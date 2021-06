Itinérance et pandémie : Près de 80 000 séjours d'une nuit dans les unités de débordement et plus de 50 000 visites dans les haltes-accueil

MONTRÉAL, le 17 juin 2021 /CNW Telbec/ - À deux semaines de changements importants dans les services d'hébergement d'urgence, sept organismes en itinérance dressent un bilan positif des mesures mises en place à Montréal au cours des six derniers mois. Soutenues par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et la Ville de Montréal grâce, en grande partie, à un financement fédéral d'urgence lié à la COVID-19, ces mesures sont principalement gérées par ces organismes, qui comprennent l'Accueil Bonneau, CAP St-Barnabé, CARE Montréal, la Maison du Père, la Mission Bon Accueil, la Mission Old Brewery et Projets Autochtones du Québec.

Entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021, plus de 950 lits ont été mis à la disposition des personnes en situation d'itinérance dans les unités de débordement, situées notamment à l'hôtel Place Dupuis, à l'ancien hôpital Royal Victoria et au Centre Pierre-Charbonneau. Les organismes partenaires ont géré 79 905 séjours d'une nuit dans ces unités*, visant à pallier la réduction du nombre de places en refuges. D'importants efforts ont été déployés pour répondre à un large éventail de besoins individuels et collectifs, notamment ceux de la population autochtone, des femmes et de la communauté LGBTQIA2+.

Dans les haltes-accueil (Grand Quai, CARE Montréal et Café Mission Keurig®), les organismes ont reçu 54 472 visites et servi 65 317 repas. Trois services de navettes (Navette CARE, Petite navette et le nouveau Solidaribus de la Mission Old Brewery en partenariat avec la STM) ont également été mis sur pied et ont effectué 20 716 transports sécuritaires vers des endroits où passer la nuit ou obtenir des services. Quant aux services réguliers d'hébergement en refuge, ils ont accueilli 64 222 séjours d'une nuit, une baisse liée à la réduction du nombre de places pour respecter les mesures de distanciation.

« La COVID-19 a exposé les faiblesses de notre système actuel et le besoin de réviser les politiques relatives au logement. L'heure est venue de dépasser ces solutions temporaires qui répondent aux besoins essentiels (abri et nourriture) et d'offrir des services plus permanents à longueur d'année axés sur le logement », ont déclaré conjointement les sept organismes.

Au cours de la dernière année, les organismes partenaires ont remarqué une hausse du nombre de personnes en situation d'itinérance dans la métropole. Ils proposent que les services d'urgence et d'accompagnement soient disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils ont d'ailleurs déposé un plan quinquennal à la Ville de Montréal et au CIUSSS. Ce plan est actuellement en discussion.

Pour plus de détails, consultez le Bilan 2020-2021.

Pour en savoir plus sur les organismes partenaires :

accueilbonneau.com

capstbarnabe.org

caremontreal.org

maisondupere.org

missionbonaccueil.com

missionoldbrewery.ca

paqc.org

*Toutes les données couvrent la période d'octobre ou novembre 2020 (selon la date du début du service) au 31 mars 2021.

