exemplaires en matière de capital-investissement du secteur immobilier, Rockpoint est heureuse d'être signataire de l'initiative Diversity in Action. La structure de DIA s'aligne bien sur le travail effectué par Rockpoint au cours des dernières années pour accroître l'inclusion et multiplier les opportunités à la fois au sein de notre organisation et, plus largement, de notre secteur. »

Joe Ritchie, directeur général du développement des affaires, de la diversité et de l'inclusion chez Tishman Speyer, a déclaré : « Nous priorisons depuis longtemps la diversité, l'équité et l'inclusion dans tous les aspects de nos activités, et nous sommes fiers de nous joindre à l'initiative Diversity in Action de l'ILPA aux côtés d'Ivanhoé Cambridge. Des collaborations de ce genre sont essentielles à la création de changements significatifs au sein de l'industrie et des communautés dans lesquelles nous investissons. »

Susie Harborth, cheffe de la direction des affaires chez Breakthrough Properties, a déclaré : « Nous nous sommes engagés envers Diversity in Action de l'ILPA, car nous pensons qu'il est de notre responsabilité de créer un environnement plus diversifié, plus équitable et plus inclusif et de faire progresser l'engagement du secteur des sciences de la vie envers les communautés diversifiées et d'offrir un accès équitable aux soins de santé au profit de tous les patients. »

Avi Shemesh, cofondateur et directeur de CIM Group, a déclaré : « CIM Group croit que notre plus grand atout est notre équipe, qui est composée de plus de 1 100 personnes provenant de divers horizons et milieux pour créer une main-d'œuvre diversifiée, équitable et inclusive qui influence la croissance et la réussite de notre organisation ainsi que nos relations commerciales et communautaires. Se joindre à Ivanhoé Cambridge et à d'autres leaders en tant que signataire de l'initiative Diversity in Action de l'ILPA représente un pas important que nous pouvons prendre pour contribuer à propulser les initiatives DEI à l'échelle mondiale. »

Christina Gaw, directrice générale et cheffe mondiale des marchés financiers, coprésidente des investissements alternatifs chez Gaw Capital Partners, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous joindre à Ivanhoé Cambridge en devenant signataire de l'initiative Diversity in Action de l'ILPA, qui témoigne de notre engagement à promouvoir davantage la diversité, l'équité et l'inclusion au sein de Gaw Capital. La structure de l'ILPA étant la mieux alignée sur nos objectifs et stratégies à long terme, nous continuons à persévérer dans nos efforts pour permettre au secteur de créer un environnement diversifié et inclusif sur le lieu de travail. »

Ryan Castle, chef des opérations divisionnelles chez Walker & Dunlop, a déclaré : « Walker & Dunlop est honorée de se joindre à Ivanhoé Cambridge et à l'initiative Diversity in Action de l'ILPA, qui s'aligne directement sur nos objectifs à long terme visant à combler les écarts en matière de diversité, d'équité et d'inclusion dans notre secteur, et à appuyer ceux qui changent le cours des choses au sein d'autres communautés et organisations.

Bob Faith, fondateur, président du conseil et chef de la direction de Greystar, a déclaré : « Greystar est fière de se joindre à l'initiative Diversity in Action de l'ILPA et de faire progresser les objectifs communs sur les mesures nécessaire et opportunes que nous devons prendre en tant que secteur en matière de DEI. Ivanhoé Cambridge a fait preuve d'un leadership remarquable sur cette question et nous sommes honorés de nous joindre à elle et aux autres signataires qui partagent notre désir de réaliser des progrès importants. »

Crystal Castille-Cromedy, vice-présidente principale, Talents, et cheffe de la diversité chez Hines, a déclaré : « Hines s'engage à créer en son sein et celui du secteur immobilier un milieu de travail plus inclusif. Grâce à des initiatives comme Diversity in Action de l'ILPA, nos efforts sont grandement accélérés. Nous sommes fiers d'être aux côtés d'Ivanhoé Cambridge, notre partenaire de longue date, pour démontrer notre engagement commun envers la DEI comme un impératif d'affaires pour nos organisations et dans nos équipes et nos communautés. »

L'initiative Diversity in Action de l'ILPA vise à réunir à la fois des sociétés en commandite simple et des sociétés en nom collectif afin qu'elles s'engagent à prendre des mesures précises pour faire progresser la diversité et l'inclusion dans le secteur du capital-investissement, et à fournir des ressources et des idées concrètes pour relever les défis communs au chapitre de la DEI. Ivanhoé Cambridge profite également de cette occasion pour saluer les nombreux partenaires et pairs qui se sont engagés avant elle, y compris les signataires fondateurs de cette initiative.

À propos d'Ivanhoé Cambridge

Ivanhoé Cambridge développe et investit dans des propriétés, des projets et des sociétés immobilières de grande qualité, qui façonnent la trame urbaine des villes dynamiques à travers le monde. Elle le fait de manière responsable afin de générer de la performance à long terme. Ivanhoé Cambridge s'engage à créer des espaces vivants qui favorisent le bien-être des gens et des communautés, tout en réduisant son empreinte écologique.

Ivanhoé Cambridge s'associe dans le monde entier à des partenaires stratégiques et à des fonds immobiliers d'envergure qui sont des chefs de file dans leurs marchés. Par l'entremise de filiales et de partenariats, elle détient une participation dans 1 500 immeubles, principalement dans les secteurs des bureaux, des centres commerciaux, de l'industriel et logistique et du résidentiel. Ses actifs immobiliers s'élevaient à 77 G$ CA au 31 décembre 2022. Ivanhoé Cambridge est une filiale immobilière de la CDPQ (cdpq.com), un groupe mondial d'investissement. Pour plus de renseignements : ivanhoecambridge.com.

SOURCE Ivanhoé Cambridge Inc.

Renseignements: Affaires publiques d'Ivanhoé Cambridge, +1 866 456-3342, [email protected]