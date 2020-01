Ipsen annonce l'arrivée sur le marché d'un nouveau système d'administration entièrement repensé pour Somatuline(MD) Autogel(MD) (lanréotide injectable)

MISSISSAUGA, ON, le 7 janv. 2020 /CNW/ - Ipsen Biopharmaceuticals Canada Inc. a annoncé aujourd'hui l'arrivée sur le marché d'un nouveau système d'administration pour SomatulineMD AutogelMD (lanréotide injectable) 60, 90 et 120 mg. La nouvelle seringue préremplie, qui est maintenant offerte aux patients canadiens, présente des caractéristiques améliorées conçues pour faciliter l'injection par les patients et les professionnels de la santé. SomatulineMD AutogelMD (lanréotide injectable) est approuvé pour le traitement des tumeurs neuroendocrines entéro-pancréatiques (TNE-EP) chez les adultes atteints d'une maladie localement avancée ou métastatique non résécable de grade 1 ou d'un sous-groupe du grade 2 (équivalent à un indice Ki67 < 10 %), afin d'en retarder la progressioni; pour le traitement du syndrome carcinoïde chez l'adulte; et pour le traitement à long terme de l'acromégalie causée par une tumeur hypophysaire chez les patients qui n'ont pas bien répondu à la chirurgie ou à la radiothérapie ou chez qui ces traitements ne peuvent être envisagésii.

« Nous cherchons constamment des moyens de mieux servir nos patients. La conception du nouveau système d'administration a été rendue possible grâce à la collaboration des infirmières, avec qui nous travaillons tous les jours, et de leurs patients, confie Ed Dybka, directeur général d'Ipsen Canada. Nous les avons écoutés attentivement parce que nous voulions développer une seringue préremplie robuste et facile à utiliser, afin d'améliorer le processus d'injection, et nous nous réjouissons à l'idée que notre innovation puisse faciliter le traitement des patients canadiens. »

La nouvelle seringue préremplie est équipée d'un système de retrait du protecteur d'aiguille, d'un piston renforcé et d'un plateau thermoformé, ainsi que d'une large collerette courbée et rainurée conçue pour des mains de toutes tailles. La seringue préremplie est toujours munie d'un système de sécurité qui peut contribuer à prévenir les blessures accidentelles dues à l'aiguille en la bloquant dans un étui protecteur après l'administration.

« Nous travaillons tous les jours sur le terrain avec les patients, alors nous voyons ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il était donc important, pour améliorer l'expérience globale des patients, de tenir compte de notre point de vue pour redessiner la seringue, explique Jennifer Petronis, inf. aut., Certifiée en soins infirmiers en oncologie CSIO(C), Soins ambulatoires. Les TNE-EP et l'acromégalie sont deux maladies lourdes à porter. Ainsi, tout ce qui peut contribuer à améliorer l'expérience de traitement et à faciliter son administration constitue une bonne nouvelle. »

« Nous saluons l'engagement qu'Ipsen a pris envers nos infirmières et nos patients dans le développement de cette innovation. Cela prouve que les besoins et le bien-être des patients est une priorité pour l'entreprise », déclarent Jackie Herman, patiente atteinte d'une TNE-EP et présidente de la Société des tumeurs carcinoïdes-neuroendocrines du Canada (STCNE du Canada) et Peggy MacDonald, présidente d'Atlantic Acromegaly Support.

Les tumeurs neuroendocrines entéro-pancréatiques (TNE-EP) et le syndrome carcinoïde

Les tumeurs neuroendocrines entéro-pancréatiques sont des excroissances qui se développent à partir de cellules neuroendocrines du tractus gastro-intestinal (intestins et appendice) ou du pancréas. L'apparition de symptômes est causée par la sécrétion excessive de certaines hormones par des tumeurs neuroendocrines, ce qui occasionne une « surcharge » du systèmeiii. Parmi les 12 000 à 15 000 Canadiens atteints de TNE-EP, seulement 10 % ont reçu un diagnostic complet et exactiv.

Le syndrome carcinoïde survient lorsque de rares tumeurs neuroendocrines cancéreuses appelées tumeurs carcinoïdes libèrent des protéines dans la circulation sanguine, provoquant l'apparition de différents signes et symptômes, notamment une diarrhée et des bouffées vasomotrices.v Les tumeurs carcinoïdes touchent généralement l'œsophage, l'estomac, les intestins, l'appendice et les poumonsvi.

L'acromégalie

L'acromégalie est une maladie rare et débilitante. Elle survient lorsque l'hypophyse (une glande de la taille d'un pois située dans le cerveau) produit une trop grande quantité d'hormone de croissance. Cela peut entraîner des modifications au niveau de l'ossature du visage ainsi que de la quantité d'autres hormones spécifiques. Si elle n'est pas traitée, l'acromégalie peut engendrer d'autres complications de nature médicalevii. Chaque année, de 3 à 4 personnes sur un million reçoivent un diagnostic d'acromégalie. Cela signifie qu'environ 60 personnes sur un million en sont atteintes. Au total, au moins 2 000 Canadiens souffrent d'acromégalie alors que d'autres sont toujours en attente d'un diagnosticviii.

SomatulineMD AutogelMD (lanréotide injectable)

SomatulineMD AutogelMD est indiqué pour :

Le traitement des tumeurs neuroendocrines entéro-pancréatiques chez les adultes atteints d'une maladie localement avancée ou métastatique non résécable de grade 1 ou d'un sous-groupe du grade 2 (équivalent à un indice Ki67 < 10 %), afin d'en retarder la progression.

Le traitement du syndrome carcinoïde chez l'adulte; l'utilisation de Somatuline MD Autogel MD permet de réduire la fréquence d'administration des analogues de la somatostatine à courte durée d'action comme médicaments de secours ix .

Autogel permet de réduire la fréquence d'administration des analogues de la somatostatine à courte durée d'action comme médicaments de secours . Le traitement à long terme de l'acromégalie causée par une tumeur hypophysaire chez les patients qui n'ont pas bien répondu à la chirurgie ou à la radiothérapie ou chez qui ces traitements ne peuvent être envisagés.

Le soulagement des symptômes associés à l'acromégalie.

Ipsen

Ipsen Biopharmaceuticals Canada Inc., dont le siège social est situé à Mississauga, en Ontario, est la filiale canadienne d'Ipsen et est en activité depuis octobre 2015. Pour plus d'information sur Ipsen Biopharmaceuticals Canada Inc., consultez son site Internet www.ipsen.ca . Ipsen est un groupe pharmaceutique de spécialité à vocation mondiale centré sur l'innovation et les soins spécialisés. Le Groupe développe et commercialise des médicaments novateurs dans trois secteurs thérapeutiques clés : l'oncologie, les neurosciences et les maladies rares. Son engagement en oncologie est illustré par son portefeuille croissant de thérapies importantes visant à améliorer la vie des patients souffrant de cancers de la prostate, du rein et du pancréas et de tumeurs neuroendocrines. Elle concentre ses activités de recherche et de développement sur des plateformes technologiques différenciées et innovantes situées au cœur des principaux pôles d'activité mondiaux en recherche biotechnologique ou en sciences de la vie (Paris-Saclay, France; Oxford, Royaume-Uni; Cambridge, États-Unis). Le Groupe compte environ 5 700 employés dans le monde. Les actions d'Ipsen sont négociées à Paris (Euronext: IPN) et aux États-Unis grâce à un programme d'American Depositary Receipt commandité de niveau I (ADR: IPSEY). Pour plus d'information sur Ipsen, consultez son site Internet www.ipsen.com .

