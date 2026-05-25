Les offres d'une durée limitée du 28 mai au 15 juin sont l'occasion idéale pour les navetteurs urbains et les amateurs de plein air de mettre à niveau leurs solutions de mobilité

NEW YORK, 25 mai 2026 /CNW/ - Alors que l'été approche et que la demande en micromobilité urbaine augmente, isinwheel, un chef de file en matière de solutions de mobilité électrique, célèbre son 8e anniversaire sur le marché américain avec une campagne spéciale. Du 28 mai au 15 juin, l'événement propose des réductions de prix échelonnées sur les modèles les plus vendus, offrant ainsi une solution opportune aux consommateurs à la recherche de solutions souples, écologiques et légères au transport traditionnel malgré la hausse des coûts du carburant.

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La campagne met en lumière quatre modèles exceptionnels adaptés à différents besoins de conduite :

Série GT1 : en tant que trottinette à double moteur le plus abordable sur le marché, la GT1 Dual offre un équilibre parfait entre performance et accessibilité. C'est un excellent choix pour l'entrée de gamme hors route et l'équitation urbaine mixte.

: en tant que trottinette à double moteur le plus abordable sur le marché, la GT1 Dual offre un équilibre parfait entre performance et accessibilité. C'est un excellent choix pour l'entrée de gamme hors route et l'équitation urbaine mixte. U7 : conçu pour les utilisateurs recherchant confort et praticité lors de leurs déplacements quotidiens, le U7 est un vélo cargo électrique de 500 W alliant robustesse, grande capacité de transport et confort de conduite. C'est le compagnon idéal pour les trajets urbains, les courses et les déplacements en toute simplicité.

: conçu pour les utilisateurs recherchant confort et praticité lors de leurs déplacements quotidiens, le U7 est un vélo cargo électrique de 500 W alliant robustesse, grande capacité de transport et confort de conduite. C'est le compagnon idéal pour les trajets urbains, les courses et les déplacements en toute simplicité. M10S : une option polyvalente pour les déplacements quotidiens en ville, le M10S combine agilité, efficacité et confort pour circuler facilement dans les rues achalandées. Grâce à son moteur performant de 500 W et à son design moderne, il offre une expérience de conduite fluide et agréable pour les trajets urbains.

Avec l'arrivée du beau temps, de plus en plus de gens cherchent des moyens de combiner les activités de plein air et les déplacements en ville efficaces. La gamme de produits diversifiée d'isinwheel répond à cette tendance en offrant des alternatives fiables qui sont parfaites pour naviguer dans les environnements urbains, explorer les parcs ou se rendre au travail. La campagne du 8e anniversaire est l'occasion idéale pour les usagers d'adapter leurs habitudes de voyage et de découvrir la liberté de la mobilité électrique.

Visitez le site web d'isinwheel pour découvrir toute la gamme de produits et profiter de rabais exclusifs.

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SOURCE isinwheel

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