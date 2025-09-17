Isabelle Tremblay lance Amour, Leadership, Réussite: L'Approche Surnaturelle des Affaires et de la Vie -- un guide novateur pour un leadership axé sur la connexion humaine et la réussite authentique

TORONTO, le 17 sept. 2025 /CNW/ - Isabelle Tremblay, auteure et stratège marketing chevronnée, annonce la parution de la version française de son livre tant attendu, Amour, Leadership, Réussite, un guide puissant pour redéfinir le leadership grâce à l'amour, l'intelligence émotionnelle et la découverte de soi.

Au cœur de ce livre se trouve une vérité profonde mais simple : choisir soi-même -- son bien-être, son bonheur -- n'est pas égoïste, c'est essentiel. À travers une exploration de la résilience, de l'amour-propre et de la connexion humaine, Isabelle Tremblay invite les lecteurs à adopter une approche plus équilibrée et épanouissante de la croissance personnelle et professionnelle.

« Le véritable leadership commence par la connaissance de soi. En favorisant la connexion humaine et la découverte de soi, nous déverrouillons un potentiel illimité -- non seulement pour réussir, mais pour créer une vie riche de sens et de but », explique Isabelle Tremblay.

Dans Amour, Leadership, Réussite, l'auteure partage ses expériences de vie réelles et des stratégies concrètes pour aider les lecteurs à créer des relations authentiques, à fixer des objectifs inspirants et à adopter un style de leadership qui transforme à la fois leur travail et leur vie.

Le livre est maintenant disponible en format papier et numérique sur Amazon, Kobo Books™ et Google Books et sera disponible en version audio sur Audible le 9 octobre.

Isabelle Tremblay est également disponible pour des entrevues médiatiques afin de discuter de son ouvrage et de sa vision du leadership réinventé.

À propos de l'auteure

Isabelle Tremblay est l'auteure du best-seller Love, Lead, Succeed: The Supernatural Approach to Business and Life. Elle est présidente et chef de la direction marketing d'EyeNovating Inc., ainsi que cofondatrice et coanimatrice du balado Eye on the Industry. Son parcours exceptionnel est marqué par une expertise en développement de marques, en engagement client et en stratégies de positionnement sur les marchés mondiaux. Reconnu pour son leadership inspirant, Isabelle met son expérience au service des entreprises et des individus qui souhaitent transformer leur vie professionnelle et personnelle grâce à un leadership axé sur l'amour et la connexion.

