Cette acquisition assurera un approvisionnement plus fiable et résilient en FDG à des fins diagnostiques pour les hôpitaux, les médecins et les patients.

MONTRÉAL, le 1er déc. 2020 /CNW/ - ISOLOGIC Radiopharmaceutiques Novateurs est fier d'annoncer la conclusion d'une entente préliminaire avec le Centre for Probe Development and Commercialization (CPDC) pour l'acquisition de ses activités de distribution de molécules de FDG destinées aux diagnostics. Avec cette entente, ISOLOGIC regroupera la production et la distribution de 18FDG sous une seule marque tout en maintenant les plus hauts standards en matière de qualité et de service à la clientèle.

ISOLOGIC est déterminé à offrir aux Canadiens un approvisionnement fiable et efficace en produits radiopharmaceutiques fabriqués ici même au Canada. Ces radioisotopes sont utilisés en imagerie médicale notamment pour la tomographie d'émission monophotonique assistée par ordinateur (SPECT) et pour la tomographie par émission de positrons (TEP). Ces procédures servent à diagnostiquer et à évaluer des tumeurs cancéreuses et des métastases, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux (AVC), des infections et plusieurs autres conditions médicales graves.

La vision qui anime cette transaction est simple : contribuer à l'amélioration des soins de santé à travers le Canada et aider les médecins en fournissant, de manière fiable et sécuritaire, les radioisotopes utilisés pour la SPECT et la TEP qui, ultimement, sauvent la vie des patients.

« Cette acquisition et la consolidation qui en résulte sont essentielles afin de protéger la chaîne canadienne de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques vitaux. Cette entente améliorera concrètement les soins offerts aux patients » selon André Gagnon, président d'ISOLOGIC Radiopharmaceutiques Novateurs. « ISOLOGIC est plus engagé que jamais dans son rôle de partenaire stratégique des réseaux de santé alors que le Canada est confronté à des défis sanitaires sans précédent. »

Cette acquisition vient bâtir sur les investissements passés d'ISOLOGIC et renforce sa capacité à satisfaire les besoins des Canadiens en produits radiopharmaceutiques de façon prévisible, efficace et sécuritaire. L'annonce d'aujourd'hui est un autre pas dans cette direction.

Avec cette entente, tant ISOLOGIC que CPDC pourront se concentrer sur leurs forces respectives afin de servir la communauté des soins de santé au Canada.

« CPDC a confiance en la capacité d'ISOLOGIC de maintenir un approvisionnement et un service à la clientèle sans égal à nos partenaires hospitaliers et à leurs patients à travers le pays », affirme Bruno Paquin, PDG par intérim de CPDC. « Nous nous réjouissons de l'expansion de nos travaux innovants pour la découverte, la mise au point et la distribution de la prochaine génération d'agents d'imagerie et de radiothérapies de précision pour la détection et le traitement de pathologies humaines. »

En raison de la courte durée de vie du FDG, de la nécessité de produire selon les normes rigoureuses de bonnes pratiques de fabrication (GMP) du Canada, et de l'importance des technologies d'imagerie basées sur le FDG pour les réseaux de santé du pays, cette transaction signifie que la capacité de production se situera à proximité des sites majeurs de prestation de soins.

Les hôpitaux, les médecins et les patients bénéficieront d'une chaîne d'approvisionnement et de production plus résiliente et plus stable pour répondre aux besoins d'aujourd'hui et de demain. Comme son historique le démontre, ISOLOGIC demeurera un partenaire stratégique pour tous les réseaux de santé au Canada.

« Nous sommes impatients de servir les clients de confiance de CPDC, et nous nous engageons à le faire selon les plus hauts standards nationaux et professionnels », ajoute M. Gagnon. « Cette acquisition permettra à ISOLOGIC de maintenir et de rehausser le niveau de service qu'ont connu les clients de CPDC par le passé. Nos objectifs sont de construire sur ces liens importants et de créer de nouvelles relations d'affaires pérennes. »

À propos d'ISOLOGIC Radiopharmaceutiques Novateurs

Isologic Radiopharmaceutiques Novateurs (ISOLOGIC) est une société nationale, dédiée à la médecine nucléaire et à la science de la production radiopharmaceutique. L'engagement d'ISOLOGIC dans ces domaines comprend des centres de cyclotron, les installations de fabrication de radiopharmaceutiques SPECT et TEP partout au Canada. Nous utilisons notre expertise, notre vaste expérience et notre réseau de radiopharmacies pour fournir à nos clients et patients des produits et services radiopharmaceutiques fiables, sûrs et de haute qualité. La gamme de médicaments radiopharmaceutiques et de dispositifs médicaux d'ISOLOGIC offre la souplesse de choix, fournissant à ses clients l'accès à tous les produits radiopharmaceutiques qui ont l'autorisation de mise en marché de Santé Canada.

SOURCE IsoLogic Innovative Radiopharmaceuticals

Renseignements: Pour les requêtes médiatiques, veuillez contacter Christine Henault : [email protected]