MONTRÉAL, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - En mars 2020, madame Isabelle Huot a pris la décision, de son propre chef, de démissionner de l'Ordre des diététistes-nutritionnistes du Québec. En conséquence, elle ne peut plus porter et se faire présenter avec le titre professionnel réservé de diététiste-nutritionniste. Les journalistes et membres des médias ne peuvent donc plus présenter Madame Huot comme nutritionniste ou diététiste.

À PROPOS D'ISABELLE HUOT

Madame Huot est détentrice d'un baccalauréat en nutrition (baccalauréat ès sciences, B. Sc.), d'une maîtrise en nutrition (maîtrise ès sciences, M. Sc.) ainsi que d'un doctorat en nutrition (philosophiæ doctor, Ph. D.); Elle est donc une spécialiste en nutrition humaine, avec une spécialité en épidémiologie nutritionnelle. Lors de ses études universitaires, elle a effectué des stages à Londres et à Lausanne, avant de compléter une partie de sa maîtrise à Genève. Ses 13 ans d'études universitaires lui confèrent une formation exceptionnelle en nutrition. Toujours à l'affut de nouvelles connaissances, Madame Huot, est une référence canadienne incontournable en matière de nutrition depuis près de 30 ans.

Femme d'affaires aguerrie, Madame Huot a lancé une entreprise qui offre des solutions repas et des collations nutritives. Outre sa boutique en ligne qui accueille plus d'un million de visiteurs par année, elle distribue ses produits dans 800 points de vente au Québec. Souhaitant séduire le reste du Canada, elle vient de signer avec un grand distributeur canadien et ses produits sont maintenant offerts d'un océan à l'autre. Son rayonnement, son leadership, sa détermination et sa vision sont largement reconnus dans la communauté des affaires au pays. Isabelle Huot a reçu plusieurs reconnaissances à titre d'entrepreneure d'exception.

SOURCE Isabelle Huot Docteure en nutrition

Renseignements: Contact média: Ginette Michaud, attachée de presse, [email protected], www.isabellehuot.com