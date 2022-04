ISABELLE MARÉCHAL VOUS INVITE À ÉCRIRE UNE NOUVELLE PAGE POUR LA BRADERIE DE MODE QUÉBÉCOISE!

MONTRÉAL, le 5 avril 2022 /CNW Telbec/ - Pour cette 1ère édition réellement "post-Covid", la Braderie de Mode Québécoise célèbre la résilience de tous et chacun tout en donnant un coup de pouce à ceux qui en ont encore besoin!

« Les créateurs.trices de mode québécoise sont parmi les grands oubliés de la pandémie : tenus de fermer, pas d'appui spécifique à notre réalité, même pénalisés fiscalement. Malgré cela, nous avons su faire preuve pour la plupart d'une grande résilience et je souhaitais à la fois nous mettre en mode rétablissement et donner un coup de pouce à ceux qui en ont encore besoin. » explique la productrice de la Braderie et designer Anne de Shalla, qui du coup place la santé mentale au premier plan avec une collecte de fonds pour le Centre d'apprentissage Santé et Rétablissement (CASR), un organisme qui offre des formations gratuites et ouvertes à tous sur le rétablissement et le bien-être.

« La pandémie a fait tripler les niveaux d'anxiété dans la population1 et on a également documenté des taux de suicide alarmants en contexte pandémique2, ainsi que des taux de détresse psychologique élevés3 » confirme Agnès Mottier, coordonnatrice du Centre d'apprentissage Santé et Rétablissement (CASR).

Pour les designers et partenaires participants :

https://braderiedemodequebecoise.com/retablissement/

Geneviève Borne et Isabelle Maréchal participent

Ce cri du cœur collectif a touché et interpellé Isabelle Maréchal, qui offre d'animer une partie de la soirée d'ouverture de la Braderie de Montréal jeudi prochain le 7 avril, durant laquelle prendront la parole plusieurs intervenants de la mode et du milieu. Pour sa part Geneviève Borne présentera ses coups de cœurs en direct sur place via les réseaux sociaux.

La relève du prêt-à-porter québécois côtoie les griffes établies et tant appréciées

Comme à son habitude, la Braderie de Mode Québécoise propose aux passionné.es de mode québécoise un vibrant mélange des près de 80 griffes québécoises connues et appréciées ainsi que des nouveaux-venus, tantôt fraîchement sortis des écoles de mode, tantôt autodidactes de la mode, forts d'une précédente carrière qui nourrit leur création. Pâques oblige, des chocolatiers seront également présents!

La Grande Braderie de Mode Québécoise de Montréal aura lieu le 7-10 avril, au Marché Bonsecours.

1. Santabarbara & al., 2021.

2. Farooq & al. 2021.

3. Necho & al., 2021; Nochaiwong & al., 2021.

SOURCE Braderie de Mode Québécoise

Renseignements: ou demandes d'entrevue : Anne de Shalla, [email protected], 514-771-2008