Isabelle Le Ber devient la première présidente-directrice générale de l'École d'Entrepreneurship de Beauce

Saint-Georges, QC, le 28 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration de l'École d'Entrepreneurship de Beauce (EEB) a nommé Mme Isabelle Le Ber à titre de présidente-directrice générale afin de succéder à M. Martin Deschênes, qui a agi comme président pendant les cinq dernières années.

Mme Le Ber, qui occupait le poste de directrice générale depuis 2015, devient ainsi la première présidente-directrice générale de l'EEB. « C'est un grand honneur pour moi d'accepter ce nouveau défi pour mener à bien la mission de l'EEB et tous ses projets. J'ai énormément appris aux côtés de Martin Deschênes et je compte poursuivre le chemin qu'il a su tracer ces dernières années. J'en profite d'ailleurs pour le remercier chaleureusement pour sa contribution depuis le tout début. L'EEB possède une vision claire que nous mettons à profit tous les jours afin d'accompagner les entrepreneurs de partout au Québec. Avec l'équipe, nous travaillons continuellement à élever notre expertise et à pousser la créativité à d'autres niveaux », souligne Isabelle Le Ber, PDG de l'EEB.

« Je suis extrêmement fier de cette nomination. Isabelle a beaucoup contribué au progrès de l'EEB par son impact et sa volonté de faire la différence auprès des entrepreneurs. Elle mérite amplement ce nouveau rôle et elle pourra compter sur notre soutien dans cette aventure. Encore une fois, félicitations! », lance Marc Dutil, président et chef de la direction du Groupe Canam et président du CA et fondateur de l'EEB.

Rappelons que comme acteur de l'écosystème entrepreneurial, l'organisation a pour mission de créer un espace où tout est réuni pour favoriser les échanges et l'entraide authentiques entre entrepreneurs, afin de propulser la prospérité du Québec tout entier.

À propos de l'EEB

Depuis 2010, l'École d'Entrepreneurship de Beauce constitue l'Alma Mater d'une importante communauté panquébécoise d'entrepreneurs qui contribuent à la prospérité du Québec, avec près de 1000 entrepreneurs ayant vécu l'un des programmes de l'EEB, et plus d'une centaine de grands chefs d'entreprises agissant comme entrepreneurs-entraîneurs bénévoles.

L'EEB n'aurait pas pu y arriver sans la précieuse contribution de ses partenaires Fondateurs, la Banque Nationale, la Caisse de dépôt et placement du Québec et Desjardins. Nous les remercions pour leur confiance depuis toutes ces années.

