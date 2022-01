Itinérance: 2 décès en moins de 10 jours à Montréal - Le milieu demande l'ouverture urgente d'édicules de métros

MONTRÉAL, le 21 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Pour la deuxième fois en quelques jours, une personne en situation d'itinérance est décédée dehors, au grand froid. Cette fois-ci c'est une femme, alors que nous savons qu'actuellement, aucune alternative adaptée et sécuritaire n'a été mise à leur disposition face au manque de places dans les ressources permanentes qui les accueillent et face aux éclosions à répétition qui touchent ces ressources.

Ce manque d'alternative se manifeste également pour les personnes qui consomment des drogues, alors que les places à haut seuil d'acceptabilité sont encore trop limitées parmi les ressources d'hébergement d'urgence déployées. En effet, celles-ci peuvent avoir plus de difficultés à trouver une place parce qu'elles ne sont pas acceptées lorsqu'elles présentent des signes d'intoxication. Plusieurs ne s'y sentent pas en sécurité parce qu'elles doivent se cacher pour consommer ou subir les effets du sevrage, se débarrasser de leur matériel de consommation, voire de leurs trousses de naloxone, et que les employé.es ne sont pas toujours bien formé.es pour intervenir de façon adéquate et rapidement en cas de surdoses. Stigmatiser les personnes qui consomment contribue à la hausse des surdoses, mortelles et non-mortelles.

S'ajoute à ces difficultés l'absence de tolérance envers les stratégies de survie auxquelles des personnes ont recours, alors que toutes formes de campements et abris de fortune sont systématiquement démantelés. Tandis que le milieu communautaire fait plus que sa part pour répondre aux besoins qui sont nombreux, nous demandons à la Ville, en cohérence avec l'avis de la santé publique à cet effet, de rendre accessible dès maintenant des édicules de métros pour les nuits qui vont suivre. Comme la réalité en témoigne tristement, les risques de décès liés au froid sont énormes pour les personnes en situation d'itinérance. Alors que des chutes de température records sont annoncées pour les prochains jours, nous devons tout mettre en œuvre pour éviter que d'autres décès surviennent.

Le RAPSIM et la TOMS offrent une fois de plus leur collaboration à l'administration municipale pour faciliter le déploiement de cette mesure, en facilitant le transfert des communications et la mobilisation dans le milieu, notamment auprès des organismes qui œuvrent en travail de rue.

À propos:

Le RAPSIM est le regroupement montréalais d'organismes communautaires en itinérance. Il compte 111 groupes membres.

La TOMS est un regroupement régional d'organismes communautaires en lutte contre le VIH/sida. Elle compte 30 membres.

Renseignements: Annie Savage, RAPSIM, Cell. 438 885-7904 [email protected]