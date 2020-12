Itinérance : Nouveaux services d'urgence facilement accessibles et axés sur le logement pour les personnes sans-abri à Montréal

MONTRÉAL, le 16 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Avec l'arrivée du froid et les mesures sanitaires mises en place en raison de la pandémie, la Mission Old Brewery a intensifié ses efforts pour garder chaque Montréalais sans-abri en santé et en sécurité en mettant l'accent sur de nouveaux services à haut seuil d'accessibilité* et sur l'accès à un logement permanent.

« La pandémie a rendu visible la précarité vécue par les personnes sans-abri. Pour ces personnes, c'est une crise dans la crise, explique James Hughes, président et chef de la direction de la Mission Old Brewery et coprésident du Canadian Shelter Transformation Network. Le but ultime de nos mesures d'urgence hivernales est de faire en sorte que chaque personne qui franchit nos portes au cours des prochains mois soit logée ou en voie de l'être de façon permanente. Un logement adéquat protège les gens du froid et de la COVID-19, mais surtout, il est essentiel au sentiment de dignité, d'inclusion et à la capacité de contribuer à la communauté. »

Nouvelles options d'hébergement au Campus Saint-Laurent

Situé en bordure du Vieux-Montréal, le Campus Saint-Laurent de la Mission est une plaque tournante de programmes et de services pour les personnes sans-abri. Il abrite :

149 lits pour hommes au Pavillon Webster (915, rue Clark), dont cinq lits réservés aux personnes ayant besoin d'un hébergement à haut seuil d'accessibilité. Les résidents peuvent y rester en tout temps, ce qui en fait la seule ressource de ce type à Montréal à offrir des services d'urgence 24/7, axés sur le relogement rapide et l'accompagnement.

pour hommes au (915, rue Clark), dont réservés aux personnes ayant besoin d'un hébergement à haut seuil d'accessibilité. Les résidents peuvent y rester en tout temps, ce qui en fait la seule ressource de ce type à Montréal à offrir des services d'urgence 24/7, axés sur le relogement rapide et l'accompagnement. 35 lits pour les hommes diagnostiqués avec de graves problèmes de santé mentale ou physique au Pavillon Webster , en partenariat avec le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

pour les hommes diagnostiqués avec de graves problèmes de santé mentale ou physique au , en partenariat avec le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. 14 lits pour les hommes qui ont obtenu un résultat négatif au test de dépistage de la COVID-19, mais qui sont suivis pour leurs symptômes et doivent être mis en quarantaine.

pour les hommes qui ont obtenu un résultat négatif au test de dépistage de la COVID-19, mais qui sont suivis pour leurs symptômes et doivent être mis en quarantaine. 29 appartements studio pour hommes au Pavillon Marcelle et Jean Coutu

Halte-chaleur et répit de nuit

Depuis le 1er décembre, le Café Mission Keurig (906, boul. Saint-Laurent) de la Mission Old Brewery a été transformé en une halte-chaleur et un répit de nuit, offrant aux personnes sans-abri une nouvelle option à haut seuil d'accessibilité pour rester en sécurité.

Ouvert tous les soirs de la semaine, il peut accueillir jusqu'à 25 personnes à la fois. Pour répondre à l'afflux de personnes ayant besoin de ce service, la Mission utilise aussi sa cafétéria attenante, ce qui porte le total à 55 personnes.

Les gens ont accès à une douche et à des ordinateurs. De la soupe, des sandwichs et du café sont distribués par le personnel de première ligne de la Mission, qui est également formé à l'intervention de crise.

Les animaux de compagnie y sont également admis.

Selon Émilie Fortier, directrice des services au Campus Saint-Laurent de la Mission, la halte-chaleur et les services à haut seuil d'accessibilité constituent un ajout important aux mesures d'urgence hivernales. « La halte-chaleur est conçue pour répondre aux besoins des personnes sans-abri qui ont tendance à éviter les refuges avec des règles très strictes. Souvent, des personnes avec des problèmes de santé physique et mentale non diagnostiqués passent entre les mailles du filet. Mais en leur offrant un endroit sûr, accueillant et avec peu de barrières à l'entrée, nous avons l'occasion d'entamer un dialogue avec ces personnes, d'établir une relation de confiance et de leur présenter des services qui peuvent les aider à sortir de la rue. »

D'ailleurs, c'est à la halte-chaleur du Café Mission Keurig que les intervenants de la Mission pourront identifier les personnes susceptibles d'être intéressées par le programme de gestion de l'alcool, qui démarrera dès janvier, à l'ancien hôpital Royal Victoria. Ce programme sera géré par des intervenants de la Mission Old Brewery et une équipe du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

200 lits à l'ancien hôpital Royal Victoria et unité d'isolement COVID-19

Afin d'offrir un lieu sûr où ceux qui n'en ont pas peuvent se mettre en quarantaine, la Mission Old Brewery opère un centre d'isolement à l'ancien hôpital Royal Victoria, en partenariat avec les autorités de santé publique et d'autres organisations en itinérance. Ce centre permet de minimiser le risque de propagation parmi la population itinérante montréalaise, ainsi que l'ensemble de la communauté. Près de 200 lits au total y sont disponibles pour les hommes et les femmes sans-abri, dont une quarantaine de lits pour les personnes en attente de résultats de dépistage ou ayant reçu un résultat positif à la COVID-19, et 160 pour celles qui participent au programme de transition vers le logement.

Solidaribus : le service de navette au cœur des mesures hivernales

Cette année, la STM a généreusement accepté de prêter un autobus, le Solidaribus, à la Mission. Depuis la fin novembre, ce bus assure un service régulier de transport pour les personnes sans-abri vers les centres d'hébergement d'urgence et les différentes ressources d'accueil, y compris l'unité de débordement située à l'Hôtel Place Dupuis, et après la fermeture des stations de métro pour la nuit. Avec un travailleur de la Mission à bord, ce bus transporte chaque nuit en toute sécurité plus de 100 personnes qui ont besoin d'un toit, de services d'aide ou d'un endroit pour se réchauffer. Le Solidaribus s'ajoute à la navette habituelle de la Mission, en opération depuis plusieurs années maintenant.

Programmes axés sur le relogement rapide

Tous les programmes de la Mission Old Brewery sont conçus pour assurer que les épisodes d'itinérance soient les plus courts possibles, afin de permettre aux personnes sans-abri de stabiliser leur situation et de trouver un logement sûr, abordable et permanent. La Mission cherche notamment à élargir son offre de 322 options de logement et continue à travailler avec ses partenaires pour transformer les mesures d'urgence hivernales en solutions durables en matière d'hébergement.

À propos de la Mission Old Brewery

Fondée en 1889, la Mission Old Brewery est la plus grande ressource pour les hommes sans-abri au Québec et les femmes sans-abri au Canada. Elle offre un large éventail de programmes et de services avant-gardistes afin de contrer l'itinérance chronique. Parmi ceux-ci, on retrouve des services d'urgence améliorés, de logement et de soutien psychosocial, ainsi que des programmes de santé physique et mentale. La Mission mène également des initiatives de recherche et de sensibilisation qui contribuent à une meilleure compréhension de l'itinérance en tant que problème social qui peut être résolu. Pour en savoir plus : missionoldbrewery.ca

_______________________________

*On parle ici de services qui assouplissent les règles et les structures qui limiteraient typiquement les utilisateurs de services ayant des profils plus complexes de consommation de substances et de santé mentale. En général, cela signifie qu'il n'y a pas ou presque pas de procédure d'admission et les personnes peuvent accéder au service en état d'ébriété.

