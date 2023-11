EXTON, Pennsylvanie, 17 novembre 2023 /CNW/ - iPipeline, un important fournisseur mondial de solutions numériques complètes et intégrées pour l'industrie de l'assurance-vie et des services financiers, a annoncé aujourd'hui que Pat O'Donnell, spécialiste chevronné de l'industrie de la technologie comptant plus de trois décennies d'expérience, a été nommé chef de la direction.

M. O'Donnell remplacera Deane S. Price, cheffe de la direction intérimaire de l'entreprise depuis février 2022. Mme Price a rejoint iPipeline après plus de 10 ans chez Aderant, une entreprise de Roper Technologies, où elle occupait le poste de cheffe de la direction. La nomination de M. O'Donnell entre en vigueur immédiatement et Mme Price demeurera au sein de l'organisation à titre de conseillère, aidant à effectuer la transition. M. O'Donnell sera responsable de l'organisation internationale iPipeline et relèvera de Satish Maripuri, dirigeant du groupe Roper Technologies.

« Pat a fait ses preuves en tant que chef de file dans le secteur de la technologie, et il a une solide expérience et un succès avéré dans l'industrie. Nous sommes ravis de l'accueillir chez iPipeline et Roper Technologies », a déclaré Satish Maripuri. « L'attention que Pat porte sur les relations avec la clientèle, l'innovation, la promotion des fusions et acquisitions et l'établissement de cultures à rendement élevé est essentiel à l'engagement continu d'iPipeline d'innover et de transformer stratégiquement l'industrie mondiale de l'assurance-vie, de la protection, des services financiers et des pensions grâce aux solutions technologiques novatrices de l'entreprise. Nous nous attendons à ce que Pat s'appuie sur les bases résilientes et solides qu'iPipeline a jetées, et je tiens à remercier Deane pour le leadership qu'elle a apporté à iPipeline pendant cette période intérimaire. »

M. O'Donnell possède une grande connaissance de l'industrie et une vaste expérience, ayant récemment occupé le poste de chef de la direction de Ministry Brands, le principal fournisseur de logiciels et de services pour les organismes confessionnels, à but non lucratif et autres organisations axées sur un objectif précis. Pendant plus de trois ans, M. O'Donnell a joué un rôle clé dans le succès de l'entreprise et a supervisé une période de transformation et de croissance.

Il a notamment occupé le poste de vice-président principal et, plus tard, celui de président de FLEETCOR, une entreprise mondiale de premier plan établie à Atlanta et spécialisée dans les services de paiement pour les entreprises. M. O'Donnell a également occupé des postes aux responsabilités croissantes, notamment ceux de vice-président principal de la division et de vice-président de la division des grands comptes au cours de ses près de 24 années au sein d'ADP, un membre du Fortune 500 et une entreprise de technologie mondiale offrant des solutions de gestion du capital humain. M. O'Donnell est titulaire d'un baccalauréat en économie de l'Université West Chester. Il a par ailleurs obtenu le titre Six Sigma et la reconnaissance professionnelle des spécialistes en gestion de projet (PMP®).

« Je suis honoré d'avoir été nommé à la tête d'iPipeline, une entreprise qui est non seulement une pionnière dans l'industrie, mais qui continue d'être un chef de file, avec une empreinte mondiale, un solide portefeuille de solutions technologiques novatrices et une équipe de Pipers talentueuse et motivée », a déclaré Pat O'Donnell, chef de la direction d'iPipeline. « Je me réjouis à l'idée de collaborer avec l'équipe pour tirer parti des réussites fondatrices d'iPipeline alors que nous faisons passer notre stratégie au niveau supérieur. »

Pour en savoir plus sur iPipeline, consultez ipipeline.com .

À propos d'iPipeline

iPipeline est un important fournisseur mondial de solutions numériques complètes et intégrées pour les industries de l'assurance-vie et des services financiers en Amérique du Nord, ainsi que pour les industries de l'assurance-vie et des pensions au Royaume-Uni. iPipeline associe l'une des plateformes numériques et automatisées les plus étendues à l'une des plus grandes bibliothèques de données du secteur pour accélérer, automatiser et simplifier diverses applications, processus et flux de travail, du devis à la commande, grâce à une intégration transparente. La vision de l'entreprise est d'aider tout le monde à assurer une sécurité financière durable en offrant des solutions novatrices qui relient, simplifient et transforment l'industrie.

Depuis sa création en 1995, iPipeline a contribué à protéger plus de 49 millions de personnes. Aujourd'hui, plus de 100 compagnies d'assurance et plus de 2 500 courtiers en valeurs mobilières, institutions financières, agences de courtage général, organisations de marketing indépendantes et agents généraux gérants du monde entier lui font confiance. En collaboration avec plus de 500 000 agents et conseillers, l'entreprise a recueilli plus de 33 milliards de dollars en primes d'assurance-vie et 55 milliards de dollars en rentes en 2022. iPipeline est une unité commerciale de Roper Technologies (Nasdaq: ROP) , composant des indices S&P 500® et Fortune 1000®. Pour en savoir plus, visitez ipipeline.com/ et sélectionnez votre pays d'origine.

