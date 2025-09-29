LE SEUL ORGANISME CARITATIF CANADIEN AXÉ SUR LES JEUNES PERSONNES 2ELGBTQI+ LANCE GLO, UNE APPLICATION MOBILE VISANT À SOUTENIR LES JEUNES FACE À LA CYBERINTIMIDATION

TORONTO , le 29 sept. 2025 /CNW/ - Les jeunes partout au Canada peuvent maintenant télécharger une toute nouvelle ressource servant à répondre aux enjeux virtuels uniques qui affectent les jeunes personnes 2ELGBTQI+. GLO, présenté par It Gets Better Canada (IGBC) et rendu possible grâce au financement fédéral du département Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC), vise à favoriser la santé mentale, à lutter contre la haine en ligne et à améliorer l'habileté numérique.

GLO présenté par It Gets Better Canada franco (Groupe CNW/It Gets Better Canada)

Développée par la firme montréalaise LG2, l'application mobile est lancée alors la rentrée confronte beaucoup d'étudiant•e•s à des enjeux émergents uniques. Les jeunes personnes 2ELGBTQI+ en particulier subissent des taux disproportionnés d'intimidation et de cyberintimidation. Un rapport de 2023 de Statistiques Canada sur la cyberintimidation chez les jeunes démontre qu'un•e adolescent•e sur quatre a déjà été victime de harcèlement en ligne. Ce phénomène est d'autant plus prédominant chez les jeunes non binaires et de la diversité de genre : plus de la moitié de jeunes personnes non binaires subissent de la cyberintimidation. Le directeur général d'It Gets Better Canada, Omid Razavi, explique ce qui l'a motivé à créer GLO.

« Nous tissons des liens avec de jeunes personnes 2ELGBTQI+ de partout au pays au quotidien. En écoutant leurs histoires, nous constatons directement les obstacles auxquels elles font face et la tendance croissante de haine virtuelle qui les cible particulièrement. Devant l'occasion en or de créer une ressource de soutien essentielle, notre équipe avait à cœur le besoin de développer un outil d'autonomisation qui soutiendra non seulement la santé mentale des jeunes personnes queers qui naviguent les plateformes virtuelles, mais aussi un outil qui leur donnera tout le nécessaire pour mieux défendre leurs droits et ceux de leurs communautés. »

Adoptant une approche ludique, GLO donne à usager•e•s l'occasion de prendre soin d'un animal de compagnie virtuel alors qu'iels sont guidé•e•s tout au long de parcours éducatifs qui abordent des sujets comme « reconnaître le stress », « identifier l'intelligence artificielle », « lutter contre la cyberintimidation » et plus encore. Le contenu de GLO est une intégration soigneusement sélectionnée de résultats de recherches émergentes et établies qui fait le lien entre la recherche médiatique et technologique et les plus récentes avancées en matière de soutien en santé mentale pour les jeunes personnes 2ELGBTQIA+. En adoptant une approche menée par les jeunes, le contenu des modules a été partagé avec de jeunes créateur•rice•s de contenu 2ELGBTQI+ afin qu'iels les adaptent à leur goût en adoptant un processus créatif communautaire et collaboratif visant à finaliser le contenu de GLO.

« En plus d'être fondé sur des données probantes, GLO incarne la joie queer, l'espoir et la résilience d'une manière qui, j'en suis convaincue, affectera positivement la santé mentale de nos jeunes Canadien•ne•s 2ELGBTQIA+ à un moment où leur bien-être est sérieusement menacé, » explique Shelley L. Craig, PhD, RSW, LCSW, Chaire de recherche du Canada sur les jeunes des minorités sexuelles et de genre, la responsable principale du développement du contenu de GLO.

GLO s'inscrit dans un projet plus large d'IGBC, axé sur la lutte contre la haine anti-2ELGBTQI+ en ligne et la promotion de la sûreté et de l'habileté numérique. Ce projet est rendu possible grâce à un financement d'environ un million de dollars de FEGC.

« Aucune jeune personne ne devrait avoir à choisir entre être elle-même et se sentir en sécurité en ligne. Grâce au soutien du gouvernement fédéral et aux efforts co-créatifs de jeunes créateur•rice•s de contenu 2ELGBTQI+, GLO aidera les jeunes à renforcer leur santé mentale, à résister à la haine en ligne et à développer des compétences numériques importantes. »

- L'Honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme)

Vous pouvez maintenant télécharger GLO gratuitement sur l'App Store Apple et sur Google Play.

À propos d'It Gets Better Canada

It Gets Better Canada est un organisme caritatif enregistré au Canada qui entretient une vision d'un monde où toutes les jeunes personnes 2ELGBTQ+ sont libres de vivre dans l'égalité et de connaître leur valeur et leur puissance en tant qu'individus. Sa mission est d'encourager, d'outiller et de rassembler les jeunes personnes 2ELGBTQ+ partout au Canada.

Visitez le www.itgetsbettercanada.org/fr/glo-app/ pour plus d'informations.

SOURCE It Gets Better Canada

