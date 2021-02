Iristel atteint les 15 millions de numéros de téléphone au Canada

« Du fait de notre position de grossiste, notre marque n'est sans doute pas autant connue que celle des autres compagnies de téléphone, mais nos communications en nuage et notre plateforme entièrement redondante pour nos services de téléphone, de messagerie et d'urgence sont sans égales. Nous assurons la structure de connexion sur plusieurs des appels des Canadiens et Canadiennes chaque jour, selon M. Samer Bishay, président et chef de la direction d'Iristel. Dépasser le chiffre de 15 millions de numéros marque un tournant et la compétition serrée qui se joue dans les télécommunications ne peut que profiter à la population du Canada. Nous faisons fonctionner les entreprises et donnons des moyens de télécommunications aux citoyens. »

Le réseau de pointe entièrement IP (protocole internet) rejoint plus de 97 % de la population du Canada, y compris le réseau le plus robuste dans le Grand Nord canadien, et couvre plus de 2 500 centres tarifaires téléphonique au pays.

Les puissantes interfaces de programmation d'application (API) et le portail libre-service d'Iristel d'avant-garde sont d'utilisation facile et offrent aux clients un moyen efficace de commander, de gérer et de contrôler les numéros filaires, les liaisons SIP et les numéros sans fil un à un ou en masse.

« Notre compagnie a fait ses débuts comme réseau de voix sur IP et, au cours des 22 dernières années, nous avons pris de l'expansion jusqu'à devenir l'un des réseaux de télécommunications les plus avancés au Canada, réseau auquel se fient des entreprises, des opérateurs de niveau 1 et des millions de Canadiens et Canadiennes pour diverses applications, notamment les appels 911, l'Internet industriel des objets, les communications entre machines et le jeu sur appareil mobile, pour n'en nommer que quelques-unes, ajoute Bishay. On peut dire que nous fournissons la plomberie technologique qui fait fonctionner sans encombre des millions d'appareils mobiles, quel que soit le fournisseur de communications. »

A propos d'Iristel

Iristel est l'entreprise de services locaux concurrentiels qui connaît la plus forte croissance au Canada. Elle offre des services de communication innovants qui changent la manière de communiquer des consommateurs et des entreprises. Fondée en 1999, l'entreprise Iristel, basée à Markham, exploite un réseau téléphonique local hébergé dans les plus grandes installations et qui s'étend d'un bout à l'autre du pays. L'entreprise est propriétaire également d'Ice Wireless, un opérateur de réseau cellulaire LTE-A desservant les territoires du nord du Canada et au Québec. Iristel possède également des marques telles que Sugar Mobile, une application mobile (OTT) par laquelle les appels téléphoniques et les messages texte peuvent être transmis au moyen de données, et Télécommunications de l'Est (TDE), une entreprise qui exploite entre autre le Réseau mobile NOMADE, un système sans-fil public de radiocommunications à canaux partagés numérique construit pour répondre aux besoins spécifique des régions rurales du Canada.

