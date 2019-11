Itinérance des jeunes placés : les partenaires communautaires et la recherche unissent leur voix

QUÉBEC, le 19 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le partenariat EDJeP dirigé par la Chaire de recherche du Canada sur l'évaluation des actions publiques à l'égard des jeunes et des populations vulnérables (CREVAJ) de l'École nationale d'administration publique (ENAP) rend public les nouveaux résultats de sa grande étude longitudinale sur le devenir des jeunes placé(e)s au Québec.

Ces résultats inédits pointent des enjeux systémiques importants pour les jeunes au sortir du placement : si la moitié des jeunes se retrouvent dans des situations stables au plan résidentiel (en moyenne 13 mois après la sortie du placement), près de 20 % ont affirmé avoir vécu une forme d'itinérance visible depuis leur sortie de placement et près du tiers des jeunes sont en situation d'instabilité résidentielle. Les jeunes ayant connu au moins un épisode d'itinérance auraient davantage souhaité obtenir un soutien pour préparer la fin de leur placement que les autres jeunes. Aussi près de 45 % des jeunes ont affirmé considérer leur situation résidentielle comme temporaire.

Les jeunes ayant connu au moins un épisode d'itinérance visible, tout comme ceux en instabilité résidentielle, présentent un portrait de vulnérabilité plus sombre en termes de difficultés personnelles, de soutien social et d'éducation. Or, le passage dans l'itinérance visible - d'autant plus s'il se prolonge - risque d'aggraver ces difficultés.

Cécile Arbaud, directrice générale de l'organisme Dans la rue, connaît bien cette réalité puisqu'un jeune sur deux qui fréquente la ressource est passé par la protection de la jeunesse. Ce sont d'ailleurs les jeunes qui ont le plus besoin d'un accompagnement à long terme. En effet, pour beaucoup de jeunes qui sortent des Centres jeunesse, les organismes communautaires et les Auberges du cœur représentent un point d'ancrage. Pour Johanne Cooper, directrice de l'Auberge du coeur Maison Tangente et présidente du Regroupement des Auberges du cœur du Québec, « les résultats de cette étude viennent confirmer ce que nous constatons depuis des années, ces jeunes en processus de désaffiliation sociale ont besoin d'un accompagnement soutenu afin d'éviter d'adopter un mode de vie lié à l'itinérance ». C'est le cas de Kevin, membre du comité de jeunes ex-placés EDJeP : « à mes 18 ans, je n'étais pas préparé à la vie adulte, à faire un budget, à trouver un appartement, à gérer seul les difficultés. J'ai vécu beaucoup d'instabilité et j'ai trouvé du soutien dans le réseau communautaire parce que je me suis senti lâché par le système. Je n'étais pas le seul dans cette situation-là. Nos résultats de recherche le démontrent bien. »

Pour Martin Goyette, chercheur responsable d'EDJeP, ces nouvelles données de recherche sont éloquentes : « Nos résultats sont troublants et concordent avec les témoignages de nos partenaires et des jeunes eux-mêmes. Nous faisons aujourd'hui une sortie conjointe pour souligner à la fois l'importance d'accompagner les jeunes les plus vulnérables à la préparation à la sortie du placement, mais également l'importance de développer un filet de sécurité pour soutenir davantage la sortie des jeunes vulnérables afin de prévenir un passage dans l'itinérance ».

À propos de l'Étude longitudinale sur le devenir des jeunes placé(e)s au Québec et en France

EDJeP s'intéresse aux conditions de vie et de sortie des jeunes de 17 à 21 ans ayant été placé(e)s dans des services de protection de la jeunesse. Cette recherche d'envergure est la première étude représentative du genre au Canada. La recherche innove également par la participation d'un comité de jeunes ex-placé(e)s qui collabore de façon transversale à toutes les étapes du processus de recherche. Cette étude est financée par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada dans le cadre d'un programme de partenariat. Pour plus d'informations, consultez le www.edjep.ca

À propos de la CREVAJ

La Chaire de recherche du Canada sur l'évaluation des actions publiques à l'égard des jeunes et des populations vulnérables (CREVAJ) vise l'acquisition de connaissances nouvelles sur les méthodologies d'évaluation de l'action publique ainsi que l'amélioration des connaissances autour de la mise en œuvre de l'action publique et de ses effets. Les travaux réalisés dans le cadre de la Chaire permettront de mieux orienter les interventions et les mécanismes de soutien auprès des personnes en situation de vulnérabilité, notamment dans le secteur de la jeunesse, un secteur exemplaire de la compréhension des transformations récentes de l'État tant sur le plan du renouvellement de l'action publique que sur le plan de ses limitations et de ses risques. Pour plus d'informations, consultez le www.crevaj.ca

À propos de Dans la rue

Fondé par le Père Emmett Johns « Pops » en 1988, Dans la rue vient en aide aux jeunes sans-abri ou en situation précaire. Avec dévouement, empathie et respect, et grâce au soutien de la communauté, Dans la rue veille à leurs besoins immédiats et travaille avec eux afin qu'ils puissent acquérir les compétences et les ressources nécessaires pour mener une vie plus autonome et plus enrichissante. Pour plus d'informations, consultez le www.danslarue.org

À propos du RACQ

Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec compte 30 Auberges membres réparties dans 10 régions du Québec. Les Auberges du cœur hébergent et soutiennent annuellement plus de 3000 jeunes en difficulté ou sans-abri âgés de 12 à 30 ans. Ouvertes 7 jours par semaine, 24 heures par jour, elles offrent le gîte et le couvert, un milieu stable et une écoute active, un soutien et un accompagnement. Pour plus d'informations, consultez le www.aubergesducoeur.org

À propos de l'École nationale d'administration publique

L'ENAP est la seule université francophone spécialisée en administration publique de l'Amérique du Nord. Elle est aussi une école professionnelle qui propose aux individus et aux organisations une gamme complète de formations et de services et les accompagne afin qu'ils relèvent les défis des secteurs public et parapublic. L'ENAP évolue AVEC ET POUR les acteurs publics. / enap.ca

