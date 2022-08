iQIYI Amérique du Nord présente la deuxième édition annuelle de la vitrine du contenu, qui met en valeur le contenu C original

L'entreprise a dévoilé ses dernières offres de contenu et ses principales mises à jour commerciales lors de l'événement

BEIJING, 11 août 2022 /CNW/ - iQIYI, un service de divertissement en ligne novateur de pointe en Chine, a tenu sa deuxième présentation annuelle de contenu en Amérique du Nord le 10 août, un événement qui vise à souligner l'engagement de l'entreprise à offrir du contenu C (contenu en chinois) original et de grande qualité aux téléspectateurs.

Leo Geng, vice-président principal d'iQIYI, a déclaré pendant l'événement : « Nous demeurons déterminés à créer du divertissement asiatique de premier ordre, alors que nous créons une vaste offre de contenu de grande qualité et la rendons plus accessible à nos publics et partenaires nord-américains. Par conséquent, au cours des deux prochaines années, iQIYI investira dans la production de plus de 200 contenus originaux en langue chinoise pour répondre aux diverses demandes de son auditoire mondial. »

Au cours de la présentation, l'équipe nord-américaine d'iQIYI a présenté une sélection de titres à venir, dont Love Between Fairy and Devil et Mr. Bad, deux émissions très attendues du Sweet On Theater d'iQIYI. Love Between Fairy and Devil raconte l'histoire d'une jeune fée (jouée par Esther Yu) et d'un guerrier déviant (jouée par Dylan Wang). Mr. Bad parle d'une romancière (jouée par Shen Yue) qui invoque accidentellement le méchant (joué par Chen Zheyuan) dans le roman qu'elle a écrit. Ces deux émissions sont représentatives du Sweet On Theater, une collection qui combine mythologie traditionnelle, science-fiction, comédie et fantaisie autour du thème central de la romance.

iQIYI est bien connue de la génération Z en Amérique du Nord et continue de présenter du contenu qui convient aux jeunes adultes et aux adolescents. The Heart of Genius, sortie le mois dernier, suit une adolescente (jouée par Zhang Zifeng) aux côtés de son père (joué par Lei Jiayin) et de son premier amour Pei Zhi (joué par Zhang Xincheng). C'est l'histoire de la recherche de la vérité et de l'amour entre les trois personnages principaux.

Checkmate est une adaptation chinoise de la série emblématique Hercule Poirot d'Agatha Christie. Lost In the Kunlun Mountains est la nouvelle série mettant en vedette Xu Kai, connu pour son rôle antérieur dans des séries comme Falling Into Your Smile. Fox Spirit Matchmaker 1 est une histoire romantique mettant en vedette les principaux acteurs Yang Mi et Gong Jun. Dans Love You Seven Times, Yang Chaoyue et Ding Yuxi se réunissent pour raconter l'histoire de deux fées bannies du monde mortel. Thousand Years for You suit un général de mille ans (joué par Ren Jialun) et ses rencontres fantastiques avec un chef tribal (joué par Li Qin).

Le contenu d'iQIYI International est sous-titré dans plus de dix langues, ce qui témoigne de l'engagement de longue date d'iQIYI à promouvoir le contenu asiatique à l'échelle mondiale.

Où les utilisateurs peuvent-ils visionner iQIYI Amérique du Nord?

Il est possible de télécharger iQIYI International depuis les boutiques d'applications ou via son site internet : www.iq.com . iQIYI International est maintenant également disponible via les applications de téléviseurs intelligents afin que plus d'utilisateurs du monde entier puissent accéder à la riche bibliothèque de contenu d'iQIYI. Voici une liste complète :

Téléviseurs intelligents Samsung

Téléviseurs intelligents LG

Google Chromecast

Téléphones et tablettes Android

Android TV

iPhone et iPad

Apple TV

Amazon Fire TV

ROKU TV

