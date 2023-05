HANGZHOU, Chine, le 8 mai 2023 /CNW/ - Le 8 mai marque la Journée mondiale du sourire, une journée consacrée à la diffusion du bonheur et de la positivité par de simples gestes de bonté. IPRO, un important fournisseur de solutions de membranes imperméables, souligne l'occasion en montrant comment sa technologie de pointe aide les gens à garder un sourire en santé.

Les brosses à dents électriques sont de plus en plus populaires en raison de leurs capacités de nettoyage avancées, mais elles posent des défis sur le plan de l'entretien hygiénique. La technologie de membrane imperméable d'IPRO utilise du polytétrafluoroéthylène expansé (ePTFE) pour protéger les composants électroniques de l'eau et des contaminants tout en permettant la circulation de l'air.

Avec une valeur 35 s Gurley (mesure de la perméabilité), les membranes très perméables à l'air empêchent efficacement l'eau de pénétrer dans les brosses à dents électriques, ce qui en fait une solution idéale pour les environnements humides comme les salles de bain. Les membranes ont également une cote de protection IP67 et IP68, ce qui signifie qu'elles résistent à la poussière et à l'immersion dans l'eau pendant de longues périodes. De plus, avec une cote de résistance à l'huile de 7 et une plage de température fonctionnelle de -40 ℃ à 120 ℃, les membranes imperméables d'IPRO peuvent être utilisées dans une grande variété d'environnements.

Pour souligner la Journée mondiale du sourire, IPRO s'associe aux principaux fabricants de brosses à dents électriques pour souligner que sa technologie de membrane imperméable assure la propreté des brosses à dents pour assurer une bonne santé buccale et une bonne hygiène lors de la Journée mondiale du sourire. « La Journée mondiale du sourire a pour but de répandre la joie et la positivité, et nous sommes fiers de jouer un petit rôle pour aider les gens à garder un sourire heureux et en santé », a déclaré James Lee, directeur mondial, Produits d'IPRO. « Notre technologie de membrane imperméable est un élément essentiel des brosses à dents électriques, et nous sommes ravis de travailler avec les principaux fabricants pour veiller à ce que les gens du monde entier puissent profiter des avantages des soins dentaires avancés. »

La technologie de pointe d'IPRO contribue à rendre les dents et les gencives plus propres et plus saines, renforce la confiance et favorise la positivité. Rappelons-nous que de petits gestes de bonté peuvent avoir un impact significatif, et qu'un simple sourire peut égayer la journée de quelqu'un.

IPRO Membrane possède 15 ans d'expérience dans le domaine des membranes microporeuses utilisées pour la filtration des semi-conducteurs et des produits pharmaceutiques, ainsi que des évents de pression et acoustiques pour l'électronique extérieure et les contenants d'emballage. Il s'agit d'une filiale de Cobetter Filtration qui offre un portefeuille complet de produits pour les industries des produits pharmaceutiques et des semi-conducteurs.

Pour en savoir plus sur les produits d'IPRO, visitez https://www.ipromembrane.com/

Pour en savoir plus sur les avantages des solutions de membrane étanches d'IPRO, visionnez https://youtu.be/4l-ujhORuDY

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Cobetter Filtration, veuillez consulter le site https://www.cobetterfiltration.com/

SOURCE IPRO Membrane

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Zoey Zeng, [email protected], +86-18058717372