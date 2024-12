Irriglobe célèbre 20 ans d'innovation et d'excellence dans l'industrie de l'irrigation au Québec

MONTRÉAL, le 19 déc. 2024 /CNW/ - Fondée en 2003, Irriglobe, une entreprise québécoise spécialisée dans les systèmes d'irrigation, est fière de célébrer ses 20 ans d'existence cette année. Reconnue pour son expertise et son engagement envers des solutions d'irrigation durables et innovantes, l'entreprise s'est imposée comme un acteur clé dans son domaine. Irriglobe offre des services adaptés aux besoins de ses clients - résidentiels, commerciaux ou municipaux - tout en intégrant des pratiques respectueuses de l'environnement.

Un chemin tracé par l'innovation et la durabilité

Irriglobe Vidéo Corporative

Depuis sa fondation, Irriglobe a conçu, installé et entretenu des milliers de systèmes d'irrigation à travers le Québec. Ces efforts ont contribué à préserver les espaces verts tout en optimisant l'efficacité hydrique de ses clients. Irriglobe se distingue en utilisant des produits certifiés WaterSense et en étant l'une des rares entreprises au Québec à intégrer la certification OCE (O'Certification environnementale).

Les municipalités qui font appel à Irriglobe peuvent non seulement garantir une utilisation optimale des systèmes d'irrigation, mais également réduire de façon significative la consommation d'eau potable grâce à des audits terrain. Les systèmes de contrôle central proposés permettent de gérer l'ensemble des systèmes, de détecter et isoler les fuites, et de réduire la consommation d'eau potable destinée à l'arrosage de 60 % ou plus (selon la norme BNQ 0605‑500/2019).

Des technologies avancées pour une gestion intelligente de l'eau

Grâce aux minuteries modernes et capteurs avancés, les systèmes d'irrigation d'Irriglobe ajustent automatiquement la durée et le moment de l'arrosage en fonction des besoins réels des plantes, des saisons et des conditions météorologiques. Ces technologies incluent :

Détecteurs d'humidité et de pluie , indispensables pour éviter l'arrosage inutile.

, indispensables pour éviter l'arrosage inutile. Systèmes connectés à des stations météorologiques, qui empêchent l'irrigation avant ou pendant un épisode de pluie.

Ces innovations permettent aux clients de réduire leur consommation d'eau tout en simplifiant la gestion de leur système d'irrigation.

Perspectives d'avenir

En se projetant vers l'avenir, Irriglobe entend continuer d'innover et de promouvoir des pratiques d'irrigation durable. L'entreprise reste déterminée à éduquer ses clients sur les avantages de l'irrigation de précision tout en répondant aux besoins croissants des municipalités et des particuliers pour une gestion responsable de l'eau.

À propos d'Irriglobe

Depuis 2003, Irriglobe est un leader québécois en systèmes d'irrigation. Spécialisée dans la conception, l'installation et l'entretien, l'entreprise s'engage à offrir des solutions personnalisées et durables. Avec des milliers de projets réalisés, Irriglobe continue d'innover pour répondre aux besoins variés de sa clientèle résidentielle, commerciale et municipale.

SOURCE Irriglobe Inc

CONTACT : Simon Bedard, (514) 905-6000