MONTRÉAL, le 1er sept. 2020 /CNW Telbec/ - eStruxture , le plus important fournisseur canadien de services réseau et de centres de données infonuagiques neutres, et ITSS Canada Inc ., une entreprise spécialisée dans l'élaboration, l'approvisionnement et la gestion de technologies complexes pour accompagner les entreprises dans leur transformation numérique, ont annoncé aujourd'hui leur nouveau partenariat. Ce dernier aidera les clients à mieux évaluer leur infrastructure technologique et leurs besoins en transformation numérique dans le contexte de leurs objectifs d'affaires.

« Alors que plusieurs entreprises continuent de travailler à distance, offrir un environnement infonuagique sécuritaire et flexible est important pour permettre aux employés de travailler de façon productive et efficace de la maison. Cette "nouvelle normalité" amène son lot de défis et la sécurité des données ainsi que la prévention des brèches sont essentielles pour les entreprises. Des partenaires comme ITSS Canada aident les entreprises à gérer efficacement leur stratégie de cybersécurité et à mieux comprendre leurs défis technologiques et leurs besoins en infrastructure, ce qui est nécessaire dans ces moments sans précédent. Notre réseau pancanadien de centres de données offre un accès direct à un écosystème robuste de réseau, d'applications et de fournisseurs de services infonuagiques, ce qui est d'une grande importance pour une entreprise comme ITSS, » explique Todd Coleman, président et chef de la direction d'eStruxture.

Au cours des derniers mois, plusieurs départements de TI ont donné un plus grand accès à leur réseau corporatif, exposant davantage les données critiques alors que de nouvelles méthodes de cybermenaces et d'attaques par rançongiciel affectent les entreprises. Afin d'aider ces dernières à maîtriser la situation, eStruxture et ITSS Canada Inc. collaborent afin d'offrir aux clients actuels et futurs une analyse et une évaluation gratuite de leur empreinte numérique. Le nouveau service FireTower d'ITSS Canada Inc. identifie les vulnérabilités et les brèches afin de fournir un rapport sur la santé numérique de l'entreprise. Avant ou après un changement majeur d'infrastructure est un bon moment pour évaluer votre posture de sécurité - FireTower facilite cette étape.

« Les partenariats font la force d'ITSS Canada - des fournisseurs majeurs en services infonuagiques, centre de données et en solutions de gestion nous permettent de répondre aux besoins uniques de l'environnement de chaque client et d'optimiser la gestion de leurs données. Notre nouveau partenariat avec eStruxture, notre principal fournisseur de centre de données au Canada, nous permettra de compléter notre offre de services et d'offrir des solutions de colocation et de connectivité de pointe à un bassin de clients engagés avec des besoins technologiques uniques. Nous sommes heureux d'ajouter eStruxture à notre communauté de partenaires qui supporte les entreprises du Canada et d'ailleurs, » affirme Marc Gagnon, directeur associé, ITSS Canada.

À propos d'eStruxture

eStruxture fournit des services réseau et de centres de données infonuagiques neutres dont la capacité, le rendement et la souplesse permettent d'exécuter les applications modernes et exigeantes des entreprises. Elles offrent aussi la marge de manœuvre nécessaire pour s'adapter rapidement aux changements imprévisibles dans les processus d'affaires. La société, dont le siège social est situé à Montréal, fournit un accès à un écosystème de plus de 900 clients qui font confiance à ses infrastructures essentielles et à son service de soutien axé sur la clientèle. Parmi ces clients figurent des exploitants, des fournisseurs de services infonuagiques, des entreprises médiatiques, des créateurs de contenu, des fournisseurs de services financiers et des sociétés. eStruxture offre des services de colocation, de nuage privé, de bande passante, de sécurité et de soutien de même que des services gérés à des clients de diverses tailles.

Pour en savoir plus, visitez le site www.estruxture.com/fr . Suivez-nous sur Twitter @estruxture et LinkedIn www.linkedin.com/company/estruxture/ .

À propos d'ITSS Canada

ITSS Canada, vos experts en stratégies d'affaires et technologiques. Notre équipe se spécialise dans l'élaboration, l'approvisionnement et la gestion de technologies complexes. De projets phares en infrastructures technologiques à simplifier vos besoins en approvisionnement mondial, notre objectif est d'accélérer la création de valeur pour votre entreprise par la transformation numérique.

Avec un écosystème de partenaires et un vaste réseau d'experts et de consultants en transformation à travers le pays, ITSS est basé à Calgary, Alberta et possède des bureaux dans la région du Grand Toronto.

Suivez-nous sur LinkedIn https://www.linkedin.com/company/itsscanada/ .

