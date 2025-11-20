Isabelle Bettez publie Mindset - Les 10 lois de la jungle, un premier livre inspirant sur l'envers du décor d'une entrepreneure à succès

MONTRÉAL, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Après avoir bâti, dirigé et vendu avec succès une entreprise technologique d'envergure, 8D Technologies, dont les produits ont été commercialisés sur quatre continents, Isabelle Bettez revient avec un ouvrage puissant et authentique : Mindset - Les 10 lois de la jungle (Dans la tête et les tripes d'une entrepreneure techno).

Le livre sera disponible dès le 2 décembre 2025 sur www.isabellebettez.com

Ce livre, premier titre publié sous sa propre maison d'édition, ÉditionsBleu Héron inc., s'inspire de son parcours, de ses défis et des leçons apprises en cours de route. À travers une écriture sincère et sans fard, l'autrice partage les coulisses d'une aventure entrepreneuriale -- de la création à la vente -- tout en conciliant les réalités de la vie familiale et la quête de sens.

Ce récit authentique, empreint de résilience, de lucidité et d'humour, constitue une source d'inspiration concrète pour les entrepreneur.e.s, intrapreneur.e.s et toutes les personnes désireuses d'avancer, avec courage et détermination.

Une réussite sans frontière

Le parcours d'Isabelle Bettez est plus qu'intéressant ; ses réalisations ont dépassé les frontières du Québec pour se déployer à travers le monde. Récemment, le prestigieux magazine TIME a désigné la solution de vélo en libre-service BIXIMC -- invention issue de l'entreprise cofondée par Isabelle Bettez et son frère, partenaire d'affaires Jean-Sébastien Bettez -- parmi les 25 inventions les plus marquantes des 25 dernières années, aux côtés d'icônes telles que l'iPhone et YouTube. Une reconnaissance internationale qui souligne la vision et la contribution d'une entrepreneure québécoise d'exception.

« Mindset : les 10 lois de la jungle est un livre pour celles et ceux qui vont de l'avant, qui doutent et qui bâtissent. J'espère qu'en le refermant, les lecteurs ressentiront l'envie de foncer, d'oser et de persévérer, dans le plaisir! »

-- Isabelle Bettez

