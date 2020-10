L'entreprise a également conclu une entente commerciale définitive avec l'Université de Victoria

VICTORIA, BC, le 8 oct. 2020 /CNW/ - IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD (« la Société » ou « IPA ») (TSXV: IPA) (OTCQB: IPATF) (FSE: TQB2), chef de file de services complets de découverte et de développement d'anticorps thérapeutiques, a annoncé aujourd'hui une modification à son partenariat avec l'Université de Victoria financé par le CRSNG visant la production d'un test de diagnostic d'anticorps contre la COVID-19 en temps réel par téléphone cellulaire.

En mai, l'entreprise a annoncé l'objectif du partenariat, qui était de développer un test de salive colorimétrique convivial pour la détection et le dépistage du SRAS-CoV-2. Dans le cadre du test, propulsé par la caméra d'un téléphone cellulaire et une application, l'utilisateur observera un changement de couleur détectable. Les résultats, y compris l'emplacement général (par zone plutôt que par ménage, en conformité avec le droit à la protection des renseignements personnels) où a lieu le test, peuvent être téléversés dans une base de données infonuagique. De cette manière, les autorités sanitaires peuvent obtenir immédiatement les renseignements sur le nombre d'infections et les emplacements généraux.

L'équipe de recherche du laboratoire du Dr Alexandre Brolo de l'Université de Victoria a réussi à optimiser les éléments chimiques qui seront utilisés dans une partie critique de l'application de diagnostic : la modification constante des bandes à l'aide de nanoparticules qui présentent un changement de couleur distinct lors de la liaison des anticorps aux protéines du SRAS-CoV-2.

Étape supplémentaire dans le développement du diagnostic, l'équipe de recherche du Dr Brolo, bien connue pour ses travaux de développement de diagnostics pour le virus Zika, a conçu et produit l'impression 3D d'un prototype de lecteur permettant l'utilisation de l'application de diagnostic au moyen d'un téléphone mobile standard.

Pour ce prototype de preuve de concept, l'équipe de recherche de l'Université de Victoria a fait la démonstration d'un changement de couleur net et détectable lorsqu'elle a mis à l'essai l'utilisation du diagnostic en se servant d'une application commerciale de téléphone mobile. Le test a ensuite été validé à l'aide d'un essai pour faire la démonstration du flux d'échantillons d'anticorps IgG humains validés sur la surface de la bande enrobée de nanoparticules contenant l'antigène SARS-CoV-2.

Les anticorps développés à des fins diagnostiques nécessitent une large couverture d'épitopes, un niveau élevé de spécificité, un faible degré de bruit de fond et une affinité accrue. Les anticorps monoclonaux possédant ces caractéristiques peuvent détecter plus facilement des différences nuancées entre des molécules similaires, afin d'éviter de faux résultats positifs.

Le système immunitaire du lapin est unique sur ce plan, car celui-ci crée un répertoire très diversifié d'anticorps au moyen d'un mécanisme de conversion génique unique, et les anticorps eux-mêmes ont plus de variation de longueur et de séquence que les rongeurs et les humains. Les anticorps du lapin peuvent déceler des épitopes sur des molécules non immunogènes chez d'autres espèces.

La combinaison de la plateforme B Cell SelectMC d'ImmunoPrecise et du système immunitaire du lapin produit des anticorps particulièrement utiles pour les applications qui nécessitent un niveau extrêmement faible de bruit de fond pour permettre la détection et la vérification de biomarqueurs de faible niveau, avec peu ou pas de réactivité croisée. IPA a réalisé avec succès plus de 150 programmes de diagnostic de cellules B de lapin, dont un grand nombre visait des essais de flux latéral au point d'intervention.

« Les anticorps monoclonaux de lapin développés par l'intermédiaire de notre plateforme B Cell SelectMC fournissent constamment des anticorps hautement précis sans réactivité croisée, qui sont adaptables à tout format immunodiagnostique », a déclaré le Dr Andra Li, directeur scientifique et codéveloppeur de B Cell SelectMC.

À la suite de la commercialisation réussie de la trousse de diagnostic, ImmunoPrecise s'est engagée à verser 5 % du revenu net global dégagé à l'Université de Victoria.

À propos de Brolo Group

Le Dr Alexandre G. Brolo est professeur à l'Université de Victoria, au Canada, où il dirige un programme de recherche novateur, multidisciplinaire et à fort impact qui couvre les domaines de la nanotechnologie, de la spectroscopie de surface, de l'électrochimie et de la chimie bioanalytique. Les recherches du Dr Brolo sont centrées sur les propriétés optiques et spectroscopiques des nanostructures métalliques qui soutiennent un phénomène physique appelé « excitation des plasmons de surface ». Ses travaux explorent la fabrication, la caractérisation et l'application de ces nanostructures métalliques dans les domaines de la biodétection et de la spectroscopie améliorée, en particulier pour leur utilisation visant la télédétection chimique et combinée à des microfluides. Le Dr Brolo a publié plus de 150 documents de recherche dans des revues internationales de premier plan et des comptes rendus de conférences, en plus de présenter de nombreux exposés.

À propos de ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise est une entreprise qui fournit une plateforme technologique mondiale offrant des solutions complètes en vue de permettre aux sociétés pharmaceutiques de découvrir et de concevoir des traitements contre les maladies. L'expérience de la Société et ses technologies de pointe apportent un soutien inégalé à ses partenaires dans leurs efforts de transfert de leurs traitements novateurs au milieu clinique. Grâce à ses services à guichet unique, ImmunoPrecise réduit considérablement le temps requis pour le développement de produits classiques à fournisseurs multiples et les risques inhérents qui y sont associés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.immunoprecise.com ou envoyez un courriel à [email protected].

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés qui, dans la mesure où il ne s'agit pas de déclarations sur des faits historiques, peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières. L'entreprise utilise des mots comme « pouvoir », « devoir », « faire », « probablement », « s'attendre à », « croire », « avoir l'intention de » et des expressions semblables pour désigner des énoncés prospectifs. De plus, ces énoncés prospectifs tiennent compte des convictions de l'entreprise quant à la possibilité que ses anticorps puissent être perfectionnés ou approuvés pour détecter le SRAS-CoV-2 ou qu'elle conclue toute transaction en ce qui concerne ces anticorps. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et des analyses faites par ImmunoPrecise à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus. Toutefois, la conformité des résultats et des développements réels avec les attentes et les prévisions d'ImmunoPrecise est assujettie à un certain nombre de risques, d'hypothèses et d'incertitudes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels obtenus par ImmunoPrecise diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué. Voici une liste non exhaustive de ces facteurs : les recettes et les gains réels d'IPA inférieurs aux prévisions, et les risques et incertitudes décrits dans le rapport de gestion annuel d'ImmunoPrecise pour le trimestre précédent qui s'est terminé le 31 juillet 2020, accessible à l'adresse www.sedar.com. Ces « énoncés prospectifs » ne sont valides qu'en date du présent communiqué et, à moins que la loi applicable ne l'exige, ImmunoPrecise n'est nullement tenue de mettre à jour les renseignements ni de les réviser, peu importe s'il existe de nouveaux renseignements, un nouvel événement entrant en ligne de compte ou toute autre raison.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. SOURCE : ImmunoPrecise Antibodies

Renseignements: Pour les relations avec les investisseurs, veuillez communiquer avec : Frederick Chabot, téléphone : 1 438 863-7071, courriel : [email protected], Contact Financial Corp., Vancouver (Colombie-Britannique) V7Y 1G5, Canada.

