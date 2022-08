IPRO dévoile sa plus récente solution d'étanchéité en ePTFE pour les caméras d'action

HANGZHOU, Chine, 23 août 2022 /CNW/ - À l'occasion de la Journée mondiale de la photographie 2022, IPRO Membrane a lancé une nouvelle membrane étanche de ePTFE principalement destinée aux caméras d'action. Cette solution innovante permet à ces équipements spécialisés d'être entièrement opérationnels sous dix mètres d'eau pendant plus de deux heures. La membrane de ePTFE présente une perméabilité à l'air exceptionnelle sans rétention de chaleur - qui entraîne habituellement un différentiel entre la pression interne et externe et, par conséquemment, des dommages mécaniques ou terminaux.

« Nous contrôlons tout le processus, de la sélection des matériaux à la R-et-D en passant par la mise à l'essai, jusqu'à la production de masse finale. Pour les caméras de sport, la plus grande difficulté en matière d'étanchéification est de s'assurer que les pores de la membrane sont répartis uniformément là où elles doivent être efficaces. Dans les environnements complexes, cela permet d'obtenir un volume de perméation relativement stable. La membrane de ePTFE équilibre la condensation et évite d'endommager les composants internes », a mentionné James Lee, directeur mondial des produits pour IPRO.

Les caméras de sport sont souvent exposées à des conditions climatiques extrêmes, notamment des températures élevées, des grandes variations de pression, des froids extrêmes et des conditions en eau profonde. Ces environnements exigent une étanchéification rigoureuse et une perméabilité à l'air contrôlée pour protéger les éléments internes et les lentilles. Des normes techniques de haut niveau sont requises pour maintenir une qualité constante d'un lot à l'autre pendant la production de masse. Étant donné que le matériau de la membrane est souple et ductile, il est facilement déformé, ce qui engendrera possiblement une épaisseur inégale ou des pores inégalement répartis.

Entreprise mondialement reconnue dans le domaine de la production de membranes der ePTFE, IPRO se consacre à la recherche et au développement de dispositif de protection des composants sensibles ou pour l'extérieur. Elle cumule plus d'une décennie d'expérience au service d'un large éventail d'entreprises : constructeurs automobiles, fabricants d'équipements acoustiques, des concepteurs en réalité virtuelle ou encore marques de montres intelligentes. Les capacités de IPRO en matière de membranes microporeuses vont de la R-et-D à la production à grande échelle. Les membranes de ePTFE offrent des solutions intégrales pour l'imperméabilisation, le contrôle de la perméabilité à l'air, ainsi que la protection contre les huiles et la poussière. La perméabilité à l'air de la membrane pour caméras de sport d'IPRO varie de 20 à 25 000 ml/min/cm²/@7kPa.

