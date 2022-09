Ipsos MMA s'est associée à Adform pour mettre en œuvre une solution de données de première partie fondée sur l'intelligence artificielle visant à résoudre la dépréciation des témoins de tiers et fournir une mesure d'attribution aux annonceurs à l'échelle mondiale.

NEW YORK, 16 septembre 2022 /CNW/ - Ipsos MMA, un chef de file reconnu dans la mesure et l'optimisation des investissements dans le marketing des annonceurs, s'est associé à Adform, une plateforme publicitaire mondiale, indépendante et entièrement intégrée, pour renforcer sa mesure et son optimisation unifiées des activités de marketing et tirer parti de la solution ID Fusion d'Adform. Cette approche intègre les signaux de données de première partie dans l'écosystème des médias numériques afin de créer des parcours sans témoins de tiers pour les consommateurs. Ce partenariat unique aidera les annonceurs à assurer la durabilité des mesures publicitaires à mesure que les plateformes modifient leurs politiques d'échange de données et que la réglementation sur la protection des renseignements personnels devient plus rigoureuse.

L'annonce survient alors que diverses plateformes publicitaires rendent obsolètes les identificateurs de tiers dans leurs données de journal, empêchant les marques de déterminer l'efficacité de leurs campagnes médiatiques en temps réel à des niveaux granulaires élevés, comme le public, la création ou le placement.

De nos jours, de nombreux navigateurs et systèmes d'exploitation ne permettent pas la génération de témoins de tiers. Ceux-ci seront éventuellement complètement éliminés. Les annonceurs et les partenaires d'agences ne seront pas autorisés à avoir accès aux identificateurs de témoins de tiers. Sans signaux de mesure de première partie ou de tiers, les annonceurs ne peuvent attribuer des types de médias particuliers à des indicateurs de rendement clés d'application dorsale comme les conversions. Adform utilise une approche adaptée pour suivre et regrouper les données de première partie afin de fournir des renseignements essentiels pour l'analyse et le ciblage.

« L'intégration d'ID Fusion d'Adform dans notre ensemble de données d'analyse nous permet de fournir aux annonceurs des analyses rapides et continues sur leurs achats numériques et adressables. Combinées à notre approche de mesure unifiée du marketing, ces données permettent d'assurer une couverture maximale et de réduire la rareté des données, un problème courant qui a une incidence sur la mesure du marketing en temps réel aujourd'hui », a déclaré Doug Brooks, vice-président à la direction des comptes stratégiques chez Ipsos MMA.

« Les implications sont claires. Si vous voulez une véritable attribution, vous devez travailler avec des partenaires transparents et fournir des renseignements pertinents sur le rendement des médias », a déclaré John Piccone, président régional d'Adform en Amérique. Ce partenariat novateur permet aux annonceurs de prendre connaissance du rendement de leur budget consacré aux médias durement gagné et de réaffecter celui-ci pour accroître le rendement des dépenses publicitaires. »

Le partenariat tire parti de la solution pionnière « ID Fusion » d'Adform, qui permettra aux annonceurs de s'adapter à un avenir « sans témoin de tiers ».

ID Fusion a été mis en œuvre en 2020 et est utilisé par bon nombre des 25 000 clients d'Adform. Plus tôt cette année, en recevant les prix The Drum et Campaign Tech, la solution a été reconnue par l'industrie comme une réponse efficace au changement. Les données d'ID Fusion alimentent la plateforme de mesure et d'optimisation unifiée du marketing d'Ipsos MMA, laquelle permet aux spécialistes du marketing de s'élever au-dessus du bruit médiatique qui dilue souvent la mesure efficace du point de contact des médias et des clients. Grâce à cette intégration, les annonceurs peuvent tirer parti des mesures unifiées du marketing pour continuer d'attribuer des points de contact tout au long du parcours des consommateurs et d'apporter des changements tactiques aux plans tout en priorisant les canaux médiatiques, les tactiques de ciblage, les versions créatives et les publics.

Cliquez ici pour en savoir plus sur la capacité d'attribution unifiée d'Ipsos MMA.

À propos d'Ipsos MMA

Ipsos MMA est un chef de file mondial des services-conseils en analyse fondé en 1989. L'entreprise permet à ses clients d'augmenter leurs revenus et leurs bénéfices d'exploitation grâce à ses solutions prospectives d'analyse de données, de logiciels et de services de consultation. Ipsos MMA, dont le siège social est situé à New York, dans l'État de New York, fait partie de la société d'études de marché sur mesure Ipsos, qui compte plus de 80 succursales dans le monde. Pour en savoir plus sur Ipso MMA, visitez le site www.mma.com.

À propos d'Adform

Adform est la seule plateforme publicitaire mondiale, indépendante et entièrement intégrée conçue pour le marketing moderne. Sa technologie d'entreprise unique, Adform FLOW, exploite une expérience utilisateur supérieure et une architecture évolutive, modulaire et ouverte, pour favoriser une gestion transparente de l'ensemble du cycle de vie d'une campagne. L'entreprise offre aux clients une plus grande transparence et un meilleur contrôle de leurs activités publicitaires, y compris la propriété de toutes les données de leurs campagnes. Depuis 2002, Adform a mis au point une technologie visant à améliorer la collaboration entre les humains et les machines et à fournir une intelligence intensifiée, ce qui a pour effet d'amplifier les résultats commerciaux pour ses clients partout dans le monde.

