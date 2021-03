Les nouvelles solutions permettent aux cadres dirigeants, aux responsables des relations avec les investisseurs et aux équipes juridiques d'avoir une vue d'ensemble plus complète et en temps plus opportun de leurs investisseurs

TORONTO, 23 mars 2021 /CNW/ - Irwin, une entreprise de technologie financière spécialisée dans les marchés des capitaux, a annoncé aujourd'hui l'ajout de deux solutions conçues pour améliorer ses capacités logicielles en matière de relations avec les investisseurs. La Solution NOBO (Non-Objecting Beneficial Owner) permet aux émetteurs et aux conseillers d'identifier et de cibler les investisseurs particuliers, les établissements opaques et les bureaux familiaux, et la Solution de surveillance intégrée fournit un niveau de connaissance plus approfondi des changements au sein de la base d'investisseurs institutionnels d'une entreprise et des principaux facteurs qui les motivent. Grâce à l'intégration de ses données de base et à son système de gestion des relations avec la clientèle, Irwin détient l'information la plus exhaustive et la plus précise sur le marché, offrant aux entreprises les renseignements dont elles ont besoin pour établir des relations plus solides avec des investisseurs qualifiés au moyen d'une plateforme centrale unique.

« Les capacités d'Irwin permettent aux émetteurs et aux conseillers de comprendre comment leur base d'actionnaires évolue, de surveiller qui achète et vend, et de cibler les investisseurs en fonction de la stratégie de l'entreprise, ce qui est essentiel à la croissance future, a déclaré David Whyte, président-directeur général et cofondateur d'Irwin. Notre logiciel est la seule solution pour les entreprises qui cherchent à obtenir des renseignements exacts et en temps opportun sur l'ensemble de leurs actionnaires, y compris des renseignements sur les investisseurs individuels et opaques qui ont toujours été difficiles d'accès. »

Bien qu'il soit plus facile d'effectuer le suivi des investisseurs institutionnels grâce aux déclarations publiques, les listes de NOBO sont utilisées pour identifier les investisseurs comme les commerçants de détail, les bureaux familiaux, les petits fonds spéculatifs et les gestionnaires d'actifs. La solution NOBO d'Irwin fournit aux entreprises des renseignements utiles sur ces investisseurs, notamment leur nom, leur adresse et le nombre d'actions qu'ils détiennent. Elle automatise le processus de commande et intègre les données dans la plateforme d'Irwin, permettant aux émetteurs de recevoir des listes plus régulièrement et de suivre facilement l'évolution de l'activité des investisseurs au fil du temps. En comparant les résultats des déclarations normales des entreprises, Irwin a constaté qu'en moyenne, le nombre d'actions que les clients sont en mesure de suivre a augmenté de 78 % grâce à l'inclusion de sa solution NOBO.

« Les listes de NOBO comprennent de précieux renseignements sur les actionnaires, mais elles ont été sous-utilisées en raison du temps et des efforts manuels requis pour commander et comprendre les données. La solution d'Irwin élimine cette importante source de frustration pour les émetteurs, a affirmé Mark Fasken, chef de l'exploitation et cofondateur d'Irwin. « Grâce à sa technologie d'apprentissage automatique, Irwin filtre et analyse avec précision les données des détenteurs non déclarants et les intègre au reste des renseignements sur les actionnaires de nos clients afin de leur donner un accès facile à un nombre plus élevé de renseignements que tout autre fournisseur. »

La fonction de surveillance permet d'obtenir fréquemment des renseignements sur les principaux actionnaires d'une entreprise et peut être utilisée pour cibler des investisseurs activistes potentiels. La solution de surveillance intégrée d'Irwin permet aux entreprises de recevoir des mises à jour hebdomadaires sur les changements de leur base d'actionnaires à l'aide de données provenant des principaux fournisseurs de services de surveillance dans le monde. À mesure que la clientèle d'Irwin se mondialise, cette solution lui permet de s'associer à des fournisseurs de services de surveillance locaux qui possèdent une expertise dans ce marché particulier.

Voici la déclaration de Kirk Coleman, directeur financier de TFF Pharmaceuticals, un client d'Irwin : « Le temps est une ressource extrêmement précieuse pour nous au moment où nous poursuivons notre croissance en tant qu'entreprise publique. Grâce à NOBO et à la solution de surveillance d'Irwin, nous sommes en mesure d'identifier rapidement des acheteurs et des vendeurs jusqu'ici inconnus, d'éviter les occasions manquées de communiquer avec les actionnaires et de suivre facilement les contacts et les interactions avec les investisseurs en vue d'un suivi futur. Irwin nous offre la vue d'ensemble la plus exhaustive de notre base d'actionnaires en un seul endroit. »

À propos d'Irwin

Irwin est un important fournisseur de logiciels qui permet aux professionnels des marchés financiers d'établir des relations plus solides avec la communauté des investisseurs. Irwin crée des solutions simples pour les sociétés ouvertes mondiales et leurs conseillers afin de découvrir de nouveaux investisseurs et actionnaires potentiels, dans le but ultime de sensibiliser davantage les parties prenantes, d'augmenter le volume des transactions et de stabiliser le cours des actions. En combinant le meilleur service à la clientèle aux logiciels modernes et aux renseignements sur les actionnaires les plus complets sur le marché, Irwin contribue à éclairer les décisions d'affaires stratégiques pour des milliers d'utilisateurs dans le monde. Irwin a été fondée à Toronto, au Canada, en mars 2017.

