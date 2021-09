L'investissement aidera à accélérer le développement de produits, l'embauche et l'expansion sur de nouveaux marchés

TORONTO, 8 septembre 2021 /CNW/ -- Irwin, une entreprise de technologie financière spécialisée dans les marchés des capitaux, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un cycle de financement de série A de 20 millions de dollars mené par K1 Investment Management (« K1 »), une société d'investissement de pointe qui se concentre sur les entreprises de logiciels à forte croissance.

L'entreprise utilisera l'investissement pour accroître son équipe mondiale et élargir ses activités afin de répondre à la demande croissante de sa gamme de solutions logicielles en matière de relations avec les investisseurs (RI) et de marchés des capitaux ainsi que pour investir dans le soutien à sa clientèle et à ses partenaires. Irwin prévoit d'atteindre de nouveaux marchés et d'améliorer ses produits afin de servir davantage de clients dans l'écosystème des marchés de capitaux.

« Bien que la technologie ait perturbé presque tous les secteurs de l'industrie traditionnelle des services financiers, les professionnels des marchés financiers utilisent toujours des outils et des processus manuels désuets », a déclaré David Whyte, président-directeur général et cofondateur d'Irwin. « Grâce à ce nouveau financement, Irwin s'engage plus que jamais à créer des solutions novatrices en matière de logiciels, de données et de services pour appuyer les participants aux marchés financiers du monde entier. Il est gratifiant de s'associer à un investisseur qui reconnaît notre vision -- nous ne pourrions être plus fiers de collaborer avec K1 pour mettre la technologie moderne au premier plan de l'industrie ».

Les sociétés ouvertes mondiales et leurs conseillers utilisent Irwin pour élargir les relations avec les investisseurs et les programmes de marchés de capitaux. La solution logicielle tout-en-un d'Irwin permet de surveiller les activités d'achat et de vente au sein de n'importe quel groupe d'actionnaires ainsi que de repérer les investisseurs à la recherche de capitaux et d'établir des liens avec eux en utilisant des données de grande qualité et des renseignements proactifs adaptés à chaque utilisateur. Le système de gestion des relations avec les investisseurs d'Irwin fournit aux utilisateurs un système centralisé de gestion des dossiers pour toutes les activités de relations avec les investisseurs. Ses puissantes capacités d'automatisation du flux de travail et de traitement des données se traduisent par moins de saisie manuelle et plus de temps pour que l'utilisateur puisse se concentrer sur les initiatives de relations avec les investisseurs stratégiques.

« Nous recherchions un partenaire en logiciels de RI qui appréciait l'innovation en affaires et la rétroaction des clients, et nous l'avons trouvé chez Irwin », a déclaré Patrick Jobin, vice-président principal, Finances et RI de Sunrun Inc. « Avec Irwin, nous avons créé des efficiences qui nous permettent de nous concentrer sur des initiatives plus stratégiques en matière de relations avec les investisseurs. Nous avons mis en place un système d'organisation et de suivi, et la profondeur de l'analyse qu'apporte Irwin nous permet de prendre des décisions fondées sur les données les plus exactes concernant les actionnaires ».

Le financement vient au moment où Irwin continue de connaître une croissance exponentielle. La demande de produits pour la suite de solutions d'Irwin a augmenté considérablement à mesure que les changements réglementaires et la pandémie accéléraient l'adoption des technologies numériques. En cernant de nouveaux défis commerciaux pour les professionnels des marchés des capitaux qui travaillent à distance, Irwin a également formé un partenariat stratégique avec Investis Digital afin de fournir aux clients des ressources pour améliorer leur présence en ligne au moyen d'événements virtuels, de sites Web, de webdiffusion en direct et de contenu numérique.

« La confiance des clients a joué un rôle essentiel dans le succès d'Irwin. Nous avons une clientèle très loyale parce qu'elle sait que notre équipe travaillera sans relâche pour relever ses défis uniques », a déclaré Mark Fasken, chef de l'exploitation et cofondateur d'Irwin. « Cette injection de fonds nous permettra d'accélérer le rythme auquel nous répondons aux commentaires des clients, de nous ajuster et de créer de nouvelles fonctions. Nous continuerons de mettre l'accent sur l'offre de solutions et de soutien de premier ordre tout en poursuivant la croissance rapide de notre équipe et notre produit ».

En août, Irwin a accueilli Marissa Homère, une nouvelle cadre, qui s'est jointe à l'équipe à titre de vice-présidente du marketing. L'entreprise a également récemment lancé une nouvelle application mobile pour iOS et Android, ainsi que des fils de données sur la recherche, les devis et les transcriptions intégrant directement des données financières de pointe de l'industrie dans sa plateforme à partir de FactSet. La dernière version du produit renforce la promesse d'Irwin d'offrir aux professionnels des marchés financiers la solution de renseignement la plus complète sur le marché.

« Comme en témoigne sa croissance incroyable, Irwin a bâti une plateforme novatrice qui révolutionne le marché des logiciels de relations avec les investisseurs », a déclaré Tarun Jain, premier vice-président de K1. « Nous voyons dans ce secteur mal desservi une occasion immense de moderniser les solutions des marchés financiers, et Irwin se trouve dans une position unique pour y parvenir à l'échelle mondiale. Nous sommes très heureux de nous associer à David, Mark et toute l'équipe d'Irwin pour les aider à réaliser leur vision ».

À propos d'Irwin

Irwin est un important fournisseur de logiciels qui permet aux professionnels des marchés financiers d'établir des relations plus solides avec la communauté des investisseurs. Irwin crée des solutions simples pour les sociétés ouvertes mondiales et leurs conseillers afin de découvrir de nouveaux investisseurs et des actionnaires potentiels, dans le but ultime de sensibiliser davantage les parties prenantes, d'augmenter le volume des transactions et de stabiliser le cours des actions. En combinant le meilleur service à la clientèle aux logiciels modernes et aux renseignements sur les actionnaires les plus complets sur le marché, Irwin contribue à éclairer les décisions d'affaires stratégiques pour des milliers d'utilisateurs dans le monde. Irwin a été fondée à Toronto, au Canada, en mars 2017.

À propos de K1

K1 est une société d'investissement internationale qui contribue à la croissance d'entreprises de logiciels de pointe. K1 s'associe à de solides équipes de gestion d'entreprises technologiques à forte croissance pour les aider à obtenir de bons résultats. Avec plus de 110 professionnels, K1 et sa filiale opérationnelle, K1 Operations LLC, changent le paysage de l'industrie grâce à des stratégies de croissance axées sur les opérations conçues pour faire croître rapidement les sociétés de portefeuille. Depuis la création de l'entreprise, K1 a établi des partenariats avec plus de 160 entreprises de logiciels, y compris des chefs de file de l'industrie comme Apttus, Buildium, Checkmarx, Clarizen, ControlUp, Emburse, FMG Suite, Granicus, IronScales, Litera Microsystems, Onit, Rave Mobile Safety, RFPIO, Smarsh, WorkForce Software et Zapproved. Pour en savoir plus sur K1, visitez k1capital.com ou suivez-nous sur linkedin.com/company/k1im.

