ISABELLE MONGEAU REJOINT VETOQUINOL À TITRE DE DIRECTRICE DE PAYS POUR LE CANADA

Mongeau rejoint Vetoquinol en provenance de Nikon Optical, où elle a récemment occupé le poste de PDG pour le Canada et les États-Unis. Au cours de son mandat de 7 ans, Mongeau a joué un rôle clé dans le réalignement des plans stratégiques et des structures organisationnelles pour accélérer la croissance de tous les segments de clientèle dans un marché en évolution rapide. Préalablement à Nikon Optical, Mongeau a passé 13 ans chez Pfizer Canada. Au cours de cette période, elle a progressivement occupé divers postes de direction au marketing, à la formation continue en santé et aux ventes, lançant avec succès plusieurs marques emblématiques innovantes telles que Viagra. Elle détient un baccalauréat en marketing de l'Université du Québec à Montréal.

« Nous sommes ravis qu'Isabelle Mongeau rejoigne Vetoquinol en tant que directrice de pays pour le Canada. Sa vaste expérience de 25 ans dans l'industrie de la santé et sa passion pour le marketing, les ventes et l'orientation client font d'elle un ajout précieux à l'équipe. Isabelle apporte un leadership et une expérience considérables à notre stratégie de mise en marché », a déclaré Stéphane Villemin, directeur groupe - Export Australasie, Amérique latine et Canada, chez Vetoquinol.

À PROPOS DE VETOQUINOL

Vetoquinol est un acteur international de référence de la santé animale, présent en Europe, aux Amériques et en Asie/Pacifique. Indépendant et « pure player », Vetoquinol innove, développe et commercialise des médicaments vétérinaires et des produits non médicamenteux destinés aux animaux de rente (bovins, porcs) et aux animaux de compagnie (chiens, chats). Depuis sa création en 1933, Vetoquinol conjugue innovation et diversification géographique. Le renforcement du portefeuille-produits et les acquisitions réalisées sur des territoires à fort potentiel assurent une croissance hybride au Groupe. Au 30 septembre 2021, Vetoquinol emploie 2 540 personnes. Vetoquinol est coté sur Euronext Paris depuis 2006 (code mnémonique : VETO). Apprenez-en plus sur notre parcours et nos produits en visitant www.vetoquinol.ca

SOURCE Vétoquinol Canada