Itinérance : cinq grandes villes envoient un message clair à Québec

QUÉBEC, le 8 juill. 2025 /CNW/ - Les villes de Gatineau, Lévis, Québec, Saint-Hyacinthe et Saint-Jean-sur-Richelieu posent un nouveau geste fort en matière d'itinérance : elles annoncent leur signature de la déclaration commune pour renverser la tendance en itinérance, portée par le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec (RSIQ).

Leur message au gouvernement du Québec est clair : la crise de l'itinérance exige des gestes forts dès maintenant.

Trois leviers d'action

Issue des 4es États généraux de l'itinérance, cette déclaration commune réclame des mesures structurantes et concertées pour faire de la lutte à l'itinérance une véritable priorité gouvernementale.

Le développement massif de logements sociaux et communautaires ;

; Le renforcement de la prévention et de l'accès aux services en santé mentale ;

et de l'accès aux services en santé mentale ; Une réponse coordonnée de l'ensemble des ministères et un financement stable et prévisible.

Un mouvement qui prend de l'ampleur

Avec l'adhésion de ces cinq municipalités, ce sont maintenant 22 villes du Québec qui ont signé la déclaration commune, rejoignant un mouvement qui regroupe plus de 18 800 citoyens et organisations. Cette mobilisation croissante est un signal fort envoyé aux décideurs publics : les solutions sont connues, mais il faut la volonté politique pour les mettre en œuvre.

« Nous connaissons les solutions et les gouvernements ont le devoir d'agir. La population québécoise exige des actions immédiates et ambitieuses pour prévenir et réduire l'itinérance. Les villes sont des actrices incontournables, mais elles ne peuvent porter seules la réponse à un problème qui les dépasse », affirme Boromir Vallée Dore, directeur général du RSIQ.

Ce qu'en disent les villes signataires

« La crise de l'itinérance représente un défi collectif qui touche l'ensemble de la population, tant les personnes en situation d'itinérance que les communautés dans lesquelles elles vivent. À Gatineau, nous croyons qu'une réponse humaine et concertée est essentielle pour bâtir des milieux de vie inclusifs. En joignant cette déclaration, nous affirmons haut et fort que chaque personne mérite d'avoir un toit et une place dans la communauté. »

- Steve Moran, commissaire à la lutte à l'itinérance, Ville de Gatineau

« À Lévis, nous voulons être un moteur de changement. En appuyant cette déclaration, nous réaffirmons notre volonté de bâtir un territoire inclusif, où la solidarité citoyenne et l'accès au logement sont au cœur de notre engagement. »

- Gilles Lehouillier, maire de Lévis

« L'itinérance ne s'arrête pas aux limites d'un arrondissement ou d'une ville. Il est de notre devoir, comme élus, de travailler ensemble pour répondre avec humanité et intelligence à cette réalité. La solidarité intermunicipale est un pas de plus vers des communautés où chacun a sa place. »

- Bruno Marchand, maire de Québec

« L'itinérance est un défi collectif. À Saint-Jean-sur-Richelieu, nous croyons qu'il est possible d'agir ensemble, dans le respect des compétences de chacun, pour protéger la dignité humaine et renforcer la cohésion sociale. »

- Andrée Bouchard, mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu

« Les municipalités sont en première ligne pour répondre aux besoins des personnes en situation d'itinérance. En tant que maire, je suis fier de joindre ma voix à ce mouvement pour bâtir une société plus juste et solidaire, où personne n'est laissé de côté. »

- André Beauregard, maire de Saint-Hyacinthe.

Les municipalités et MRC signataires à ce jour

Drummondville, Gatineau, Granby, La Présentation, Lévis, MRC de Beauharnois-Salaberry, MRC Haut-Saint-Laurent, MRC La Haute-Côte-Nord, MRC Pierre-De-Saurel, MRC Vaudreuil-Soulanges, Municipalité du Canton de Shefford, Québec, Saguenay, Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madelaine, Sainte-Thérèse, Saint-Hugues, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Jude, Sorel-Tracy, Val-d'Or.

Une déclaration à signer pour faire entendre sa voix

Le RSIQ invite l'ensemble des citoyens, organismes, municipalités, entreprises et élus à signer et partager la déclaration commune, accessible en ligne : itinerance.ca/declaration

À propos du Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec

Le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec a été créé en 1998 et consiste en un regroupement de quinze concertations régionales de lutte à l'itinérance et une vingtaine de membres associés, totalisant plus de 200 organismes à travers le Québec qui visent entre autres à améliorer les conditions de vie des personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être.

