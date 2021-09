Un revêtement durable et facile à appliquer qui durcit à la température ambiante et prolonge la durée de vie des équipements

DANVERS, Massachusetts, 23 septembre 2021 /CNW/ - ITW Performance Polymers a lancé son composé résistant à l'usure de nouvelle génération, le Devcon Wear Guard 300RTC, conçu pour protéger les équipements dans des environnements humides et secs à température élevée. Ce revêtement de qualité supérieure qui durcit à la température ambiante est très résistant aux attaques chimiques dans les environnements humides à haute teneur en matières solides allant jusqu'à 300⁰F (149⁰C) observés dans les cimenteries, les centrales électriques, les usines pétrochimiques, les mines et les usines de pâtes et papiers.

« Nos utilisateurs finaux continuent d'exiger des produits qui durent plus longtemps, s'appliquent plus facilement et résistent aux conditions difficiles. Notre équipe a mis au point ce composé de nouvelle génération, résistant à l'érosion et à la corrosion, pour répondre à ces applications difficiles », a déclaré Guil Silva, vice-président et directeur général, ITW Performance Polymers. Cette formule unique permet aux clients d'obtenir une protection supérieure des équipements sans les difficultés liées au processus de post-cuisson onéreux que l'on peut observer avec d'autres marques. Elle permet aux clients d'appliquer facilement le produit et de reprendre rapidement leurs activités, ce qui augmente le temps de disponibilité des équipements.

Le produit Devcon Wear Guard 300RTC a fait l'objet d'évaluations et d'essais approfondis pour garantir une expérience client exceptionnelle, offrant ainsi une résistance impressionnante à l'usure dans des conditions sèches et humides propices à la corrosion allant jusqu'à 300⁰F (149⁰C). Les essais sur le terrain ont démontré une grande durabilité du produit, qui permet aux clients de faire fonctionner leurs équipements plus longtemps avant de réappliquer les produits ou d'appliquer des couches plus minces, améliorant ainsi le flux de production du produit. Cette flexibilité permet aux clients de réduire au maximum les pannes d'équipement, diminuant ainsi les coûts d'entretien.

Comme le Devcon Wear Guard 300RTC est un produit qui durcit à la température ambiante, il est possible de l'appliquer sur place, réduisant ainsi les importants frais associés au transport et à la post-cuisson à distance requis par d'autres systèmes. L'élimination du besoin de post-traitement après cuisson au four permet d'économiser temps, argent et énergie, tout en augmentant le temps de disponibilité de l'équipement.

« Les propriétés uniques du Devcon Wear Guard 300RTC offrent aux clients un composé durable, protecteur et résistant à l'usure, qui leur permettra de se démarquer de la compétition et assurera le fonctionnement de leur équipement, même dans des conditions difficiles », a ajouté Guil Silva.

Le composé résistant à l'usure Devcon Wear Guard 300RTC peut être utilisé dans un certain nombre d'applications, notamment les cuves de flottation, les épurateurs, les systèmes de manutention des cendres, les coudes de tuyaux, les cribles, les goulottes, les bacs, les trémies, les ventilateurs d'extraction, les ventilateurs avec boîtiers, les laveuses, les concasseurs et les broyeurs.

À propos de Devcon :

Devcon est une marque de ITW Performance Polymers. Devcon est un chef de file sur le marché des produits d'entretien et de réparation qui permettent de reconstruire efficacement les équipements selon les spécifications d'origine, ou de réduire les défaillances précoces grâce à un programme d'entretien préventif. Possédant plus de 50 ans d'expérience, Devcon fournit des solutions novatrices destinées aux marchés de l'exploitation minière, de la production d'électricité à partir du charbon, des agrégats, de la pétrochimie et des fabricants d'équipement d'origine.

À propos de ITW Performance Polymers

ITW Performance Polymers, une division de l'Illinois Tool Works (ITW), est un chef de file mondial dans la recherche, le développement et la fabrication de composés d'injection et de calage, d'adhésifs structuraux et semi-structuraux, de matériaux syntaxiques pulvérisables et de revêtements et composés de réparation résistants à l'usure. Ces solutions à valeur ajoutée sont largement utilisées dans plusieurs marchés, notamment les secteurs de l'énergie éolienne, du transport, du transport maritime, de l'électronique, de l'exploitation minière, de la pétrochimie et d'autres applications des industries des fabricants d'équipement d'origine et du concept de MRO.

À propos de ITW :

ITW (NYSE: ITW) est un chef de file mondial de la fabrication multiindustrielle figurant au palmarès Fortune 200, avec un chiffre d'affaires de 12,6 milliards de dollars en 2020. Les sept principaux segments de l'entreprise tirent parti du modèle d'affaires unique de ITW pour générer une croissance solide avec les meilleures marges et rendements les plus élevés de leur catégorie au sein de marchés où il est nécessaire de miser sur des solutions hautement innovantes et axées sur le client. Partout dans le monde, ITW compte environ 43 000 collègues dévoués à l'exploitation qui prospèrent dans la culture unique, décentralisée et entrepreneuriale de l'entreprise.

