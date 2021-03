Itinérance chez les femmes : Des organismes réclament le renouvellement d'une initiative qui a fait ses preuves

MONTRÉAL, le 8 mars 2021 /CNW Telbec/ - En cette Journée internationale des droits des femmes, le Pavillon Patricia Mackenzie et l'Association d'entraide Le Chaînon demandent au gouvernement de renouveler un programme qui se déploie actuellement dans l'ancien hôpital Royal Victoria et qui permet de loger de façon permanente des femmes en situation précaire. Le programme vient à échéance le 31 mars.

Financé par le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, le Programme de transition vers le logement pour les femmes a débuté il y a sept mois et a déjà permis à 67 % des femmes participantes de trouver un logement permanent et de réintégrer la société. Le projet est le fruit d'une collaboration entre plusieurs organismes, dont le Pavillon Patricia Mackenzie, Le Chaînon et la Mission Bon Accueil, avec le soutien de Chez Doris et de Projet Logement Montréal. Les organismes impliqués ont partagé leurs ressources et leurs expertises, ce qui a donné des résultats probants.

«Ce projet pilote collaboratif a fait ses preuves et a permis de trouver de vraies solutions de logement pour les femmes en situation d'itinérance », affirme Florence Portes, directrice des Services aux femmes de la Mission Old Brewery.

« L'approche communautaire fonctionne. C'est pourquoi nous nous unissons aujourd'hui pour demander un renouvellement de cette initiative qui offre des solutions pérennes », ajoute Marie-Hélène Houle, directrice générale du Chaînon.

C'est grâce aux organismes comme le Pavillon Patricia Mackenzie et Le Chaînon que tant de femmes réussissent à s'en sortir. « Mon appartement est devenu un véritable chez-moi et je suis tellement reconnaissante de l'avoir. Si j'ai des difficultés, je sais qu'ils vont m'aider ici et c'est continu, à mon rythme - aussi longtemps qu'il me faut pour arriver là où je dois être », témoigne Maggie, une femme auparavant sans-abri qui vit maintenant dans un logement permanent au Pavillon Lise Watier de la Mission Old Brewery.

Faits saillants du Programme de transition vers le logement pour femmes (depuis août 2020) :

52 femmes vivant une situation d'itinérance accueillies depuis le début du programme

Un milieu de vie chaleureux et confortable

35 femmes logées de façon durable dans la communauté

Des services adaptés en santé, en soutien psychosocial et en recherche de logement

Malgré les progrès réalisés, l'inégalité subsiste

Selon une revue systématique des données disponibles sur l'itinérance chez les femmes au Canada, menée en 2020 par le Women's National Housing and Homelessness Network (WNHHN), la pauvreté continue de toucher les femmes de manière disproportionnée. Les données révèlent, entre autres que :

Les femmes sont plus susceptibles d'occuper un emploi précaire, au salaire minimum.

Le quart des femmes noires vivent sous le seuil de la pauvreté au Canada .

. Les femmes autochtones sont surreprésentées parmi les femmes en situation d'itinérance.

Les propriétaires sont plus réticents à louer un appartement à des mères célibataires, des femmes bénéficiant d'une aide financière ou des femmes autochtones.

L'iniquité de financement

Depuis plus de cinq ans, le Pavillon Patricia Mackenzie et l'Association d'entraide Le Chaînon luttent pour obtenir un financement équitable de la part du gouvernement provincial dans le cadre du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC).

Ayant accompagné plus de 600 femmes en situation d'itinérance visible en 2020, ces deux organisations souhaitent rappeler l'ampleur du phénomène de l'itinérance chez les femmes encore aujourd'hui, en dépit de l'apport essentiel des organismes de Montréal dédiés à la cause.

À propos du Pavillon Patricia Mackenzie de la Mission Old Brewery

Le Pavillon Patricia Mackenzie est un service de première ligne qui accueille les femmes vivant une situation d'itinérance. Selon une approche de rétablissement, près de 600 femmes sont hébergées chaque année dans leurs services d'urgence et de transition, et sont accompagnées dans l'ensemble de leurs démarches de soins de santé, de suivi psychosocial et de recherche de logement. Le but : que les femmes vivant l'itinérance retrouvent leur juste place dans la communauté.

À propos de l'Association d'entraide Le Chaînon

L'Association d'entraide Le Chaînon a pour mission d'aider et d'héberger des femmes marginalisées, en difficulté et sans-abri. Sur une base annuelle, en moyenne, 700 femmes sont hébergées, 7 000 demandes en hébergement d'urgence sont reçues et plus de 14 000 appels d'écoute et de références sont traités. Chaque jour, une équipe d'intervention assure l'accompagnement des femmes en répondant aux besoins particuliers de chacune et en poursuivant le même objectif pour toutes : le retour à l'autonomie et la reprise du pouvoir économique et social.

