NEW YORK, 9 septembre 2022 /CNW/ - Le ministère israélien du Tourisme a annoncé aujourd'hui de nouveaux records du nombre de touristes en provenance des États-Unis arrivé en Israël pendant les mois de juillet et d'août. En juillet 2022, le pays a accueilli 81 800 voyageurs en provenance des États-Unis, soit une augmentation de 4 % par rapport à 2019, puis le pays a accueilli 71 000 voyageurs en août 2022, soit une augmentation de 13 % par rapport à 2019.

« Nous nous réjouissons de voir une fois de plus une augmentation du nombre de touristes en provenance des États-Unis, égalant puis dépassant ainsi notre record de 2019 », a déclaré Eyal Carlin, commissaire au tourisme pour l'Amérique du Nord. Les États-Unis sont le marché principal du tourisme en Israël. Avant la pandémie de COVID-19, nous célébrions un nombre record de touristes, mois après mois. Nous sommes donc très heureux de voir ces touristes revenir et nous nous attendons à une progression continue pour les mois et les années à venir. »

Pas très loin derrière les États-Unis, le nombre de touristes en provenance du Canada est également en augmentation, atteignant 7 200 visiteurs en juillet, et 6 000 en août.

« Nous sommes heureux de voir la reprise du tourisme en provenance du Canada, a déclaré Gal Hana, directeur et consul du ministère israélien du Tourisme pour le Canada. Nous ne sommes pas loin du record de 2019, et nous nous attendons à ce que cette augmentation continue à mesure que les Canadiens se sentiront plus à l'aise d'effectuer des voyages à l'étranger. »

En 2019, Israël a accueilli plus de 4,6 millions de touristes internationaux, dont 969 600 en provenance des États-Unis. Depuis la réouverture officielle de ses frontières à tous les voyageurs, quel que soit leur statut de vaccination, en mai de cette année, le pays avait déjà accueilli plus de 600 400 voyageurs américains.

À propos du ministère israélien du Tourisme

Le ministère israélien du Tourisme est l'agence nationale du tourisme responsable de la planification et de la mise en œuvre d'initiatives promotionnelles et de marketing visant à faire d'Israël une destination de voyage de choix. Il vise à accroître le trafic touristique afin de contribuer à l'économie israélienne, ainsi qu'à améliorer et à diversifier l'expérience des visiteurs. Il œuvre à la promotion de l'impressionnant éventail d'attractions historiques, culturelles, culinaires et religieuses d'Israël, chacune offrant un mélange parfait de tradition et de modernité. Les bureaux du ministère israélien du Tourisme en Amérique du Nord sont situés à New York, Los Angeles, Atlanta, Chicago et Toronto.

