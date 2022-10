ISLA SINALOA est un jeu de casse-tête et de simulation d'une île tropicale unique maintenant disponible sur STEAMMC

ISLA SINALOA est une île tropicale qui offre de nombreuses activités amusantes et de nombreux mini-jeux. Vous pouvez aller à la pêche dans la rivière, enfiler une combinaison de plongée et partir à la recherche de créatures marines, ou, si vous le souhaitez, vous baigner dans la mer ou marcher sur la plage en observant le coucher de soleil et les feux d'artifice fantastiques à partir de 22 h tous les soirs. Aucune île ne croît sans beaucoup de travail, et vous jouez un rôle essentiel dans cette évolution. Vous tiendrez le rôle d'un bûcheron qui hache plusieurs types d'arbres, d'un mineur qui trouve de l'or et des diamants et d'un archéologue qui découvre des fossiles, des cubes de hiéroglyphe et des artéfacts anciens. Vous incarnerez un zoologiste pour tout savoir sur les insectes et la vie océanique ou encore un botaniste pour apprendre les noms de nombreuses fleurs adorables. Vous collectionnerez plus de 500 articles pour remplir votre musée, votre zoo et vos jardins botaniques.

ISLA SINALOA regorge d'options de personnalisation : Vous pouvez changer votre apparence avec 100 tenues et combinaisons de corps, et vous pouvez décorer votre maison et votre île avec 100 articles uniques et emballants. Vous pouvez même concevoir vos propres articles avec le concepteur de motifs intégré.

Plus votre île grandit, plus votre expérience s'enrichit : Découvrez les trésors enfouis dans l'activité de chasse au trésor, devenez agriculteur dans le simulateur agricole, ou gérez le restaurant ambulant Nacho's Food Truck. Mettez-vous au défi de vous frayer un chemin dans un labyrinthe menant à des temples pyramidaux souterrains ou créez de jolis casse-tête avec Pamela Possum. Jumelez les carreaux du Barnyard Mahjong avec Piao, repérez les objets perdus de Gideon Gorilla dans Where is my what? ou trouvez les mots cachés avec Hudson Hippo dans Word Search Cubes. Vous pouvez aussi jouer à Marble Solitaire pour mettre votre cerveau au défi ou tester votre mémoire en suivant les mouvements de danse du Disco Dance Battle. Ce ne sont là que quelques-uns des vingt casse-tête au moins et quelques-unes des activités stimulantes que vous découvrirez et aimerez pour aiguiser votre esprit.

ISLA SINALOA est plus qu'un jeu rempli de casse-tête et d'aventures. C'est l'expérience de vie d'insulaire dans une communauté de plus de 30 personnages animaux charmants, parfois étranges, qui se mêlent aux visiteurs de l'île. Ils célèbrent votre anniversaire en organisant une fête et vous offrent des pâtisseries fraîches. Dix grandes fêtes internationales, comme Noël, Halloween et Cinco de Mayo font l'objet d'un traitement spécial dans le jeu; les bâtiments et les maisons sont décorés en fonction de la saison. L'anglais, l'espagnol, l'italien et le portugais sont pleinement pris en charge, avec des traductions françaises et allemandes à venir! Au total, vous pouvez profiter de plus de 1 000 heures de contenu sur 400 jours de jeu actif ou plus. Des options d'achat dans l'application et un laissez-passer annuel en option offrent des fonctionnalités supplémentaires.

ISLA SINALOA est disponible ici :

https://store.steampowered.com/app/2099010/Isla_Sinaloa/

Les journalistes qui souhaitent obtenir de plus amples renseignements ou des ressources supplémentaires peuvent communiquer avec Hans Olsen, spécialiste indépendant des relations publiques, par courriel à [email protected] . Les membres de la presse sont invités à consulter les hyperliens suivants pour obtenir des nouvelles et des mises à jour récentes.

Site Web du développeur www.ensenasoft.com Site Web du jeu www.islasinaloa.com Facebook www.facebook.com/IslaSinaloa Twitter www.twitter.com/isla_sinaloa Discord https://discord.gg/islasinaloa

À propos d'ENSENASOFT

ENSENASOFT est un concepteur et éditeur de jeux primé qui a été fondé à Mazatlán, dans l'État du Sinaloa, au Mexique, en 2009. L'entreprise fait appel à un groupe talentueux de concepteurs, d'artistes, de programmeurs (et de musiciens du monde entier) qui se consacrent tous à la création de jeux numériques de qualité sur toutes les grandes plateformes et technologies de jeu. Avec un portefeuille couvrant des centaines de titres publiés, nous continuons de remplir notre promesse de produire des jeux en ligne divertissants pour des publics de tous âges et pour tous les goûts.

