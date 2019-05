Ivanhoé Cambridge accentue ses initiatives en matière de gouvernance et d'éthique

La priorité est donnée à la sensibilisation et la prévention

MONTRÉAL, le 28 mai 2019 /CNW Telbec/ - L'évolution d'Ivanhoé Cambridge ces neuf dernières années s'est faite à un rythme soutenu. Ses actifs ont connu une forte croissance et son empreinte dépasse les frontières nordaméricaines. La Société est maintenant multi-sectorielle et multi-géographies, avec des investissements au Brésil, en Chine, en Inde et au Mexique et plusieurs autres pays d'Asie-Pacifique. Ses modèles d'investissement sont variés et de plus en plus sophistiqués.

« Notre évolution a fortement contribué à accroître la diversité des activités d'Ivanhoé Cambridge, ce qui requiert une vigilance continue et une amélioration permanente de notre gouvernance et de nos exigences en matière d'éthique. Nous nous adaptons continuellement à un environnement changeant et nous visons toujours une gouvernance exemplaire », a déclaré Daniel Fournier, président du conseil et chef de la direction d'Ivanhoé Cambridge.

Évolution des processus et politiques

Bien que ses pratiques en matière de gouvernance et d'éthique se comparent déjà favorablement à celles du marché, Ivanhoé Cambridge revoit régulièrement ses processus et politiques. D'ailleurs, la Société a déjà une directrice de la conformité et des politiques et dispositifs de surveillance en place.

« Dès que nous avons pris connaissance des questions concernant Otéra Capital, nous avons mis sur pied une équipe multidisciplinaire interne pour réévaluer nos principaux processus et activités reliés aux investissements et opérations. Cet examen a démontré que notre encadrement éthique était bien respecté. Toutefois, nous avons décidé d'accélérer la mise en œuvre de certaines mesures », a ajouté Daniel Fournier.

Ivanhoé Cambridge annonce donc de nouvelles mesures visant à encore rehausser ses pratiques. Ces efforts s'inscrivent en lien avec les orientations très claires de la Caisse de promouvoir le renforcement en continu de la gouvernance dans les sociétés où elle investit.

Harmonisation des codes d'éthique

Ivanhoé Cambridge peut déjà compter sur un code d'éthique robuste. Par ailleurs, certains ajustements seront mis en œuvre au cours des prochains mois afin de l'harmoniser à celui de la Caisse. Ces changements permettront, entre autres, de renforcer certaines dispositions concernant l'éthique, la prévention des conflits d'intérêt et l'encadrement des activités externes par les employés d'Ivanhoé Cambridge.

Gouvernance d'Ivanhoé Cambridge

Ivanhoé Cambridge implantera aussi une série de mesures relatives à la gouvernance :

Création d'un nouveau comité de gouvernance et d'éthique du conseil, formé principalement d'administrateurs indépendants dont le rôle sera d'examiner étroitement les nouveaux besoins et de recommander les mesures et initiatives appropriées

Ajout de deux nouveaux administrateurs indépendants à son conseil dans les prochains mois. Suite à ces ajouts, le conseil d'administration d'Ivanhoé Cambridge sera composé de 13 membres, dont 10 indépendants

sera composé de 13 membres, dont 10 indépendants Pour refléter ces nouveaux besoins croissants en gouvernance, les rôles de président du conseil et de chef de la direction seront séparés. Le prochain président du conseil sera nommé par le conseil d'administration d'Ivanhoé Cambridge , sur recommandation de la Caisse en collaboration avec le président actuel du conseil d'Ivanhoé Cambridge .

Sensibilisation, prévention et formation

Ivanhoé Cambridge compte également déployer de nouveaux outils et accroître les efforts en prévention par la sensibilisation et la formation en continu de tous ses employés à l'importance des questions d'éthique et de conformité. Le mandat de la directrice de la conformité sera également élargi et bonifié, avec des ressources additionnelles.

« Nous sommes un investisseur institutionnel mondial de premier plan. Nous considérons que notre mission envers les Québécoises et Québécois vient avec une grande responsabilité, et les mesures que nous annonçons aujourd'hui incarnent notre volonté de toujours viser les standards les plus élevés », a conclu M. Fournier.

À propos d'Ivanhoé Cambridge

Ivanhoé Cambridge développe et investit dans des propriétés, des projets et des sociétés immobilières de grande qualité, qui façonnent la trame urbaine des villes dynamiques à travers le monde. Elle le fait de manière responsable afin de générer de la performance à long terme. Ivanhoé Cambridge s'engage à créer des espaces vivants qui favorisent le bien-être des gens et des communautés, tout en réduisant son empreinte écologique.

Verticalement intégrée au Canada, Ivanhoé Cambridge s'associe ailleurs dans le monde à des partenaires stratégiques et à des fonds immobiliers d'envergure qui sont des chefs de file dans leurs marchés. Par l'entremise de filiales et de partenariats, elle détient une participation dans plus de 1 000 immeubles, principalement dans les secteurs des bureaux, des centres commerciaux, de l'industriel/logistique et du résidentiel. Ses actifs immobiliers s'élevaient à près de 65 G$ CA au 31 décembre 2018. Ivanhoé Cambridge est une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (cdpq.com), l'un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada. Pour plus de renseignements : ivanhoecambridge.com.

SOURCE Ivanhoé Cambridge Inc.

Renseignements: Affaires publiques d'Ivanhoé Cambridge, media@ivanhoecambridge.com, +1-866-456-3342

Related Links

www.ivanhoecambridge.com