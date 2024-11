Isabelle Girard se consacre à Première Ligne en Santé (PLS), un événement clé pour l'avenir des soins primaires au Canada

MONTRÉAL, le 11 nov. 2024 /CNW/ - Isabelle Girard, cofondatrice et Vice-Présidente de Plakett Santé Numérique, annonce qu'elle se retire de l'entreprise. Elle laisse les rênes à son associé Stéphane Brossard pour se concentrer pleinement sur Première Ligne en Santé (PLS), un événement de référence dans le domaine des soins primaires au Canada.

PLS 2025 : Un rendez-vous incontournable pour le secteur de la santé

Dès sa première édition en 2019, Première Ligne en Santé s'est imposée comme l'un des événements les plus importants du secteur de la santé au Québec. Malgré les défis liés à la pandémie, PLS a connu une croissance annuelle de plus de 30 %, devenant ainsi le plus grand congrès dédié aux soins primaires au Canada. Il réunit des professionnel•le•s de la santé, des décideur•euse•s, ainsi que des expert•e•s du réseau de la première ligne pour partager des solutions concrètes aux défis systémiques.

L'édition 2025, qui aura lieu en juin prochain, sera placée sous le thème « En mouvement, un professionnel à la fois ». Cette année, PLS accueillera des représentant•e•s gouvernementaux, dont des ministres de la santé, qui viendront partager leur vision et leur engagement pour l'amélioration des soins primaires. Le thème met en lumière le rôle essentiel que joue chaque acteur•rice du réseau de santé, valorisant leur engagement, leur expertise et leur capacité d'adaptation.

« Plus que jamais, l'évolution de notre système de santé dépend de l'engagement des professionnel•le•s. Que ce soit au chevet des patient•e•s ou en coulisses, chaque personne contribue à faire progresser les soins. C'est exactement ce que nous allons explorer lors de PLS 2025 », déclare Isabelle Girard.

Une transition harmonieuse avec Plakett Santé Numérique

En prenant cette décision, Isabelle Girard entend consacrer toute son énergie à Première Ligne en Santé, un projet qu'elle considère comme un levier pour l'avenir des soins de santé au Québec et au-delà. PLS 2025 servira de tremplin pour le développement professionnel et personnel des participant•e•s, favorisant une réflexion collective sur la manière dont chacun•e peut contribuer à un système de santé plus agile, plus humain et mieux connecté.

À propos d'Isabelle Girard

Isabelle Girard est une leader passionnée et visionnaire, profondément investie dans le secteur de la santé. Infirmière de formation, multi-entrepreneure et PDG de Productions Plakett, Isabelle se définit avant tout comme un catalyseur de changement. Sa mission dépasse les enjeux de l'entreprise : elle aspire à contribuer positivement à l'évolution des soins et à faire une réelle différence dans le réseau de la santé.

Convaincue que l'innovation et la collaboration sont essentielles pour améliorer les soins de proximité et répondre aux défis de notre système de santé, Isabelle s'engage à accélérer les initiatives porteuses de transformation. La santé fait partie de son ADN, nourrissant chaque projet et chaque relation qu'elle construit. Sa passion pour ce secteur la pousse à consacrer son énergie à des projets qui rassemblent les acteur•rice•s influent•e•s autour de solutions concrètes et durables.

Pour Isabelle, PLS incarne l'opportunité de contribuer à l'amélioration durable des soins et de répondre aux défis du système de santé actuel. Son ambition est de faire de PLS le rendez-vous de référence en matière d'innovation dans les soins primaires, en favorisant un espace où les professionnel•le•s et les leaders peuvent co-créer un futur plus solide pour la santé. Chaque édition représente un engagement renouvelé à catalyser des changements positifs et à améliorer la qualité des soins pour tous.

SOURCE Première Ligne